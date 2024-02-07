منظومة الحماية الاجتماعية.. ربع قرن من التمكين نحو مشروع النهضة الوطني الشامل

هديل غبون

عمان - على مدار ربع القرن الماضي، شهدت منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة محطات مضيئة، وقفزات واسعة لترسيخ ثنائية بيئة العمل اللائق والحصول على خدمات اجتماعية مُمكنة، وفق معايير ثابتة، تراعي الإنصاف والعدالة والوصول المنظم للفئات المستهدفة، وعبر وضع برامج حماية اجتماعية، تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

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ودائما كانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، نبراسا لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية عبر الحكومات المتعاقبة، وبالاستناد على إجراء تحليلات منهجية لواقع الأردنيين في العمل والتشغيل والفقر والصحة والتعليم، فهي اليوم تقطع أشواطا كبيرة على طريق مشروع النهضة الأردني الشامل، وهو ما ظهر جليا في توسيع شرائح الفئات المستهدفة لهذه المنظومة وتنويع مساراتها، اذ بدأ تاريخ تطبيق برامج الحماية الاجتماعية منذ العام 1951 بإقرار تأمين التقاعد للقطاع العام ودعم بعض السلع، مرورا بصدور عدة قوانين وأنظمة ذات صلة، كأنظمة الصحة العامة والتعليم، وإنشاء صناديق تعمل وفق إستراتيجيات طويلة الأمد، وعلى رأسها صندوقا المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل.



لم تتوقف عجلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية منذ ذلك الوقت، فقد شهدت في الثمانينيات والتسعينيات، تأسيسا لشبكات الأمان الاجتماعي، ومنذ مطلع الألفية أدخلت خدمات جديدة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لتشكل علامة فارقة في مسيرة الإصلاح والتطوير، واعتمدت على وضع إستراتيجيات لمحاربة الفقر وإقرار مشاريع إسكان لذوي الدخل المتدني والمتوسط، وإجراء إصلاحات في الضمان الاجتماعي، والتوسع في شرائح التأمين الصحي، عدا عن إقرار برامج متعددة للدعم النقدي المباشر لبعض السلع كالخبز والوقود.



وفي السياق ذاته، شكل مشروع مساكن الأسر الفقيرة والعفيفة الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء إحدى جولاته التفقدية لأحوال المواطنين في قرى محافظة الطفيلة في العام 2003 أحد أهم بنود منظومة الحماية الاجتماعية، وواحدة من المحطات التي جسدت روح هذه المنظومة، بهدف توفير مساكن صحية ملائمة للأسر الفقيرة وتحقيق الأمان الاجتماعي لها.



وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الغد" من وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، فمنذ ذلك التاريخ جرى إنشاء وتوفير 5400 مسكن لأسر فقيرة وعفيفة في كل المحافظات، وتمويل 2900 مسكن منها، من الديوان الملكي الهاشمي، بينما مولت الوزارة 2500 مسكن مع لجهات الشريكة والمتبرعة.

كما صدرت التوجيهات الملكية السامية مؤخراً بإنشاء 1300 وحدة سكنية لأسر عفيفة في المحافظات، ليصبح عدد الأسر المستفيدة من المشروع 6700 أسرة، بالإضافة للمساكن التي أنشئت أو أعيد تأهيلها في المخيمات عبر دائرة الشؤون الفلسطينية.



وتعمل الوزارة، وفق معايير معلنة للاستفادة من هذه المساكن، إذ تستقبل طلبات المنتفعين من المشروع عبر وحداتها الإدارية، وتختار الأسر المستحقة بعناية وفق معادلة استهداف واضحة، تحدد بموجبها الأسر ذات الأولوية، وتظهر ترتيبها على كل لواء ومحافظة حسب نوع الطلب المقدم بين شراء وإنشاء وإجراء صيانة، إذ تمنح الأولوية في تخصيص هذه المساكن لأسر الأرامل والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن والعجزة.



كما يحكم هذا المشروع تعليمات خاصة، تتضمن الشروط والأسس العامة والخاصة الواجب توافرها في الأسر المستحقة، للاستفادة من المشروع والمعلن عنها بشفافية، كأن يكون رب الأسرة أردني الجنسية، وأن تتكون الأسرة من فردين فأكثر، وأن يكون رب الأسرة عاجزاً عن العمل كليا، وبناءً على تقرير لجان طبية مختصة، وألا يزيد دخل الأسرة الشهري الإجمالي على 100 دينار للفرد وبحد أعلى 482 دينارا للأسرة المكونة من 5 أفراد، على أن تكون الأولوية للأسر الأقل دخلاً، بالإضافة لشروط أخرى كأن لا يكون ضمن أفراد الأسرة المسجلين في دفتر العائلة ولدان ذكور فأكثر تزيد أعمارهم على الـ18 عاما، ليسوا على مقاعد الدراسة وقادرين على العمل، وألا تكون الأسرة قد استفادت أو ستستفيد هي أو أحد أفرادها المعالين من أي برنامج إسكاني آخر، وألا تكون مالكة لعقار تساوي قيمته أو تزيد على قيمة المسكن المنوي إنشاؤه أو شراؤه.



وباستثناء مساكن المكرمة الملكية السامية، فإن الوزارة تقوم بحسب ما أوردت لـ"الغد"، بإنشاء وشراء وصيانة مساكن لأسر فقيرة، وفقاً للمخصصات المالية التي ترصد في موازنة كل محافظة سنوياً ضمن موازنة اللامركزية.



كما سجلت الوزارة خلال السنوات الماضية، حزمة حول تحقيق الإنجازات في قطاع تحسين خدمات الحماية الاجتماعية، بجهود تنفيذية متنوعة وتنسيق فعال، وفقًا لإستراتيجيتها، ركزت على تعزيز محاور: "كرامة" و"تمكين" و"فرصة"، و"الاستجابة للأزمات والصدمات"، وهو ما يمكن رصده في رؤية الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في نسختها الثانية والمطورة للسنوات 2019-2025.



ففي محور "كرامة"، شهدت الوزارة زيادة في عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، مع توسيع برامج تشمل المعونات الطارئة والتمكين الاقتصادي. كما جرى تحسين الخدمات الاجتماعية لتشمل برامج تمكين الفرد وتطوير مهاراته.



وفي محور "تمكين"، جرى تطوير الخدمات الاجتماعية لتشمل برامج تمكين الفرد وتطوير مهاراته، مع دعم المرأة في سوق العمل، وتوسيع نطاق التغطية للضمان الاجتماعي.



أما في محور "فرصة"، فقد جرى توسيع نطاق التغطية للضمان، ليشمل القطاع غير المنتظم والشركات متناهية الصغر، وشهد المشتركون إلزاميًا بالضمان زيادة ملموسة في السنوات الأخيرة.



وفي محور "الاستجابة للأزمات والصدمات"، أطلقت برامج استجابة سريعة لتلبية احتياجات الأفراد والأسر المتأثرة بالأزمات الطارئة، وتحسين بنية التنظيم بإضافة فرق فنية لكل محور في اللجان التنفيذية، وتعزيز الخدمات الإلكترونية والربط بين محاكم الأحداث ومؤسسة الحسين الاجتماعية.



وفي إطار المسيرة المستمرة نحو التقدم الاجتماعي، ظهرت الإستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، بحسب رؤية الوزارة، كأداة حيوية تلعب دورا أساسيًا بحماية الفئات الضعيفة وتعزيز قدرة المجتمع على التكيف، إذ كانت الوزارة تعمل على تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية، وتحقيق إنجازات ملموسة ضمن إطار الإستراتيجية.



ومع استمرار التطوير والتكيف مع التحديات المستجدة، تسلط الوزارة حاليًا، الضوء على الالتزام الراسخ برفع مستويات الحماية الاجتماعية، وفق نهج الالتزام الشامل بتحقيق مستويات أعلى منها، عبر 7 منهجيات عمل ثابتة، هي: تعزيز هيكلية الخدمات لتوفير حماية فعالة وشاملة للمواطنين، وتحسين اللجان والهياكل الوزارية بإعادة تنظيمها لضمان التنسيق الفعال، والتوجيه السليم لإستراتيجيتها، وتحسين السياسات والإجراءات، وتعزيز التفاعل مع اللجنة الوزارية العليا لضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية، وتقديم تقارير دورية حول تقدم العمل في مجالها واستجابة الوزارة للتحديات والأزمات. ولا يغيب عن تلك المنهجيات، تعزيز التواصل مع الجمهور، لضمان توعية أوسع حول الخدمات المتاحة وحقوق المستفيدين، واعتماد التكنولوجيا والابتكار بتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل أفضل وأكثر فعالية.



أما صندوق المعونة الذي يعد من الحواضن المركزية للفئات المستهدفة في منظومة الحماية الاجتماعية، والذي تأسس في العام 1986 لرعاية الأسر الفقيرة والمحتاجة، فأصبح في عهد جلالة الملك بمنزلة بيت خبرة إقليمي في تطبيق أفضل أنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفقراء، وتوسعت خلال سنوات شرائح المنتفعين تحت مظلته، لتصبح موازنته في العام الحالي نحو 266 مليون دينار.



وقد امتازت منهجيات عمل الصندوق خلال ربع قرن، بمأسسة برامج الحماية الاجتماعية وتصميمها بما يحاكي أفضل الممارسات، عبر تنويع البرامج مثل: الدعم وصولا لتوحيدها، وأتمتة الإجراءات لضمان وصول الدعم للفئات المستفيدة، إذ قطع العمل في برنامج النقدي الموحد شوطا كبيرا، وتعظيم الاستفادة من مسار برنامج تعزيز الإنتاجية، بخاصة للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، ودمج الفقراء القادرين على العمل في سوق العمل والإنتاج، عدا عن المعونات المباشرة كأولوية في عمل الصندوق، إذ استطاع الصندوق تقليص فجوة الفقر للمنتفعين منه حتى العام الماضي لقرابة 220 ألف أسرة، عبر معونات وبرنامج الدعم النقدي الموحد.

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