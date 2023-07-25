منعا للتجاوزات.. "الأطباء" تعمل على الانتهاء من تعليمات "الإعلان الطبي"

محمد الكيالي

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عمان– أكدت عضو مجلس نقابة الأطباء د. مها فاخوري، أن النقابة تجري حاليا عملية تنظيم للإعلان الطبي، ووضع تعليمات بشأنها، تفضي الى عرض الإعلان على لجنة ضبط المهنة في النقابة، قبل عرضه في أي مكان، بخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المعلن يجب أن يكون حاملا للقب طبي، وعضوا عاملا في النقابة.واستدراكا لهذا الامر، قالت فاخوري "يجب أن نعلن في الجريدة الرسمية عن أسماء الأطباء الممارسين للمهنة كل حسب تخصصه، وأن تحدث قائمة الأسماء كل 6 أشهر".وبينت أن هناك أطباء يعتقدون بأن ضبط المهنة، مقتصر فقط على الأطباء أنفسهم، وأن مشكلة النقابة تكمن في أن سلطتها تقع عليهم فقط، معتبرة بأنه إذا كانت المخالفة من مستشفى على سبيل المثال، فتجري مخاطبة وزارة الصحة، ما يتطلب ضبط ذلك في نطاق التعليمات.وأضافت "إن كان هناك مخالفة للتعليمات من صيدلية ما، فإننا نخاطب المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة الصيادلة للتصرف جهتها"، مؤكدة أن بعض أخصائيي التغذية، يعلنون عن أنفسهم على أنهم أطباء ويمتلكون عيادات خاصة، وهذا أمر مخالف.ولفتت فاخوري إلى أن تنظيم المهنة والإعلانات التي تتعلق بها، يحتاج لتعاون من جميع الجهات التي تمنح التراخيص، بالإضافة إلى تعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء و"الغذاء والدواء"، وأن الحاجة باتت ماسة لإنشاء مركز تدريب تابع للنقابة تحت مظلة جمعيات الاختصاص.وفي هذا السياق، قالت فاخوري، إن القطاع الطبي الخاص، أصبح مشبعا بالأطباء ومعظمهم من الأطباء العامين، وأصحاب تخصصات، ما يرفع من حدة المنافسة الإعلانية بينهم في استقطاب المرضى لعياداتهم، أو مراكزهم، لافتة إلى أن القانون منذ عام 1972، لم ينتبه لهذا الجانب، بخاصة الإعلاني، بحيث لم يعد يتماشى مع الأوضاع الحالية والثورة التكنولوجية"، وكان مقتصرا على تنظيم إعلانات الأطباء في الجرائد الرسمية.ولفتت إلى أنه في عام 2011، تقدم مجلس النقابة بنظام الإعلام والإعلان الطبي الذي ما يزال موجودا في ديوان التشريع والرأي، ولم يُفرج عنه، مضيفة "نحن في وسط عاصفة من المخالفات للدستور الطبي وروح المهنة وأخلاقياتها في وسائل التواصل للأطباء ولغير الأطباء".وأوضحت فاخوري، أن جزءا من المشكلة التي تتعلق بالإعلان الطبي الذي بدأ يأخذ حيزا في وسائل التواصل، هو وجود جهات ترخيص كثيرة تمنحه، ويمكن الحصول عليه من وزارة الصناعة والتجارة، لذا يجب عند الترخيص تحديد المهام، مبينة أن هناك خللا بين ما يُرخص له والتطبيق على أرض الواقع.وأشارت إلى أنه بالاستفادة من تجارب دول مجاورة "وجدنا أن هناك تنظيما للإعلان الطبي في السعودية والإمارات، بحيث يُمنع نشر أي محتوى على وسائل التواصل دون مروره على الهيئة الطبية ونقابة الأطباء ونيله موافقة رسمية، أو رفض الموافقة عليه".ولفتت فاخوري لوجوب أن يكون المحتوى الاعلاني الطبي، مطابقا لشروط الدستور الطبي والمادة 10 في الفقرة (ج)، ونصها أنه يُحظر "إقامة أي نوع من العلاقات تقوم على السمسرة أو المكافأة الطبية مع أي من زملائه، أو مع المؤسسات الطبية أو مؤسسات المهن الطبية الأخرى وأفرادها، أو استخدام من يقوم بهذا العمل".وأضافت أنه يمكن ذكر المعلومات الطبية بأسماء علمية دون دعاية لمنتج طبي، لتصل الرسالة الى المواطن دون إسفاف لمهنة الطب ومخالفة للدستور الطبي.وقالت فاخوري إن مجلس النقابة يجري مناقشة هذا الأمر، بما أن نظام الإعلام والإعلان لم يُفرج عنه لغاية اللحظة، مضيفة "لدينا حق بإصدار تعليمات للإعلان الطبي، يجب أن تنشر في الصحف الرسمية ضمن حملة إعلامية وتعاون من الإعلام".وأوضحت أن استغلال بعض الوجوه المشهورة على مواقع التواصل في الاعلان الطبي، وخروجهم للحديث عن عمل الأطباء على مواقع التواصل، ونشر وجوه لمرضى، يعد مخالفا ويجب وضع قوانين تحترم الطبيب وخصوصية مهنته وخصوصية المريض.إلى ذلك، يتوقع بأن تبدأ النقابة في الفترة المقبلة، باتخاذ عقوبات بحق الأطباء المخالفين بعد اعتماد تعليمات الإعلان الطبي، إذ انتشرت على مواقع التواصل، صور لإعلانات تصل إلى الهواتف النقالة، تضم عروضا بنكية لإجراء عمليات جراحية متخصصة، بالتعاون مع أطباء مختصين.