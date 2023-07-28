من الأردن.. نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس بأطول فستان - شاهد الفيديو

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حصدت النجمة اللبنانية نجوى كرم جائزة تميّز جديدة من “غينيس” من خلال أطول رداء في العالم قبيل الحفل الذي تحييه اليوم (الجمعة) في الدورة 37 من “مهرجان جرش” في الأردن.وفوجئت نجوى كرم بشريحة واسعة من محبيها “النشامى” الذين أقاموا لها حفلاً خاصاً لاستقبالها، وأحضروا رداءً بلغ طوله 55.7 متراً.وأوضح ممثل موسوعة “غينيس” خلال تقديمه الدرع التكريمية لكرم، أنها أول فنانة لبنانية تحصل على رقم قياسي، قبل أن تنبّهه إلى حصولها على رقم قياسي من قبل من “غينيس” أيضاً، ليستدرك قائلاً إنها “الأولى والثانية، ومَن تريد المنافسة، فلتنافس على المركز الثالث”.تميّز الرداء الأبيض بكتفين عريضتين تنسدلان مع الذيل واليدين بشكل واسع، مع تضمّنه اللونين الذهبي والفضي. واختص الرداء بزركشات الرسوم الهندسية على ظهره. ونسّقت نجوى كرم كرم الرداء مع جمبسوت أبيض، ببنطال واسع، وتصميم مع كتفين عاريتين في جزئه العلوي.ونشرت نجوى كرم صورًا لإطلالتها خلال الإحتفالية وحصولها على شهادة التكريم من “غينيس” وعلّقت قائلةً: “لمّا منلتقي بيصغر الكون وبيكبر قلبي”.وكان حفل نجوى كرم عام 2020 في رأس الخيمة الإماراتية، قد حصل على جائزة أضخم عرض للألعاب النارية، عن فئتي “أكبر عدد من الطائرات المسيّرة لإطلاق الألعاب النارية” و”أطول شلال من المفرقعات النارية” بطول 4 كيلومترات.الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد “كاريزما”، تواصل نجوى كرم حصد نجاح ألبومها الجديد “كاريزما”، إذ تحقق أغنيات العمل نسبة مشاهدة واستماع مرتفعة على المنصات الموسيقية. وكالات