من محيط سفارة الاحتلال.. دعوة شعبية لإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل

غادة الشيخ

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عمّان- توحدت أحزاب وحراكات شبابية وشعبية، في الوفقة التضامنية مع غزة التي نفذت بعد صلاة اليوم الجمعة في ساحة الكالوتي، بمطالبها التي اتجهت نحو دعوة الحكومة لإلغاء كافة الاتفاقيات التي تربطها مع إسرائيل وأولها اتفاقية وادي عربة.واتجهت المطالب أيضاً بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل وعدم التوقيع على اتفاقية المياه المزمع إبرامها قريبا، معتبرين في الوقت ذاته أن استدعاء السفير الأردني من تل أبيب خطوة غير كافية وسط الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وتتطلب تصعيدا باتجاه إغلاق السفارة الإسرائيلية.ولوحت كتلة الإصلاح في مجلس النواب، بتقديم استقالات جماعية من المجلس في حال لم تنفذ الحكومة المطالب الشعبية المتمثلة بإلغاء كافة أشكال الارتباط الاقتصادي والدبلوماسي مع إسرائيل، لافتة إلى أنها قدمت ورقة فيها هذه المطالب بالإضافة إلى إعادة خدمة العلم الإجبارية، معتبرة أن خطة إسرائيل في هذه المرحلة ليست فقط إبادة غزة أيضا التوسع لتهجير أهلها إلى مصر وأهالي الضفة الغربية إلى الأردن.وفي كلمة لها دعت أمين عام حزب العمال الدكتورة رولا الحروب، الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز ووقف العمل على توقيع اتفاقية المياه مع إسرائيل، معتبرة أن من لا يقف مع غزة اليوم فهو لا يقف مع الأمة أجمع.ووجهت الحروب رسالة إلى مجلس النواب مستنكرة ما اعتبرته دوره بالمتقاعس، داعية إياه الى الاقتداء بمجلس النواب الكويتي الذي يمثل موقف كل الشعوب العربية، كما طالبت بعودة ما أسمته الجيش الشعبي.ومن بين ما جاء في الهتافات: "حط السيف بحد السيف إحنا رجال محمد ضيف، يالي بتسأل إحنا مين إحنا رجال عز الدين، هيك علمن العياش نحمل مصحف مع رشاش، يا مقاوم يا حبيب إقصف إقصف تل أبيب، يا أبو عبيدة شو هالطلة نوارة ما شاء الله الله حاشاكم ترضوا بالذلة حاشاكم لا سمح الله".Ghada.alsheikh@alghad.jo