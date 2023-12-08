السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

من وسط البلد.. الأردنيون يواصلون تضامنهم مع غزة وينددون بالدعم الأميركي للعدوان

حشود ضخمة مشاركة في مسيرة وسط البلد في عمان الجمعة-(تصوير أمير خليفة)
حشود ضخمة مشاركة في مسيرة وسط البلد في عمان الجمعة-(تصوير: أمير خليفة)
عمان - انطلقت، بعد صلاة الجمعة أمس، في وسط البلد في العاصمة عمان، مسيرة احتجاجية حاشدة، نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعما لأهالي قطاع غزة الذين يعانون تحت قصف الاحتلال الصهيوني وسط حصار شامل، وتنديدا بالدعم الأميركي له.اضافة اعلان
وهتفت جموع المتظاهرين للمقاومة الفلسطينية ولأهالي القطاع الصابرين في وجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين. وشاركت في المسيرة أحزاب وفاعليات وطنية وإسلامية، بمشاركة الملتقى الوطني لدعم المقاومة، والحراكات الشعبية والشبابية ومستقلين.
ورفع المشاركون لافتات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء، كما هتفوا لأهالي القطاع الصابرين. 
وحذر المشاركون من إجراءات الاحتلال الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية بالعمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية.
وجدد الأردنيون تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية، رافعين الأعلام واليافطات المنددة بالعدوان.
وهتف المتظاهرون بعبارات منها: "قالوا حماس إرهابية.. كل الأردن حمساوية.. الشعب يريد تحرير فلسطين.. نموت وتحيا فلسطين.. يا أبو عبيدة قاوم.. إحنا الحق وهمه الظالم".
وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "لا.. لا لحرب التجويع والحرمان لأطفال غزة، وفلسطين البوصلة ودرة تاجها القدس، والمقاومة جدوى مستمرة". واختتمت المسيرة بأهازيج شعبية وطنية، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة.
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