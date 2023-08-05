مهرجان جرش.. والصناعات اليدوية

د. إبراهيم بدران

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يمكن القول إن الدورة الحالية، وهي السابعة والثلاثون لمهرجان جرش، كانت من أجمل الدورات، وتميزت بالهدوء وجمال الفقرات في مختلف المسارح في المدينة التاريخية، كما أن النظام والأمن كان غاية في الفاعلية والالتزام والتعميم. كان الزائرون إلى المهرجان يشعرون بالثقة والأمان في كل نقطة من نقاط المهرجان، بل والمدينة، مهما كان عدد الحضور، ومهما كان التوقيت لهذا الحضور. وهذا نجاح جماعي بامتياز يستحق كل من ساهم فيه الثناء والتقدير، ابتداء من وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة بصفتها رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان، مروراً بالفنانين والمثقفين والمفكرين الذين أثروا المناسبة بإنتاجاتهم، ورجال الأمن العام الذين لم يدعوا نقطة إلا وكانت في إطار متابعتهم الحثيثة وسهرهم المتواصل، وانتهاء بالجمهور الذي عبر عن اعتدال المزاج الأردني، وتوازن واتزان الشخصية الأردنية من نساء ورجال، الأمر الذي أعطى للمهرجان لمسات الجمال والإبداع والبساطة، إضافة إلى المشاركين من ذلك الحشد الجميل من صاحبات وأصحاب الصناعات اليدوية التي انتشرت في شوارع المهرجان وممراته، وأعطته طابعاً مجتمعيا جميلا وأسبغت حيوية على مرافق المهرجان المختلفة. فتحولت الآثار الرومانية إلى معالم إنسانية تغمرها الحياة والعفوية والتعامل الجميل. لقد كان مركز المهرجان على الجانب الثقافي لافتا ومتميّزاً. فإضافة إلى الشخصيات الثقافية المعروفة، وطنية أو عربية، كانت هناك مشاركة لوزيرة الثقافة المصرية وعدد من المثقفين والإعلاميين المصريين واللبنانيين والسوريين وغيرهم.كل ذلك يفتح الباب واسعاً للمستقبل وربما في الإطار التالي.أولاً: أن يكون مهرجان جرش محطة انطلاق لبرنامج وطني للسياحة الثقافية، خاصة وأن الأردن لديه من المواقع الأثرية التاريخية والطبيعية ما يؤهله لأن يكون نقطة جذب للثقافة والفنون الراقية ليتم استعراضها في شتى المواقع والبلدات الأردنية، وفي تواريخ متنوعة على مدى العام.ثانياً: أان تتوسع مساهمة النقابات والاتحادات الثقافية والفكرية والفنية ليكون لديها برامج تحمل إنتاجات جديدة يشارك فيها المبدعون على المستوى الوطني ثم العربي.ثالثاً: أن يكون المهرجان وما يتفرع عنه من نشاطات فرصة لتسويق المنتجات الوطنية بالدرجة الأولى، وليس مجرد فرصة للمنتجات المستوردة، مع الاحترام. فكثير من المنتجات المعروضة في محلات البيع في المهرجان كانت مستوردة من دول مختلفة كالهند والصين والباكستان، بدلاً من أن تكون من منتجات وطنية تعزز الصناعات الوطنية في مجالاتها المختلفة.رابعاً: أن تعيد الدولة نظرتها وتقييمها للصناعات اليدوية من منظور اقتصادي اجتماعي. فالصناعات اليدوية الوطنية هي من الصناعات الكثيفة الاستعمال للأيدي العاملة، وهناك عشرات الآلاف من العائلات وخاصة في البوادي والأرياف يمكن أن تعيش معيشة كريمة بالاعتماد على هذه الصناعات إذا توفرت الظروف المناسبة. خامساً: أن الصناعات اليدوية الوطنية بحاجة ماسة الى التجديد سواء في الأشكال أو الألوان أو الاستعمالات، وبحاجة إلى مزيد من التنوع، حتى تكون قادرة على الاستجابة للمتطلبات المختلفة للسائح الثقافي وللسائح عموما.سادساً: مع أن البعض يفضلون العمل الفني اليدوي بصورته البسيطة جدا، إلا أن تطوير هذه الأعمال وإدخال التكنولوجيا الحديثة في بعض عمليات الإنتاج من شأنه أن يرفع من القيمة الاقتصادية للمنتجات. وهنا نذكر دولاً عريقة في أعمال الفنون اليدوية أدخلت التطويرات التكنولوجية في الإنتاج فتحسنت النوعية والجدوى دون أن يفقد المنتج سماته التقليدية كصناعة وطنية تعبر عن الذوق الشعبي الجميل. ومن هذه الدول ألمانيا وهولندا والصين على سبيل المثال حيث تبلغ القيمة الاقتصادية للمنتجات التقليدية مئات الملايين من الدولارات سنوياً.سابعاً: الصناعات الغذائية التقليدية والتي يتم إنتاجها من ربات البيوت الأردنيات المتميزات والمبدعات في إنتاجهن المتميز، ولكن هذا الإنتاج لا ينبغي أن يكون تسويقه موسمياً فقط، وإنما لا بد من آلية تضمن النمو والاستمرار. وحتى تتحقق مثل هذه التطلعات فإن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بحاجة الى مأسسة وتمكين هذه الصناعات الوطنية المتميزة، وعلى النحو التالي: (أ) إنشاء مؤسسة وطنية للصناعات التقليدية تتولى المساعدة في تطوير هذه الصناعات سواء من حيث الأبعاد الفنية والثقافية أو من حيث تكنولوجيا الإنتاج لتصبح أعلى كفاءة وأكثر جدوى. (ب) إنشاء مؤسسة متخصصة لتسويق هذه المنتجات من الصناعات التقليدية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي وترتيب أشكالها وطرق تغليفها، وكافة التفصيلات ذات العلاقة. (ج) إعادة الاهتمام بالتأهيل المهني الملائم لمثل هذه الصناعات على مستوى المحافظات، حتى يصبح إنتاج الصناعات التقليدية قائماً على أسس محدثة من التدريب والتأهيل، بل وتصبح مجالا مهنيا تكنولوجيا يقبل عليه طلبة التعليم المهني والتكنولوجي.وأخيراً فإن النجاح في الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش في جوانبه المختلفة ينبغي أن يكون حافزاً قوياً نحو تطوير الصناعات التقليدية بسبب قيمتها الوظيفية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتصبح جزءا من بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للوطن.