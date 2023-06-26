مهيدات: ندعم تطوير صناعة المكملات الغذائية لتلبية احتياجات السوق

حنان بشارات

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عمان- قدم مشاركون في المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان "المكملات الغذائية وصحة المستهلك"، تصوراتهم حول سوق المكملات الغذائية في الأردن، واستعمالتها، وجدواها الصحية للأفراد، وطرق الاستفادة منها في الوقت المناسب.ولفتوا إلى أهميتها، إذا ما استعملت على نحو سليم، في التخفيف من الأمراض، وتحسين الأداء الصحي للأفراد، وتعزيز المناعة، وغيرها من الفوائد التي تحقق حياة صحية جيدة.وقد أشار خلال رعايته أول من أمس المؤتمر العلمي الأول "المكملات الغذائية وصحة المستهلك" الذي أقيم في عمان، بالتعاون مع الجمعيتين الوطنية لحماية المستهلك واختصاصيي التغذية العلاجية الأردنية، بحضور أكاديميين وخبراء في الصحة وسلامة الغذاء، ان المؤسسة تدعم حصول المكملات الغذائية الأردنية على شهادات اعتماد دولية، لتمتد خارج الأردن.جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر في عمان، برعاية مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. نزار مهيدات، الذي أكد دعم المؤسسة لتطوير وتحفيز قطاع صناعة المكملات الغذائية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمامها.ولفت مهيدات إلى استحداث أسس خاصة بتسجيل المستحضرات والمكملات في مستهل العام 2020، إذ كانت متطلبات وأسس تسجيل واعتماد المصانع للمكملات الغذائية، مشابهة لمتطلبات مصانع الأدوية.ولفت إلى إعادة النظر في عدد بدائل المكمل الغذائي من النوع نفسه، بحيث لا يتجاوز الـ10 بدائل، ما يسهم بتشجيع تصنيع أصناف جديدة من المكملات، ورصد مخزونها المتوافر في السوق المحلي ومراقبتها، وتتبعها وتعزيز الشراكة مع المستثمرين بهذا القطاع.وأكد مهيدات، أن الأردن يحظى بأمن واستقرار وقيادة حكيمة، وهذه عوامل جاذبة لتشجيع الاستثمار ورفد عجلة الاقتصاد الوطني، مبينا أن المؤتمر يشكل دليلا واضحا على وجود مشاريع استثمارية في القطاع، ولم يكن لدينا سابقا مصانع لهذه المواد التي كانت تستورد على نحو مكلف.ولفت إلى أنه في العام 2020، شُكلت لجنة بتوجيهات ملكية لتعزيز الصناعة الدوائية الأردنية، واعتنت بتصنيع المعقمات اذ استحدث لها 56 مصنعا، وتصنيع الكمامات واستحدث لها 51 مصنعا، وتصنيع المكملات الغذائية، بحيث ارتفع عدد المصانع المعنية بها بوضوح، بالإضافة لتعزيز صناعة مواد التجميل.وأعلن مهيدات في المؤتمر عن تخصيص أسبوع مفتوح بعد عيد الأضحى، لاستقبال أصحاب مستودعات ومصانع المكملات في مكتبه، للوقوف على ما يواجههم من معيقات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعامل معها.رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د. محمد عبيدات، قال إن الجمعية دأبت وعبر مسيرتها لأكثر من 30 عاما، في بحث قضايا ذات بعد استهلاكي، منها المكملات الغذائية، والتي تعد جزءا من الأغذية المحضرة، ويتعامل المستهلك معها يوميا، وينظر لها على أنها من الجوانب الحضارية التي طرأت على غذائنا في العقدين الماضيين.وأضاف عبيدات، لكل عصر أدواته التي تنعكس على السلوك الغذائي لمستهلكيه، وتخضع هذه الأدوات للتحديث والتطوير، مشيرا الى ان المكملات من أدوات التطور الذي ساهم بتغيير النمط الاستهلاكي للأغذية إيجابيا، وساهمت بتزويد المستهلك بالعناصر اللازمة من الفيتامينات والمعادن لديمومة الحياة وتطورها.ولفت إلى أن المؤتمر سيطرح أوراق عمل، تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستهلك والمنتج، بمشاركة خبراء ومختصين، يناقشون خلالها أهمية المكملات علميا، للخروج بتوصيات ستكون المرجع العلمي للجمعية، وستعمم على الجمعيات الأعضاء للاتحاد العربي للمستهلك الذي يتخذ من عمان مقرا له.ودعا عبيدات، للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، لرفد حركة حماية المستهلك الأردنية والعربية بأبحاث علمية، تعزز الثقة بين المنتج والمستهلك، وتوضح بعض اللبس حول أهمية تناول المكملات وآثارها الجانبية.رئيسة جمعية اختصاصيي التغذية العلاجية الأردنية د. نرمين العواد، قالت إن المكملات من ركائز الأغذية الوظيفية، وأن صناعة الأغذية الوظيفية، تشهد نموا سريعا في الأعوام الأخيرة، بحيث قدر حجم سوقها في العام الماضي عالميا بـ164 مليار دولار أميركي، ويتوقع توسعه بمعدل نمو سنوي يصل الى 9.0 % منذ العام الحالي وحتى العام 2030.وأضافت العواد، أن المكملات تهدف لتحسين النظام الغذائي وليس استبداله، وهي تكون على شكل أقراص أو كبسولات أو مساحيق أو سوائل، كما أن هناك تشريعات خاصة لضبط استخداماتها، والتأكد من مأمونيتها للاستهلاك.وأشارت إلى أن بعض المكملات، تساعد في الحصول على الكميات اللازمة من المواد المُغذَّية الأساسية، وتقليل خطر التعرُّض لبعض الأمراض، ولها دور بتعزيز تغذية الحوامل ودعم تغذية المسنين، وتعويض الفقدان في التغذية وتقديم الدعم للرياضيين.من جهته، قال مدير التسويق والمبيعات في مستودع أدوية ابن سينا محمد عباس، إن المكملات من المستحضرات المهمة في حياتنا، لدعم الصحة وتقليل الأمراض وتقوية مناعة الجسم، وغيرها من الاستعمالات.وأضاف عباس، انها مهمة للجميع، بخاصة النساء مراحل الحمل والرضاعة، إلى جانب الرجال، ومن الضروري استعمالها على نحو سليم وعند الاحتياج لها، وليس فقط استعمالها لمجرد الاستعمال.ولفت إلى أننا نعاني من قلة التوازن في استعمال المكملات، ونحتاج للتوعية المستمرة بهذه الشأن في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الكالسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم وفيتامين (د) والأوميغا، وغيرها من الفيتامينات والمعادن، هي من المكملات، نحتاجها فعليا، والمطلوب استعمالها على نحو سليم، وبما يتناسب مع مصلحتنا.وأضاف عباس، أن المكملات ثقافة يجب التسلح بها من أجل صحتنا، ما يتطلب تحقيق التوازن في استعمالها، الى جانب استعمال الطعام المتوازن والصحي لانهم يكملون بعضهم.ولفت إلى أن مستودعات الأدوية، تهدف لتوفير مستحضرات تحتوي عليها، وتتناسب مع متطلبات الجودة والتشريعات الدوائية، وتقديم منتجات عالية الجودة، تدعم صحة المستهلك، وتقدم له فائدة وقيمة صحية عالية.