موازنة "التنمية والتشغيل": تحفيز الرياديين على إقامة مشاريع صديقة للبيئة

هبة العيساوي

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تميزت موازنة صندوق التنمية والتشغيل للعام المقبل، بتخصيص أولوية للتغير المناخي، والقدرة على مواجهة أي تغييرات مناخية، وجعل جميع الظروف مناسبة وجاذبة للمستفيدين من خدمات الصندوق.ومن أبرز الإجراءات لتحقيق تتلك الأولوية، تمويل مشاريع صديقة للبيئة الخضراء، ويتوقع تشجيع وتحفيز الرياديين على إقامة تلك المشاريع، ما يخفف من أثر التغيرات المناخية.وقدرت الحكومة حجم موازنة الصندوق للعام المقبل بـ2.62 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة، مقارنة بـ2.52 مليون دينار، معاد تقديره للعام الحالي، بارتفاع 4 %.وقدرت النفقات الجارية للعام المقبل بـ2.5 مليون، والنفقات الرأسمالية بنحو 0.1 مليون.وأبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديره للعام الحالي، أنه في النفقات الجارية، زيدت تعويضات العاملين 82 ألفا، وتركزت على الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة الشواغر، والاحداثات الجديدة والنفقات التشغيلية التي زيدت 19 ألفا، وتركزت برصد مخصصات جديدة في بند مصروفات السلع والخدمات "جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة"، وانخفاض الفوائد الخارجية بـ10 آلاف.وأما بالنسبة للنفقات الرأسمالية فلم يتم رصد أي مخصصات جديدة، فضمت الموازنة برنامج الادارة والخدمات المساندة، لتحسين القدرات الإدارية للوحدات الإدارية في الصندوق وتحسين إدارة البرامج والمشاريع التي ينفذها، ويتبلور الهدف الاستراتيجي للبرنامج، بتحسين ورفع جودة المحفظة التمويلية، والمديريات المرتبطة به، ومديريات الموارد البشرية والخدمات المساندة، والشؤون المالية، والتخطيط والتميز المؤسسي، ووحدات تكنولوجيا المعلومات، والعلاقات العامة والإعلام، والرقابة والتدقيق الداخلي.ويسعى البرنامج لتوفير الدعم لأنشطة الصندوق، والبنية التحتية الإدارية كالحوسبة ووسائط النقل الإداري والأثاث، وصرف رواتب الموظفين وعلاواتهم، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الصندوق.وتضم الموازنة، برنامج التمويل لتوفير التمويل للمستفيدين من خدمات الصندوق المالية وغير المالية لإقامة مشاريعهم الجديدة، أو تطوير مشاريعهم القائمة، وتمكين الفئات المستهدفة بالتوسع في تقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل متوازن بين المحافظات.ويسعى الصندوق لتوفير التمويل لإقامة المشاريع الجديدة أو تطوير القائم منها، وتوفير فرص عمل للباحثين عن العمل، بإقامة مشاريع مدرة للدخل، وعقد جلسات توعية وتقديم الدعم والخدمات النوعية للمستفيدين من خدماته، وتدقيق ومتابعة وتحصيل المستحقات المترتبة على المقترضين، وزيارة المشاريع للمسوحات الميدانية، وعقد دورات تدريبية للفئات المستهدفة.وسينفذ للكوادر العاملة في البرنامج، عبر كادر وظيفي يقدر العام الحالي بـ105 موظفين.وحول الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات2024 - 2026، فتتمثل بتجذير مبدأ سيادة القانون لعمل الصندوق، وتطبيق الحوكمة الرشيدة، وتطوير التشريعات الناظمة لعمله، وتعزيز منظومة التعاون ضمن إطار تشاركي مع المؤسسات المعنية بقطاع التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، والنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال للشباب، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار للوصول الى انتاجية مرتفعة، والمساهمة برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث، وتمويل المشاريع الخاصة بذوي الإعاقة.