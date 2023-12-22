موازنة "مكافحة الأوبئة 2024" ترتفع 1.186 مليون دينار

حنان بشارات

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عمان- ارتفعت موازنة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية للعام 2024 نحو 1.186 مليون دينار، لتصل الى 3.094 مليون، ومقارنة بالعام الماضي فقد بلغت 1.908 مليون.ويعد من أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديرها العام الماضي، زيادة مجموعة العاملين 670 ألف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية لرواتبهم، وتعبئة الوظائف الشاغرة والمحدثة، وزيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات 186 ألفا، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات الأخرى 30 ألفا، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة لشراء خدمات عدد من الخبراء.كما تركزت زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بـ300 ألف، لتمكين المركز من تجهيز المختبرات اللازمة لعمله.ومن أبرز الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026، مكافحة الأوبئة وتعزيز وتفعيل شبكة المختبرات بالأدوار والمسؤوليات على جميع المستويات، والربط المباشر للبيانات بنظام الرصد، وتعزيز القدرة والكفاءة الوطنية على اكتشاف ورصد وتأكيد الأمراض المنتشرة والمستجدة، بالإضافة للتنسيق مع جهود المختبرات الوطنية ومراقبتها، لربط البيانات المخبرية بنظام الرصد، وإنشاء مختبر وطني مرجعي منشأ، وشبكة مختبرات فعالة على جميع المستويات مع بيانات مرتبطة بنظام الرصد.كما يعمل المركز على تهيئة إمكانيات وقدرات وطنية، معززة للكشف عن الأمراض المستجدة والمنتشرة ورصدها وتأكيدها، عبر مختبر المركز، وتعزيز القدرات الوطنية في التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة والمرونة، وتطوير السياسات والإستراتيجيات والأدلة التوجيهية الصحية، المتعلقة بالتأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة والمرونة.ويعكف المركز أيضا، على تنسيق ورصد الجهود الوطنية الموجهة إلى الاستعداد لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها، وزيادة القدرات والجهود الوطنية المعززة والمنظمة بشأن التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة، والاستجابة لها والقدرة على الصمود في وجهها، وتشمل سياسات صحية وإستراتيجيات وإجراءات تشغيلية قياسية، معدة لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها، والتعامل معها بمرونة، والمساهمة في برامج البحوث الوطنية والدولية لإنتاج المعرفة المتعلقة بقضايا الصحة العامة، وتطوير أطر الكفاءات الأساسية لتحديد وتصنيف وتوحيد الخبرات في مجال الصحة العامة.ويهدف المركز ضمن خطته، إلى توفير برامج بناء قدرات عالية الجودة للمهنيين في الصحة العامة، وإعداد سياسات مستنيرة تعنى بالصحة العامة، قائمة على الأدلة البحثية، وقدرات موظفين معززة ببرامج أبحاث منفذة وطنيا ودوليا، وكوادر صحية مؤهلة.ومن المهام التي تبناها المركز في خططه، رصد وتقييم شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية والتهديدات الصحية، بما في ذلك قضايا البيئة والزراعة والحيوانات وتغير المناخ، وإعداد تقارير لدراسات حول شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية، والتهديدات الصحية، بالإضافة لتطوير معايير التهديدات ونظام المراقبة، وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية على وطنيا.كما يعكف المركز على إعداد تقارير حول شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية والتهديدات الصحية، وقائمة معايير التهديدات ونظام المراقبة، ونظام معلومات جغرافية فعال، وتنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأخرى، وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية، ورصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية، وعلاقتها بالأوبئة والأمراض السارية، وتوفير خدمات تشخيصية مرجعية للأفراد والمجتمع والمؤسسات الصحية، والإشراف على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية، وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية في هذا الشأن.