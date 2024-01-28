"موازنة 2024": نواب يدعون لدعم الطلبة والمنتج الوطني

جهاد المنسي

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عمان- واصل مجلس النواب لليوم الثاني، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2024 أثناء انعقاده أمس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وأدار جزءا من الجلسة نائبه الأول عبد الرحيم المعايعة، والثاني يحيى عبيدات، بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، وأعضاء من الفريق الحكومي، وتحدث فيها 19 نائبا، عرض بعضهم ما تعانيه مناطقهم الانتخابية والبوادي، من تفاقم للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.وللمرة الأولى، يتحدث نواب بأسماء أحزاب يمثلونها كـ"الميثاق" و"إرادة" و"الائتلاف الوطني".وفي سياق النقاش، قرنت كتلة البرنامج موافقتها على الموازنة، بدعم صندوق الطالب وتأجيل التعليمات الحالية التي أقرتها الحكومة بشأنه، وقبول الطلبة المتقدمين للصندوق كافة، الى جانب زيادة الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب.ورفض متحدثون الأرقام التي عرضتها الموازنة، داعين الى محاربة الفساد والمحسوبية والمخدرات، ومنع انتشارها بين الشباب ووضع حد لتجار هذه الآفة، كما شددوا على دعم المنتج الوطني.وبين بعضهم أن الموازنة تأتي في ظروف سياسية واقتصادية صعبة، وفي مقدمتها ظروف الحرب الصهيونية الوحشية على قطاع غزة، والذي يقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا في نطاقها إلى جانب أشقائه الفلسطينيين، مساندا وداعما لصمودهم، ورافضا أي محاولات لتهجيرهم من القطاع أو الضفة الغربية، داعين لوقف هذه الحرب الوحشية، ومجازرها الدامية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.وأشادوا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في سعيه إلى وقف هذه الحرب العدوانية، مثمنين مواقف جلالته الصلبة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما اشادوا بمبادرات ولي العهد سمو الأمير الحسين، بإرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى الأهل في غزة.وفي نطاق آخر، شدد نواب على منح الفرصة لمن تقدموا بطلب منح وقروض من الطلبة لهذا العام بهدف الاستمرار بالتعليم، وذلك جراء ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، داعين الحكومة للرجوع عن التعليمات الأخيرة التي تحرم طلبتنا من هذه المنح، كما طالبوا بالتركيز على الإعفاءات الطبية للمواطنين ودعمهم.واعتبر نواب أنه عند النظر للإيرادات والنفقات في الموازنة، نرى بأن العجز يزداد عاما بعد عام، متسائلين عن الدين الداخلي غير المذكور في الموازنة، ومديونية الجامعات والمستشفيات الجامعية على الحكومة.وحثوا الحكومة على عدم رفع أسعار الكهرباء والماء، منوهين بان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع، لكن نصيب الفرد منه انخفض، ففي العام 2013 كان نصيب الفرد منه أعلى من العام الحالي، ما يعني أننا تراجعنا، ولم نبق حتى في مكاننا، لأن الاقتراض لسداد الفوائد يتنافى مع حسن الإدارة، والخلل في الموازنة كان قبل الأزمات، فجاءت جائحة كورونا لتذكرنا بأن هناك خللا لا بد من إصلاحه.وأشار نواب إلى أن علينا الوعي بأنه لن يأتي أحد ليساعدنا مجانا، فالجميع منشغل بنفسه ومصالحه، وبعض الدول تساعدنا لكن مقابل مصالح لها، مطالبين بوقف الاستمرار في الإنفاق على الأمور غير الأساسية، وأن تتخذ الحكومة أول خطوة في هذا الاتجاه، لتكون مثالا للناس.وبينوا أننا نعي محدودية الخيارات والحلول المتاحة أمام الحكومة عندما يختص الأمر بالموازنة، بسبب ما تتسم به من ارتفاع في الإنفاق الحالي، وتركزه في بنود الرواتب والتقاعد والدين العام، ومحدودية الخيارات في جانب الايرادات المحلية، وصعوبة فرض الضرائب في ضوء ضعف القوة الشرائية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ولكن ذلك كله لا يعفي من السعي الدؤوب، للبحث عن حلول وبدائل لمواجهة التحديات.وأشاروا الى ان الحكومة تتخبط في إدارة الملفين المالي والاقتصادي، وذلك بسبب فشل وفساد ينخر في الجهاز الإداري، إلى جانب الواسطة والمحسوبية واختلال معايير العدالة التي أقصت كل شخص مناسب عن إدارة مواقع القيادة العليا.وكانت "مالية النواب" طالبت في تقريرها، بإعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب، بحيث يوجه الدعم عبر النظام إلى الطالب الفقير، وإطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها مزيدا من الرعاية، لتسهم برفع مساهمتها في النمو الاقتصادي، وإجراء مسح جديد لمربي الأغنام، لضمان إيصال الدعم الحقيقي لهم، وتخصيص 60 مليون دينار في مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين، وتحفيز إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم بتخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها، والتوسع في البحوث الزراعية، لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها، لتوسعة الزراعات التصديرية، وتشجيع المبادرات الخاصة المعنية بالقطاع الزراعي، والرقع الزراعية، ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، وإعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا بالتدريج لبلوغ نسبه الفاقد المعياري الدولي.