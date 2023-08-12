موجة الحر تستنفر قطاعات مختلفة لتجاوز تأثيراتها

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فيما يستمر تأثير الكتلة الحارة على المملكة لليوم الثاني على التوالي، وعقب التحذيرات المتوالية من الأخطار المرتبطة بها، اتخذت عدة مؤسسات حكومية وخاصة، وجامعات، إجراءات احترازية حفاظا على صحة العاملين والمواطنين.وحذرت إدارة الأرصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى المملكة اليوم تحت تأثير الموجة الحارة، لذا تستمر الأجواء حارة جدا في جميع المناطق، كما تكون مغبرة على فترات خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لهطل زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتنخفض درجات الحرارة قليلاً غدا، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون مغبرة على فترات خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.إجراءات جامعيةفي المفرق، قرّرت جامعة آل البيت، تحويل كل محاضرات اليوم الأحد، للتدريس عن بُعد، وتقرّر أن يكون دوام العاملين حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، إلا من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك، على أن تقوم الكليات والأقسام ومركز التعلم الإلكتروني بإعادة جدولة امتحانات يوم الأحد، وستُعوض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية.وستعيد كلية الدراسات العليا جدولة مناقشات الرسائل الجامعية، بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.كما قررت جامعة الحسين بن طلال في معان تعليق الدوام الوجاهي اليوم، وتحويل جميع المحاضرات إلى التدريس عن بعد.وقالت الجامعة في بيان، إن الامتحانات المقررة اليوم الأحد ستؤجل إلى موعد آخر يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل.كما تقرّر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة مساء، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.كما أجّلت الجامعة الهاشمية الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد اليوم إلى يوم الأربعاء 16 الحالي، وترحل الجلسات إلكترونيا، وسيتم إعلان مواعيد الجلسات الجديدة على بوابة الطلبة الإلكترونية.وقالت الجامعة إنّ إعادة جدولة الامتحانات الورقية للأحد ستكون بالتنسيق داخل الكليات والأقسام، وستحول محاضرات الأحد (عن بُعد)، وتعوض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية.وأضافت أن دوام منسوبي الجامعة سيكون حتى الساعة الـ12 ظهرا؛ إلا من تقتضي طبيعة دوامه وعمله غير ذلك.وتقرّر تحويل جميع المحاضرات في جامعة العقبة للتكنولوجيا إلى نظام التعليم عن بعد خلال الأسبوع المقبل كاملا، وتأجيل الامتحانات المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين 13-14 آب إلى يومي الأحد والاثنين 20-21 آب وحسب المواعيد المعلن عنها سابقا، وتقرر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة كما هو قائم حاليا.وفي جامعة الطفيلة التقنية، أُعلن عن تحويل التدريس الوجاهي إلى التدريس عن بعد اليوم الأحد، وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، وسيكون دوام العاملين من الساعة 8:30 صباحا حتى الواحدة مساء.أما في جامعة اليرموك فعُلق دوام الطلبة اليوم الأحد، على أن يُعوض الدوام يوم الخميس 17 آب، وأُجلت الامتحانات الورقية التي كانت مقرّرة اليوم إلى يوم الخميس الذي يليه.وتقرّر تأجيل الامتحانات المحوسبة في جامعة اليرموك التي كانت مقرّرة يومي السبت والأحد إلى إشعار آخر.كما قرر الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات رئيس جامعة مؤتة تعليق اليوم، وتحويل كافة المحاضرات لتصبح عن بعد ويتم تعويض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية وإعداد ترتيب خاص من الكليات الصحية للتدريب السريري، على أن تقوم الكليات والأقسام ومركز التعليم الإلكتروني بإعادة جدولة امتحانات يوم الأحد وإعلانها للطلبة.كما تقرر أن تتم إعادة جدولة الامتحانات الورقية اليوم بالتنسيق داخل الكليات والأقسام، وتقوم كلية الدراسات العليا بإعادة جدولة مناقشات الرسائل الجامعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين، وسيكون دوام الموظفين الإداريين لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر إلا من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.كما قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم تعليق الدوام الوجاهي للطلبة اليوم، وتحويل جميع المحاضرات الى التعليم عن بعد.وتؤجل الامتحانات المقررة اليوم إلى موعد آخر يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل.كما تقرر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.وقررت الجامعة الأردنية تعطيل دوام الطلبة في الجامعة وفرع العقبة اليوم وتحويل جميع محاضرات الطلبة الوجاهية إلى نظام التعليم عن بعد، باستثناء تلك التي تعقد في المختبرات ولا يمكن تعويضها إلكترونيا، حيث يتم تنسيق موضوعها لاحقا بين عضو هيئة التدريس والطلبة.وفيما يتعلق بالامتحانات، تقرر تأجيلها إلى إشعار آخر، سيتم بتنسيق مشترك بين وحدة القبول والتسجيل وعضو هيئة التدريس والطلبة.أما بخصوص دوام العاملين الإداريين لدى فرعيها عمّان والعقبة، فقررت الجامعة أن يكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.وقرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني تحويل دوام الطلبة في كافة الكليات اليوم إلى التعلم عن بعد.كما قرر تحويل جميع محاضرات الطلبة الوجاهية إلى نظام التعليم عن بعد، باستثناء تلك التي تعقد في المختبرات ولا يمكن تعويضها إلكترونيا، حيث يتم تنسيق موضوع تعويضها لاحقا بين عضو هيئة التدريس والطلبة.أما فيما يتعلق بالامتحانات النصية المقررة اليوم، فتم تأجيل موعد عقدها إلى الأربعاء الموافق 16-8-2023 وبنفس أوقات انعقادها، حيث ستظهر على شاشات الطلبة.أما فيما يتعلق بدوام العاملين الإداريين فتقرر أن يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.وقرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور جعفر الفناطسة، تأجيل الامتحانات الورقية للامتحانات منتصف الفصلية المقررة يومي الأحد والاثنين إلى يومي الأحد والاثنين الموافقين 20 و21 آب الحالي، وتحويل دوام الطلبة لليوم ويوم غد، الى التعلم عن بعد.وبحسب بيان صادر عن الجامعة، تقرر أن يكون دوام الهيئة الإدارية خلال اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا باستثناء من تتطلب طبيعة عملهم خلاف ذلك.مؤسسات رسميةمن جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعليق الدوام في جميع المراكز الصيفية القرآنية التابعة للوزارة للذكور والإناث ليومي الأحد والاثنين، نظرا للحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وللحفاظ على سلامة الطلبة.بدورها رفعت مديرية الدفاع المدني من جاهزيتها العملياتية والميدانية تنفيذا لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.وتابع مدير الدفاع المدني العميد محمد العمري تنفيذ الخطط الموضوعة لهذه الغاية، حرصا على تقديم الخدمات الإنسانية وتوفير الحماية وفقا لأعلى معايير الجاهزية والاستجابة بفاعلية للبلاغات الواردة، وذلك حسب ما صرح به مدير عمليات الدفاع المدني العقيد فراس أبو السندس.وبين أن مديرية الدفاع المدني عملت على توفير آليات إطفاء متخصصة في نقاط متقدمة بالقرب من المناطق الحرجية بالإضافة إلى فرق متخصصة لضمان سرعة الاستجابة في التعامل.ودعا إلى التقيد بالنصائح والإرشادات مثل عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وشرب كميات كافية من السوائل وعدم السماح للأطفال باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة وعدم تركهم وحدهم في المركبات المغلقة، وعدم ترك المعقمات والعطور وما شابه من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.وأكد ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنباً لوقوع الحرائق وعدم تحميل القواطع "الأباريز" الكهربائية أكثر من طاقتها، مؤكدا عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة.من جهته قال مدير الدائرة الإعلامية في أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، إن قرار تقليص ساعات الدوام لعمال الوطن والكوادر الميدانية لغاية يوم الاثنين، جاء بعد التحذيرات الصادرة عن مراكز التنبؤات الجوية بشأن تأثر الأردن بموجة حر، مؤكدا عدم تسجيل ملاحظات خلال وقت التوقف لأول أيام الموجة أمس.ودعا الرحامنة المواطنين إلى التعاون مع عمال الوطن والتخفيف من الأعباء عليهم بإخراج النفايات في أوقات تأخذ بالاعتبار عمال الوطن بالأحياء السكنية ومسار الطاحنات، ووضع مرور النفايات في الأماكن المخصصة، خاصة في فترة توقف عمل العمال والكوادر الميدانية من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً.وأكد الرحامنة أن الأمانة ألزمت عمال الوطن بارتداء القبعات الواقية من أشعة الشمس، فضلا عن توزيع مياه شرب باردة عليهم طيلة فترات العمل خلال الموجة الحارة، مشدد على ضرورة ارتداء عمال الوطن والحدائق والعمال الميدانين أغطية الرأس الواقية من أشعة الشمس، وتجنب العمل في ساعات الذروة واشتداد الحرارة.وشدد الرحامنة أن الأمانة من خلال مناطقها الـ22 خصصت فرقا للتعامل على وجه السرعة مع أي ملحوظات ميدانية ترد خلال فترة التوقف عن العمل.