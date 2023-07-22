السبت 22 تموز 2023
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موجة حر جديدة تؤثر على الأردن

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موجة حر
تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية بأن الكتلة الهوائية الحارة و التي تتوضّع إلى الشرق من الأردن، من المُتوقع أن تتعمق قليلاً يوم الأحد و تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة في مُعظم المناطق. اضافة اعلان

و يُتوقع بمشيئة الله أن تُصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام نهار الأحد 23-7-2023 بحوالي 5 درجات مئوية، و يكون الطقس حاراً بوجه عام في مُعظم مناطق المملكة، يتحول لشديد الحرارة في ساعات الظهيرة و العصر في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة إذ تقترب الحرارة العظمى حينها من مُنتصف الأربعينيات.

أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء أكثر حرارة مما هو مُعتاد عليه نسبةً لساعات الليل، و لكن تميل الأجواء للاعتدال مع مُرور ساعات الليل فوق المُرتفعات الجبلية الغربية لاسيما العالية منها، مما يؤدي إلى انكسار الحر بشكل مؤقت.  طقس العرب 
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