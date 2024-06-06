موعد انحسار الكتلة الحارة والأجواء المتوقعة نهاية الأسبوع

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أما نهار يوم غدٍ الجُمعة فيُتوقع أن تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام، بحيث يبقى الطقس حاراً في مختلف المناطق، وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة حيث تقترب الحرارة العظمى من حاجز الأربعين مئوية وربما أكثر.ويُتوقع بمشيئة الله أن تهب على المملكة رياح غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، والله أعلم.يُنصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمسعدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات المغلقة بين فترة الظهر والعصرعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلةالتخلص الآمن من السجائر، لمنع نشوب الحرائق