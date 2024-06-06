 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

موعد انحسار الكتلة الحارة والأجواء المتوقعة نهاية الأسبوع

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار - (تعبيرية)
من المُتوقع بمشيئة الله أن تعيش المملكة يومي الجُمعة والسبت أخر أيامها تحت تأثر الكلتة الهوائية الحارة، قبل أن تنحسر يوم الأحد لتعود الأجواء لتصبح صيفية اعتيادية نهاراً ولطيفة ليلاً في مختلف المناطق. اضافة اعلان
 
طقس حار في مخلتف المناطق وشديد الحرارة في البحر الميت والعقبة 

أما نهار يوم غدٍ الجُمعة فيُتوقع أن تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام، بحيث يبقى الطقس حاراً في مختلف المناطق، وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة حيث تقترب الحرارة العظمى من حاجز الأربعين مئوية وربما أكثر.

ويُتوقع بمشيئة الله أن تهب على المملكة رياح غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، والله أعلم. 

توصيات هامة أثناء ساعات النهار: 
يُنصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس
عدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات المغلقة بين فترة الظهر والعصر
عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلة
التخلص الآمن من السجائر، لمنع نشوب الحرائق 
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