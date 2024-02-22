الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مولي: واشنطن قلقة إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان

السودان
تهجير في السودان
عمان - عبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني واستمرار القتال في السودان الذي يهدد بتقسيم البلاد، مشدده على أن الولايات المتحدة لا تدعم الحكم العسكري وستواصل دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق حكم ديموقراطي.اضافة اعلان
وقالت مولي خلال مؤتمر صحفي مشترك عبر تقنية الزووم مع المبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي، مايكل هامر، والسفير الأميركي لدى السودان جون غودفري، وشاركت فيه "الغد": "عقدنا اجتماعات مكثفة في أديس أبابا الأسبوع الماضي مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية وأعضاء من لجان المقاومة وممثلات منظمات من المجتمع المدني وممثلين من غرف الطوارئ لبحث التطورات العامة للأوضاع في السودان، ومساعي وجهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام".
وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها واشنطن بالشراكة مع المؤسسات الأفريقية لتعزيز السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والصومال والسودان.
وفي السياق، قال السفير غودفري إن الاجتماعات ركزت على ثلاث قضايا أساسية، تتمثل بضرورة وقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، والمساعدة في دعم التحول الديموقراطي بعد وقف الحرب. 
وقال غودفري إن استعادة الحكم المدني في السودان أولوية لدى الإدارة الأميركية، وكذلك ضرورة ألا يكون لطرفي الصراع دور في حكم البلاد بعد وقف الحرب.
وحول تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، قال إن دخول المساعدات يواجه صعوبة منذ نيسان (إبريل) الماضي، وإن الجيش وقوات الدعم السريع أرسلا إشارات متناقضة حول السماح بعبور الإغاثة لمناطق الحرب، ولم يلتزما بتنفيذ ما جاء في اتفاق جدة بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية من غير قيود.
وشدد غودفري على ضرورة أن تفي الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، موضحا أن العوائق تواجه أيضا العاملين في المجال الإنساني، نظرا لصعوبة الحصول على تأشيرة الدخول والإذن بالتحرك داخل السودان.
وأشار إلى خطورة دعم بعض الجهات الخارجية لطرفي الصراع في السودان، معبرا عن قلقه من أن يسهم هذا الدعم في استمرار الحرب.
وقال إن عودة العلاقات بين السودان وإيران قد تسمح بوصول دعم إيراني إلى الجيش، وهذا أمر يثير القلق، بحسب تعبيره.

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