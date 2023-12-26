الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"ميداني نابلس".. ملاذ صحي وعلاجي لآلاف الفلسطينيين

أطباء وممرضون خلال إجراء عملية في "ميداني نابلس".-(بترا)
أطباء وممرضون خلال إجراء عملية في "ميداني نابلس".-(بترا)
رام الله- في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من عدوان غاشم، يستهدف قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ومع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، يشكل المستشفى الميداني الأردني/1 في مدينة نابلس ملاذا صحيا وعلاجيا لهم.اضافة اعلان
ويعد المستشفى، وجهة لآلاف الفلسطينيين بخاصة المحتاجين والفقراء ومحدودي الدخل والعمال والموظفين، بعد طرد الاحتلال لآلاف العمال، ومنعهم من العمل في الأراضي المحتلة عام 48، وذلك من 7 أكتوبر الماضي، وتوقف الموظفون الفلسطينيون عن تلقي رواتبهم.
وأكد مدير المستشفى المقدم الطبيب فادي معايطة، لـ(بترا)، أنه وبإرادة ملكية سامية، أرسل المستشفى الى محافظة نابلس لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم، وتلبيه احتياجاتهم الصحية، حيث بدأ عمله بتاريخ 23‏ الشهر الماضي.
وأضاف أن المستشفى، يتكون من 7 مقطورات، تشمل غرفة عمليات وعناية طبية ومختبرا طبيا وقسم أشعة وصيدلية وعيادة أسنان وأقسام دخولات، بالإضافة إلى قسم التعقيم.
وأوضح المعايطة أنه يوجد 12 خيمة تشمل استقبالا وتصنيفا للمرضى وقسما للطوارئ وغرفة عمليات صغرى وعيادات وانتظار للمرضى، بالإضافة إلى الإدارة والصيدلية.
وحول التخصصات الطبية المتوفرة، بين أنها تشمل جراحة الأعصاب وقسم الصدرية والجراحة العامة والمسالك البولية، وجراحة الأطفال وباطنية أطفال وأمراض الدم، وجراحة العظام وجراحة الوجه والفكين، وجراحة الصدر والباطنية العامة وطب الطوارئ والإصابات.
وكشف المعايطة أن المستشفى استقبل ‏13153 مريضا حتى الآن، موضحا أن المستشفى أجرى عشرات العمليات الجراحية المختلفة منذ بداية عمله في نابلس .
المراجع والمريض علام سعيد من مدينة نابلس، أثنى على جهود أطباء وممرضي المستشفى، مؤكدا أن الخدمات والأدوية ونوعية العلاج التي يقدمها المستشفى والأطباء ممتازة، مقارنة بالمستشفيات الموجودة بالمدينة.
بدوره، قال أحمد ماهر أبو حشيش الذي يراجع المستشفى بشكل مستمر، إن وجود المستشفى دليل واضح على مدى دعم ومساندة ووقوف و إحساس الأردن ملكا وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني وهمومه المتواصلة نتيجة الاحتلال الصهيوني.
من جهة أخرى، قالت المراجعة سارة عبد القادر من نابلس إنها أجرت عملية زراعة عصب في المستشفى قبل عدم أيام وكانت ناجحة وأن الأطباء الذين قاموا بإجرائها من أمهر الأطباء، موجهة شكرها للأردن ولإدارة المستشفى والكادر الطبي فيه على ما يبذلوه من جهد رائع و خدمات عظيمة في نابلس ومحيطها.
المساعد الإداري للمستشفى الميداني الأردني بنابلس المقدم ركن أحمد زهير الدرابسة، أكد أنه بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تم العمل على تجهيز المستشفى بجميع التجهيزات الطبية والأدوية والكوادر البشرية.
وأشاد القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس بالدعم الأردني المتواصل للشعب والقضية الفلسطينية على الصعد كافة وفي مختلف المجالات، مؤكدا أن إنشاء مستشفى أردني في نابلس ليس غريبا على الأردن خاصة أننا تعودنا دائما على مكارم الهاشميين على مدار التاريخ في دعمهم ومساندتهم ومساعدتهم لفلسطين سواء على الصعيد السياسي او الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او حتى على مستوى تدفق قوافل المساعدات والتي كان آخرها هذا المستشفى الذي يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين القاطنين في محافظة نابلس والمناطق والمحافظات المحيطة بها ويخفف من الضغط والعبء الكبير عن القطاع الصحي الفلسطيني.
وثمن دغلس هذه المبادرة الأردنية بإقامة المستشفى ودور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على ما يقدمه للشعب والقضية الفلسطينية بشكل عام ولمدينة ومحافظة نابلس بشكل خاص.
يشار الى أن الأردن يقيم خمسة مستشفيات ميدانية في الأراضي الفلسطينية، ثلاثة منها بالضفة الغربية (نابلس ورام الله وجنين) واثنتان في قطاع غزة (خان يونس وتل الهوا) تقدم العلاج والدواء بالمجان لمئات آلاف الفلسطينيين منذ عشرات السنين.-(بترا)
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