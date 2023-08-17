الخميس 17 آب 2023
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نائب الملك يتابع التمرين التعبوي "السد المنيع"

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مجريات التمرين التعبوي (السد المنيع)
تابع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس مجريات التمرين التعبوي (السد المنيع) لسلاح المدفعية الملكي وأسلحة الإسناد الناري والتعبوي في أحد ميادين التدريب المخصصة.اضافة اعلان

واشتمل التمرين على عدة رمايات من قبل وحدات سلاح المدفعية الملكي، ورماية أهداف جوية وأرضية من قبل الدفاع الجوي الميداني، بالإضافة إلى تدمير جسور وطرق بواسطة حشوات تدميرية من قبل وحدات سلاح الهندسة الملكي.
ويهدف التمرين إلى التدريب على كيفية التخطيط والتنسيق من قبل أسلحة الإسناد الناري والتعبوي في إسناد وحدات المناورة، والذي أظهر فيه المشاركون كفاءة قتالية واحترافية عالية ودقة في إصابة الأهداف.

وعلى هامش التمرين، اطلع سمو ولي العهد على معرض لنظام القيادة والسيطرة(C2)، ونظام السيطرة على الرمي (AFADTS) الذي دخل حديثا إلى وحدات سلاح المدفعية الملكي.

والتقى سموه المشاركين في التمرين، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربا عن اعتزازه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

وحضر التمرين، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد سلاح المدفعية الملكي العميد الركن كايد الدهيسات، ومدراء الإسناد الناري والتعبوي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.  بترا 
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