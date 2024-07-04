 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نائب الملك يلتقي البعثتين الأولمبية والبارالمبية المشاركتين في أولمبياد وبارالمبيك باريس

نائب الملك
نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يتوسط البعثتين الأولمبية والبارالمبية

 التقى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، البعثتين الأولمبية والبارالمبية المشاركتين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية اللتين تستضيفهما العاصمة الفرنسية باريس في تموز الحالي وآب المقبل.

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وتابع سمو ولي العهد، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، جانبا من تدريبات المنتخبات الوطنية، خلال زيارته مركز الإعداد الأولمبي في عمان.


وهنأ سموه المشاركين المتأهلين، متمنيا التوفيق لهم خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلتين.


وتفتتح دورة الألعاب الأولمبية في باريس يوم 26 تموز الحالي وتستمر حتى 11 آب المقبل، فيما تقام دورة الألعاب البارالمبية في 28 آب المقبل وتستمر حتى 8 أيلول.


ويمثل الأردن في دورة الألعاب الأولمبية كل من: رباعي التايكواندو جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، وثلاثي الملاكمة حسين عشيش وزياد عشيش وعبادة الكسبة، ولاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، ولاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن، ولاعبي المنتخب الوطني للسباحة عمرو الور وكارينا البلبيسي، ولاعب ألعاب القوى ضمن منافسات سباق الماراثون معاذ الخوالدة.


كما يمثل الأردن في دورة الألعاب البارالمبية كل من: لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى ضمن منافسات دفع الكرة الحديدية أحمد الهندي، و7 رياضيين من المنتخب الوطني لرفع الأثقال وهم جميل الشبلي، ومعتز الجنيدي، وثروت الحجاج، وأسماء عيسى، وعبدالكريم خطاب، وعمر قرادة، ومحمد الشنيطي.


وحضر اللقاء، سمو الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور ساري حمدان، وأمين عام اللجنة الأولمبية رنا السعيد. -(بترا)

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