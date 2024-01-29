ناشطون: ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإغاثية إلى غزة

محمد الكيالي

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عمان – أكد نشطاء أردنيون وأجانب ضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع عزة بشكل عاجل، منوهين بدور الأردن المتقدم في دعم الأهل في القطاع جراء الحرب التي يشنها عليهم جيش الاحتلال منذ أكثر من 114 يوما.ولفتوا في مؤتمر صحفي عقد في نقابة الأطباء، إلى أهمية زيادة الدعم المادي لقطاع غزة يشتى السبل، مؤكدين أن الأردن كان سباقا في إسقاط المساعدات الإنسانية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الذي نفذ سلسة إنزالات جوية فوق غزة.وفي هذا الصدد، قالت الناشطة البريطانية سارا ويلكنسون من حملة "إسقاط مساعدات جوية إلى غزة" إن الأردنيين كانوا من أكثر الشعوب العربية تجاوبا مع الحملة.وشددت على أن الغزيين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية في ظل انعدام مياه صالحة للشرب، وانتشار الأوبئة والأمراض.وطالبت ويلكنسون أن تكون هناك أغذية تراعي طبيعة المشكلات والأمراض الموجودة للناس الموجودين سواء مرضى السكري وغيرهم من الأمراض الأخرى، ويجب أن تتكثف وتكون بصورة منظمة وأكبر.بدوره، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن النقابة تمد يدها لجميع الجهود التي تهدف لإغاثة الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة.وشدد الزعبي على أهمية وقف إطلاق نار فوري على القطاع، منوها بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لظلم كبير وإبادة جماعية.إلى ذلك، أعربت لجنة فلسطين في نقابة الأطباء عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني واستنكارها العدوان الصهيوني الوحشي على غزة.ودانت اللجنة الآلة الحربية الصهيونية وحرب الإبادة التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من النساء والأطفال والشيوخ، بالإضافة إلى تدمير المدارس والمساجد والبيوت والبنية التحتية.ودعت إلى وقف العمليات العسكرية الصهيونية، ووقف سياسة التهجير القسري لسكان القطاع، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين ودعم المنظمات الإنسانية في أداء دورها.وشددت اللجنة في بيانها على استمرار الجهود لجمع التبرعات الطبية والغذائية وإرسالها إلى غزة، مع التأكيد على دور الأردن كمركز إقليمي لجمع هذه التبرعات وإرسالها عبر مختلف الوسائل.ولفتت إلى أن الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.