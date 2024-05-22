نتائج انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية (أسماء)

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وقال الحوامدة "إن عدد الدوائر الانتخابية قد بلغ 19 دائرة بواقع دائرة لكل كلية، خصص لها 93 مقعدًا، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة على مستوى الجامعة خُصّص لها 18 مقعدًا، بما مجموعه 111 مقعدًا".وأوضح الحوامدة أن التصويت جرى باسم القائمة المترشحة، إذ يحق للطلبة الإدلاء بصوتين؛ أحدهما للقائمة المترشحة على مستوى الكلية، والآخر للقائمة المترشحة على مستوى الجامعة، على أن يكون التنافس على المقعد على أساس تحقيق العتبة التي حددتها تعليمات الانتخابات بـ8%، سواء على مستوى الكليات أم الجامعة.وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 48286 طالبًا وطالبة، وأن عدد القوائم المترشحة بلغ 146 قائمة، 7 قوائم منها ترشّحت على مستوى الجامعة، بينما انسحبت قائمة واحدة، ليتبقى كلٌّ من: قائمة النشامى وقائمة أهل الهمة وقائمة العودة وقائمة الكرامة وقائمة التجديد وقائمة المستقبل لنا، فينما ترشح على مستوى الكليات 139 قائمة، انسحبت منها 4 قوائم.ووفقا للحوامدة، فقد بلغ عدد الطلبة المترشحين (685) طالبًا وطالبةً، من بينهم (416) طالبًا و(269) طالبة، (92) منهم ترشحوا على مستوى الجامعة، و(593) ترشحوا على مستوى الكليات.وقال إن النسبة العامة للاقتراع بلغت (52.52 %%)، حيث جاءت أعلى نسبة اقترع في كلية علوم التأهيل بنسبة (71.25%) ، فيما كانت أقل نسبة اقتراع في كلية العلوم التربوية بنسبة ( 32.97 %).وأشار الحوامدة إلى أن الانتخابات جرت بصورة متميزة عكست الوعي الديمقراطي الحقيقي الذي يتمتع به طلبة الجامعة؛ حيث لم تُسجَّل لغاية اللحظة أي اعتراضات رسمية من قبل الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ، لافتًا إلى أنّ هذا النجاح، الذي يسجل للجامعة الأردنية، جاء نتيجة توجيهات إدارة الجامعة الواضحة بضرورة سير الانتخابات بكل شفافية، مع إتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن تطلعاتهم، مؤكدًا تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لمجلس الاتحاد الجديد بما يصب في خدمة الطلبة والجامعة.وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، خلال جولته على مراكز الاقتراع، أن الجامعة ماضية بقوة في تعزيز المسيرة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية باعتبار الطلبة قادة المستقبل والقادرين على إحداث التغيير الإيجابي الذي يرقى بمسيرة الوطن.وأكد أن الجامعة نجحت في تأهيل طلبتها للمشاركة السياسية الفاعلة، ما تجلّى في مشاركتهم بانتخابات الاتحاد وتنمية مهارات القيادة لديهم ودمجهم في العمل السياسي.وخلال الجولة، تبادل عبيدات الحديث مع أعداد كبيرة من طلاب وطالبات الجامعة حول سير العملية الانتخابية، التي دارت كما خُطّط لها من قبل اللجان المشرفة عليها.والتقى عبيدات كذلك بعدد من رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع، ليثني على الجهود التي قاموا بها لإنجاح عملية الانتخابات التي أظهرت الجامعة بصورة حضارية حقيقية.وأعرب عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الانتخابات، وارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها اللجان المشرفة عليها لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بيسر وسهولة.أولا: الفائزون على مستوى الكليات :قائمة البيرق عبد الله محمد عمر المساعفهقائمة العز عدنان صالح كاسب المذهانقائمة المجد قصي عبد الله فلاح الزيودقائمة بناء عمار شفيق اسماعيل الكسجيقائمة وطن سليمان عدنان سليمان الطرمانقائمة انجاز يزن محمود احمد الخوالدهقائمة العون جواد محمد منيزل الهروطقائمة احسان ابراهيم صلاح ابراهيم شمعونقائمة التقدم اسامه محمد احمد الزغولقائمة بادر فازت بـ 2 مقعد (الثاني بالقرعة)قتيبه محمود سعد المحاسنهعبد الرحمن بسام عبد الله السعودقائمة سمو حسام الدين راجح محمود ناصرقائمة همم صالح احمد داود برغلقائمة النور معن محمد مفلح العقيلقائمة انجاز سند سالم جابر الخوالدهقائمة ساعد التربوي ياسمين خالد محمد سعيد الصلحاتقائمة عزم راكان اشرف فرحان الشوابكهقائمة هماوي لجين عامر محمود برهمقائمة أثر - بكر مجدي نعمان البلعاويقائمة العزم- محمد زيد خلف الزياداتقائمة الوعد- مصعب احمد نصرى شهابقائمة ثقة - خالد سامي خالد الكفاوينقائمة غراس - مريم محمد موسى صندوقهقائمة وطن - المعتصم بالله سعد علي العدوانقائمة يد العون - بدر خالد صالح العمايرهقائمة أثرنور الدين محمود رفيق الزويدعمر بسام ابراهيم معوضقائمة احسانعمر احمد محمد الخشمانميساء محمود شحده حميدهقائمة التطوير - عايش ابراهيم عايش العوايشهقائمة العزم - محمد طلال يوسف البلاونهقائمة العهد - صهيب محمود عبد الحميد العضايلهقائمة وطن - بركات محمد بركات الرماضنهقائمة ابداع - حمزه كمال محمد المومنيقائمة العزم - محمد سفيان يونس عودهقائمة اللجان الطلابية محمد سامي يوسف عمرو / ايسر احمد حسين الزعبيقائمة النهج - محمود عاطف محمود السليحاتقائمة نبض الزراعة - علي عماد علي الحوامدهقائمة الانجاز - عبد الله مشعل عبد المناصيرقائمة عدل - اسيل فؤاد عبد الوهاب الطراونهقائمة وطن - بشر سعيد محمد عبيداتقائمة العزم - يحيى احمد طعم الله الربيحاتقائمة المجد - راشد عزام احمد العلوانقائمة الوعد - اسيد محمود عبد الرحمن جمعهقائمة الأثر ليث مامون عيسى المجاليقائمة حكيم انس سامر سليمان خريمقائمة تمكين ليث سعد الدين محمود ذيبقائمة شفاء محمد عمر صبحي الاشقر / ليث عمر محمد الخزاعلهقائمة عطاء زيد عبد الناصر محمود ابو حسان / محمد نعيم محمد عليوهقائمة وعد محمد ضرار محمد الربابعه / نعيم معتز نعيم الشريفقائمة ترياق - معاذ مراد معاذ خضراقائمة راية الوطن - محمد خليل محمد الحليققائمة نبض - حمزه نضال ابراهيم العزازمه / اسيل اسامه زياد الكايدقائمة أثر عبد الرحمن سامر مصطفى خرماقائمة التعاون ناصر محمد مزلوه المحمدقائمة غراس ندى حامد خليل الرحامنهقائمة همم اسامه باسم محمد طارق درويشقائمة الابداع / سند عبد الرؤوف عبد الفتاح قطيشات / لين فادي غالب الصفدىقائمة الشهامة محمد عز الدين عمر عطيه الغزوقائمة العزم غيث عصام محمد النعيماتقائمة العطاء محمد ماهر اسماعيل البقورقائمة الوطن علي عوده علي العدوانقائمة همم عبد الرحيم رشيد عبد الرحيم عبد النبيقائمة العزم - محمد سلمان فلاح جبر المساندهقائمة انجاز - عبد الله حمدان عبيد الله الزغيلاتقائمة وطن - سند انور جمال الرواحنهقائمة الاتحاد - خالد ابراهيم موسى النجاداقائمة انجاز - احمد محمد احمد الزغولقائمة موطني - محمود جبر عيسى ابو عزبقائمة أثر - احمد ليث احمد سيفقائمة العهد - ابراهيم فرج خيرو الزبونقائمة المجد - الحارث عبد الله سليمان العباديقائمة الاستقلال - عمرو يوسف خالد الزريقاتقائمة الوطن - نورالدين محمود نواف الطويل ال خطابقائمة قمم - يزن اياد محمد عيسى جابرقائمة نهضة وطن - حمزه ثائر علي الفاعوريقائمة أثر - محمد سليمان اسماعيل زايدقائمة احسان - سعيد حسان سعيد الشيخ ياسينقائمة سند - عمر احسان عمر محمودقائمة لجان الاسنان - وسيم خالد العبد ابو زعنونهقائمة أثر - احمد عبد الله داوود الشيخ قاسمقائمة التغيير - محمد سالم منسي المناصيرقائمة سعي - مصطفى مجدي عبد الكريم ابو الخيرقائمة عهد - نور حسن حسن زايدقائمة اسالني عن الفنون - لينه اسماعيل محمد عبد الدينقائمة رواد الفنون - عوني مؤيد سالم المنديلقائمة فن - ينال مازن فواز الحراسيساسامه محمد امين احمد المومنيمحمد بسام محمد الرفوعاوس سامي قبلان الرحامنهعبد الرحمن محمود حامد الكوشهسما هيثم حسن صالحزيد ماجد محمد الوليداتمحمد رمزي رشدي الخطيبعلي جهاد كساب جراداتسند صدقي محمود البسطاميمحمد رأفت عيسى مرعياسامه احمد محمد ابو ياغياحمد جهاد حسن حسينفيصل ميسره عبد العزيز العبدمحمد احمد محمد العواجنهيحيى محمد جبر زايدمحمد سليمان عواد غنيماتباسل عواد عادل الخلايلهضياء الدين عادل نادي الوريداتأولا: الفائزون على مستوى الكليات :1. محمدعبادة ابراهيم هايل الشديفات2. احمد فراس احمد الحريرات3. ليمار عمر قفطان المومني1. ابراهيم عوض عبد الحميد الزغول2. ايسر محمد احمد المزايده3. أحمد كامل عبد الرحمن النجيدين1. عمرو باسل محمد عبد العزيز2. ايمان نضال سلمان العاصي3. سندس حسين سالم الرضاوين1. محمود رافت عبد الجليل الجيزاوى2. خالد سليمان حسين عرايشه3. احمد عمر عبد الله الجويعد1. عبد القادر عدنان عبد القادر عباس2. يزن اكرم احمد حماد3. نمي رائد صالح جوارنه1. انس ايمن محمد المعاني2. مامون رائد عبد الرحيم اللصاصمه3. محمود محمد علي نصيرات1. الوليد لؤي عبد الجليل الاقطش2. لطفي حسن عمر الخزاعي3. نور حسين تركي الخوالده1. محمد خالد محمود العسيلي2. عبد الحميد عبد الرؤوف عبد الحميد الرواشدة