نتنياهو مطارد من خصومه السياسيين.. من ينتصر؟

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عمان – فيما أكد محللون سياسيون أن الكيان الصهيوني ما يزال بعيدا عن حدوث أي محاولة للانقلاب على السلطة فيه، غير أن الحراك السياسي المعارض بات يزداد قوة، مع ازدياد أمد العدوان على غزة، وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه.وشدد هؤلاء المحللون، في تصريحات لـ"الغد"، على أن الإطاحة بالحكومة الإسرائيلية لا يحتاج لانقلاب، مبينين أن الدعم الغربي الأميركي ما يزال مفتوحا لنتنياهو، رغم الإدانات الدولية، في حين أن بدائل رئيس الوزراء الصهيوني متوفرون، وفق استطلاعات الرأي في الكيان العبري.يأتي ذلك في ظل تواتر تحليلات وتقارير مؤخرا عن أن تهديدات وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت باستدعاء لواء غولاني إلى مقر وزارة الحرب واقتحام مكتب نتنياهو، يُمكن أن تصل إلى تشكيل صورة تهديد وجودي للحكومة الصهيونية.وتواجه دولة الاحتلال تحديات وأزمات عدة، بعد شنها حربا مدمرة على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ومما زاد من هذه التحديات، قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.وتواجه الحكومة الصهيونية أزمة سياسية غير معهودة، بدءا من الفشل الأمني في 7 تشرين الأول وردود الفعل الدولية والخلافات مع إدارة الرئيس الأميركي، ومع أهالي الأسرى، فضلا عن تكلفة الحرب ضد الحوثيين وحزب الله، وصولا إلى زج نتنياهو إسرائيل بأزمة سياسية مع الأردن ومصر وقطر.ومن هنا، قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة: إن نتنياهو يواجه حملة من خصومه في أحزاب صهيونية وشخصيات معارضة له تسعى لإقالته.وأضاف المعايطة: "أعتقد حتى الآن أن حالة الصخب السياسي والانتقادات داخل إسرائيل في مستوى يستطيع نتنياهو تجاوزه، والدليل أن التصويت على الثقة بالحكومة قبل أيام فشل ولم يصوت ضدها سوى 18 عضوا في الكنيست".وأوضح أن الأمر الآخر، هو أن موضوع العدوان على غزة وتأييد جيش الاحتلال من قبل الرأي العام الصهيوني ما يزال قويا للغاية، إضافة إلى التوافق بين الولايات المتحدة والاحتلال على استمرار الحرب رغم الخلاف على بعض التفاصيل.وانتهى المعايطة إلى التأكيد أن الاحتلال لن يذهب إلى فكرة انقلاب سياسي أو عسكري، مبينا أن "الطريق لإقالة الحكومة ومحاسبة نتنياهو واضحة وهي لجنة تحقيق وتفكك الحكومة، وهو أمر قادم، لكن أولوية الجميع حتى الآن هي استمرار الحرب".بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات: إن دولة الاحتلال تواجه أزمة سياسية، ولديها على الأقل تباينات وليس خلافات مع إدارة الرئيس الأميركي، لكن الولايات المتحدة هي داعمة أساسية لتل أبيب، وحتى أمس ما تزال ترفض واشنطن وقف إطلاق النار، وفقاً لتصريحات وزارة الخارجية الأميركية.ولفت شنيكات إلى أن الحديث الأميركي ما يزال يرتكز على هُدن إنسانية كما هو وارد في البيانات التي تصدر عن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.واعتبر أن هنالك تصاعدا في الخلافات بين تل أبيب وواشنطن، في ظل ضغط كبير تقوم به عائلات الأسرى التي أصبحت تضغط بشكل أقوى من السابق، ولم تعد مقتنعة بما تسوقه الحكومة الصهيونية.وأضاف أن "المعادلة التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو والجيش هي أنه يُمكن تحرير الأسرى عن طريق عملية عسكرية، ويرون أن هذا قد يؤدي إلى قتلهم، وهنا يكمن التغيير الجوهري في القضية فيما يتعلق بأهالي الأسرى".وأكد أن اليمن تفرض حظرا على الواردات البحرية إلى الاحتلال، وهي مؤثرة بشكل كبير، وفيما كثف حزب الله نشاطه في الفترة الأخيرة.وأوضح شنيكات أن خلافات إسرائيل مع الأردن ومصر وقطر هي جزء متعلق بإدارة الصراع في المنطقة، بسبب إعطاء دولة الاحتلال الأولوية لأمنها في التعامل مع هذه الدول الثلاث، كما أنها ترفض أي شيء يمس أمنها أو يضر بإستراتيجيتها في الحرب، خاصة أن هذه الدول تدعو لوقف إطلاق النار، رغم صوابية مواقف الدول الثلاث واتساقه مع القانون.وحول احتمالات أن يشهد الاحتلال انقلاباً سياسياً وعسكرياً، اعتبر شنيكات أن الذي قد يدفع إلى ذلك هو ما يجري على أرض المعركة في غزة، من العمليات العسكرية، وحتى هذه اللحظة التي لم يتم فيها الوصول إلى كبار قيادات حماس، وكذلك بقاء قضية الأسرى معلقة، فإنه يتم طرح سؤال كبير عن مصير هذ العملية العسكرية، رغم التدمير الهائل والتكلفة الإنسانية الهائلة، والظروف القاسية التي يعيشها أهل قطاع غزة.وأضاف أن "الاحتلال من جهة ثانية، مستمر بالعملية العسكرية، وبالوتيرة نفسها، ويعتقد أن حجم التدمير قد يكون جائزته الكبرى لاحقا، عبر الهجرة الطوعية من القطاع بسبب الظروف غير القابلة للحياة في ظل حجم التدمير الهائل هناك".وقال: إن الفلسطينيين وصلوا إلى أقصى ما يمكن من صمود، ليس بسبب حجم الدمار والقتل الهائل وغير ذلك، بل أيضا بسبب ظروف الطقس التي أصبحت قاسية عليهم، والفيضانات التي تدمر خيامهم البسيطة، وكل ذلك يطرح أسئلة صريحة عن مدى القدرة على استمرار الصمود، وعن التكلفة الكبيرة غير القابلة للتصور.وأكد أن الأيام حُبلى بمزيد من التغييرات، وربما نشهد تطورا على الجبهة اللبنانية، وإذا دخل حزب الله بشكل كلي في المعركة؛ فإن الحسابات الصهيونية ستتغير، وسيعاني الاحتلال كثيراً، وربما يحدث في هذه المرحلة شرخ كبير وحقيقي في الحكومة الصهيونية.وأضاف: "حتى الآن، ما تزال الحكومة الصهيونية متماسكة؛ لأنها مؤلفة من مجموعة من حركات يمينية متطرفة، وبالتالي فلا أحد يهدد بالانسحاب بسبب هذه الحرب".وقال شنيكات: "لا أحد من وزراء الحرب يُهدد بالانسحاب فعليا، ما يجعل الحكومة الصهيونية حتى الآن على الأقل، مستقرة وتدير الأمور، رغم التظاهرات والخلافات التي تزايدت مع دول المنطقة".بدوره، استبعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية النائب السابق الدكتور محمد القطاطشة أن تتعرض دولة الاحتلال لأي من الانقلابات السياسية أو العسكرية جراء ما يجري على الأرض حاليا من أزمات.واعتبر القطاطشة أن حكومة اليمين المتطرفة ما تزال تملك حضورا في الشارع الصهيوني، وما تزال قادرة على إقناع الولايات المتحدة والغرب بدعمها، على الرغم من عدم تحقيق أي نتائج تُذكر في الحرب سوى قتل عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية في غزة.وشدد على أن الخلافات داخل حكومة الحرب ما تزال منضبطة، ولم تتجه للتحول إلى تحرك للإطاحة بالحكومة، خصوصا وأنه في تاريخ الكيان الصهيوني لم تشهد أي حكومة انقلابا.وأوضح القطاطشة أن الكرة في ملعب المقاومة في غزة، لافتا إلى أنها المتحكم الرئيس في مستقبل حكومة الاحتلال التي تسعى للبحث عن أي آلية من أجل إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.فيما قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي: إن الوضع في الكيان وهياكله السياسية، بشكل عام، لم يعد كما كان عليه سابقا من استقرار رغم التبجح بإمكانية استمرار هذا الكيان السياسي، وأن لا مشاكل حقيقية فيه، بل إن كل ما يجري يعتبر جزءا من العمليات الديمقراطية التي تمر بها الدول الديمقراطية بشكل عام.وأكد الماضي أن العدوان على غزة كشف الغطاء عن الكيان الصهيوني بشكل كبير، وأظهر أن هذه الحكومة هي حكومة توجهات يمينية صهيونية متطرفة، كنتاج للمجتمع الصهيوني الذي بدأ يميل أكثر إلى الصهيونية بدل أن يكون مجتمعا مستقرا يريد أن يعيش بسلام في المنطقة.وأوضح أن هناك أزمة سياسية كبيرة مع الإدارة الأميركية الحالية، لكن لا توجد أزمة مع المؤسسات الأمنية، ومع المؤسسات المتجذرة في الولايات المتحدة الأميركية؛ لأن هناك من يتحدث باسم اليمين الصهيوني، وباسم الاحتلال في الولايات المتحدة الأميركية، وهي اللوبيات الصهيونية التي استطاعت أن تجند الكثير من الإعلاميين ورؤوس الأموال بشكل عام، ما يجعل الإدارة المتهمة هي الإدارة الأميركية وليست دولة الاحتلال.وأشار إلى أن الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على الضغط على إدارة بايدن، وعلى توجيهه بضرورة وقف الحرب، قائلا: "لا أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة لدى الحكومة الصهيونية الحالية؛ لأن الحكومات المتعاقبة تستطيع إعادة إنتاج علاقة مميزة مع أي إدارة أميركية، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، دون وجود أي إشكالات".واعتبر أن هناك إشكالية مع الأردن ومصر وقطر، لكن هذا يعتمد اعتمادا كبيرا جدا على ما تريده هذه الدول، وماذا تريد من الكيان.وقال إن الاحتلال يراهن أيضا، وبشكل كبير جدا على أن حكومات هذه الدول لا تستطيع إدارة ظهرها للحكومة الصهيونية بسبب ما تتمتع به من قوة التأثير، سواء في المنطقة أو في العالم، حيث أصبح الكيان الصهيوني إما الجسر الرابط مع الولايات المتحدة الأميركية، أو أنه القادر على التأثير في قرارات واشنطن اتجاه دول المنطقة.وأضاف: "كأن المفهوم العام الآن أنه من يستطع أن يبني علاقة جيدة مع الكيان يضمن مستقبلا جيدا ومستقرا في المنطقة والعالم".وأكد الماضي أن قرار محكمة العدل الدولية سيكون مؤثرا بشكل كبير بسبب ما سيعانيه الكيان، وثائقياً وتاريخياً وسياسياً وقانونياً، وهذا ما كانت تحاول الحكومة الصهيونية أن تتجنبه بأي شكل من الأشكال.وتابع: "يبدو أن هذه الإدانة ستُضاف إلى إدانات الجمعية العامة المتحدة والإدانات الشعبية حول العالم، ما سيشكل حالة من القلق النسبي لدى الاحتلال في الأعوام المقبلة، لكنه لن يؤثر على قدرة الكيان على البناء على ما حققه خلال الـ 40 أو 50 سنة الفائتة، من خلال تبني الهياكل السياسية الموجودة حول العالم، خاصة أوروبا وروسيا والولايات المتحدة".ولفت إلى أن "الاشتباكات مع "الحوثيين"، و"حزب الله" هي تكتيكات متفق إلى حد كبير جدا عليها، وتقع ضمن الحدود المسموح بها، وخاصة مع حزب الله، أما المشكلة مع الحوثي فستتم معالجتها معالجة دولية، وأمنيا وسياسيا وعسكريا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والتحالفات الدولية".وقال الماضي: "مجددا، لا أعتقد أن ما يسمى بالانقلابات العسكرية أو السياسية يُمكن أن تحدث في الكيان، وما يزال نتنياهو يعتبر أنه يسيطر على الأمور، وما تزال المؤسسة العسكرية تقوم بما وُجدت من أجله وهي محاولة تدمير الفلسطينيين وقطاع غزة".وأشار إلى أنه "يبدو أن مساحة الديمقراطية الموجودة في الكيان والبناء المؤسسي يسمحان بهذه التجاذبات، التي لا أعتقد أنها يمكن أن تصل لأي انقلابات سياسية أو إلى محاولات زعزعة أمن واستقرار الكيان، وإذا حدث أي تغيير سياسي فسيكون ضمن العمليات السياسية التي اعتاد عليها الصهاينة".