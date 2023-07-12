نجوى كرم للأردنيين: "جايي يا جرش جايي"

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نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها على تويتر منشورا حول مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون.وقالت نجوى كرم في إشارة إلى مشاركتها في المهرجان "جايي يا جرش جايي" ووضعت تاريخ مشاركتها والذي يصادف يوم الجمعة 28-7-2023.والجدير ذكره أن النجمة اللبنانية ستحيي حفلا فنيا لها على المسرح الجنوبي الساعة العاشرة مساء.