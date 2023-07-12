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الغد الأردني
الأربعاء 12 تموز 2023
7:45 م
نجوى كرم للأردنيين: "جايي يا جرش جايي"
نجوى كرم
نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها على تويتر منشورا حول مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون.
وقالت نجوى كرم في إشارة إلى مشاركتها في المهرجان "جايي يا جرش جايي" ووضعت تاريخ مشاركتها والذي يصادف يوم الجمعة 28-7-2023.
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والجدير ذكره أن النجمة اللبنانية ستحيي حفلا فنيا لها على المسرح الجنوبي الساعة العاشرة مساء.
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مهرجان جرش
نجوى كرم
الفنانة اللبنانية
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