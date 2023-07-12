الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نجوى كرم للأردنيين: "جايي يا جرش جايي"

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نجوى كرم
نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها على تويتر منشورا حول مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وقالت نجوى كرم في إشارة إلى مشاركتها في المهرجان "جايي يا جرش جايي" ووضعت تاريخ مشاركتها والذي يصادف يوم الجمعة 28-7-2023.اضافة اعلان

والجدير ذكره أن النجمة اللبنانية ستحيي حفلا فنيا لها على المسرح الجنوبي الساعة العاشرة مساء. 
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