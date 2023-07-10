الإثنين 10 تموز 2023
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نحو 148 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي اليوم

طالبات توجيهي
طالبات توجيهي - (تصوير: أمير خليفة)
تابع الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، في جولتين منفصلتين، سير امتحان الثانوية العامة لعام 2023، في يومه الرابع.اضافة اعلان

وشملت جولة العجارمة، بحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، قاعات الامتحان في مدارس القصر الثانوية للبنات، والأمير زيد بن الحسين الثانوية الشاملة التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء القصر، ومدرسة الثنية الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية الكرك، وجعفر بن أبي طالب التابعة لمديرية تربية المزار الجنوبي.

في حين زارت القبيلات، عددا من القاعات التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، شملت مدارس نسيبة المازنية، والجيزة الثانوية للبنين، والجيزة الثانوية للبنات.

وأبدى الأمينان العامان ارتياحهما لمستوى الانضباط والالتزام من قبل الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات من حيث توفر البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة.

وأشادا، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون القائمون على الامتحان من مراقبين ورؤساء قاعات ومشرفين وإداريين ودورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.

وأعربا عن شكر الوزارة للمؤسسات الوطنية التي تساند الوزارة في إجراءاتها لعقد الامتحان، وبخاصة الأمن العام، ووسائل الإعلام، لدورهم الكبير في تمكين الوزارة من تطبيق إجراءاتها وفق ما هو مخطط له.

وكان قد تقدم 147826 مشتركاً ومشتركة للامتحان في جلستيه الأولى والثانية، في مباحث الرياضيات ورقة 1، والرياضيات الأدبي ورقة 1، والإنتاج النباتي ورقة 1، والعلوم المهنية الخاصة ورقة 1، ورياضيات (كليات). (بترا)
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