نحو 2 مليون عدد الشباب بالفئة العمرية 15-24 في الأردن

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بلغ عدد الشباب من الفئة العمرية 15-24 سنة في نهاية العام الماضي، 2.246 مليون نسمة، من مجموع سكان المملكة المقدر بـ 11.302 مليون نسمة.وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير لها اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي يصادف في 12 آب من كل عام، إلى أن نسبة الشباب بين الذكور والإناث تباينت بشكل طفيف، حيث بلغت 20.2 بالمئة للذكور، و19.5 بالمئة للإناث.وجاء توزيع نسب الشباب من هذه الفئة على مستوى المحافظات متوافقا مع التوزيع النسبي الكلي للسكان، إذ استحوذت محافظة العاصمة على حوالي 42.0 بالمئة، من المجموع الكلي للشباب، محافظة اربد 19.2 بالمئة، وجاءت محافظة الزرقاء في المرتبة الثالثة بنسبة 14.2 بالمئة، وتراوحت هذه النسبة في باقي المحافظات بين 5.6 - 1 بالمئة.وتنقسم فئة الشباب ديموغرافيا إلى قسمين هما: فئة الشباب المراهقين وفئة البالغين، وشكل الشباب المراهقون (السكان في الفئة العمرية 15-19 سنة) أكثر من نصف مجموع الشباب أو ما نسبته 50.1 بالمئة، في حين شكل الشباب البالغون (الفئة العمرية 20-24 سنة) 49.9 بالمئة، من المجموع الكلي للشباب.وبحسب الدائرة، انخفضت نسبة الأمية بين فئة الشباب الأردنيين، حيث بينت نتائج مسح قوة العمل للعام الماضي، إلى أن الأميين من الشباب شكلوا نسبة ضئيلة بلغت 0.7 بالمئة، في حين شكل حملة المؤهل الثانوي فأعلى ما نسبته 38.2 بالمئة.وأشارت النتائج كذلك إلى أن نسبة الملتحقين حاليا من الشباب بالدراسة بلغت 59.7 بالمئة، وشكل الشباب المشتغلون من نفس الفئة العمرية ما نسبته 11.8 بالمئة، من اجمالي الشباب.وأظهر مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2021 أن نسبة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت ضمن الفئة العمرية ( 15-24) سنة بلغت 94.5 بالمئة للذكور، مقابل 93.2 بالمئة للإناث.