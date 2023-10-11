الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نداء عاجل من مجموعة السلام العربي الى الملوك والرؤساء العرب

غزة
غزة
نتابع مايجري منذ فجر يوم  السبت 7 اكتوبر  2023 التطورات التي تجري على الساحة الفلسطينية في كل من غزة وبقية المدن الفلسطينية 
حيث تتعرض  غزة اليوم التي تعتبر أكبر سجن مفتوح في العالم للقصف وانقطاع للكهرباء والماء والدواء والغذاء واستهداف المدنيين والمستشفيات والكوادر الطبية والاسعافية اضافة لاكتظاظ  المستشفيات القليلة الباقية بالجرحى جراء القصف الاسرائيلي المستمر على منازل المواطنين الأبرياء في ظل صمت عربي ودولي.اضافة اعلان
لهذا فإن  مجموعة السلام العربي تدعو قادة الدول العربية عقد مؤتمر قمة عربية عاجلة وطارئة في جامعة الدول العربية أو في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
للتشاور بشأن وقف فوري للحرب على غزة والمدن الفلسطينية وفك الحصار عنها  وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الصامد منذ عام 1948 وحتى اليوم.
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