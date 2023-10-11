نداء عاجل من مجموعة السلام العربي الى الملوك والرؤساء العرب

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نتابع مايجري منذ فجر يوم السبت 7 اكتوبر 2023 التطورات التي تجري على الساحة الفلسطينية في كل من غزة وبقية المدن الفلسطينيةحيث تتعرض غزة اليوم التي تعتبر أكبر سجن مفتوح في العالم للقصف وانقطاع للكهرباء والماء والدواء والغذاء واستهداف المدنيين والمستشفيات والكوادر الطبية والاسعافية اضافة لاكتظاظ المستشفيات القليلة الباقية بالجرحى جراء القصف الاسرائيلي المستمر على منازل المواطنين الأبرياء في ظل صمت عربي ودولي.لهذا فإن مجموعة السلام العربي تدعو قادة الدول العربية عقد مؤتمر قمة عربية عاجلة وطارئة في جامعة الدول العربية أو في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.للتشاور بشأن وقف فوري للحرب على غزة والمدن الفلسطينية وفك الحصار عنها وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الصامد منذ عام 1948 وحتى اليوم.