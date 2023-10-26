نداء من "الصحفيين": أوقفوا جرائم الاحتلال غير المسبوقة

اضافة اعلان

دعت نقابة الصحفيين الأردنيين، الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية والأممية ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات والاتحادات والجمعيات العالمية والإقليمية، الى ممارسة صلاحياتها وضغوطها لوقف ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني من جرائم بحق المدنيين والصحفيين في قطاع غزة، دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، أو إعطاء أي اهتمام للقيم الإنسانية والأخلاقية.وقال النقابة في نداء وجهته للمنظمات الدولية امس، إن قوات الاحتلال ترتكب جرائم وحشية ضد المدنيين العزل في سائر فلسطين المحتلة، وبالخصوص في غزة، لم يعرف لها التاريخ البشري الحديث مثيلا.وأشارت الى استهداف المباني، بالتدمير فوق رؤوس أصحابها، وارتكاب مجازر على مرأى ومسمع من العالم بحق شعب أعزل، واستهداف الصحفيين والإعلاميين بالقتل العمد.وأضافت "ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة لأكثر من 19، منذ أن شن الاحتلال عدوانه في السابع من الشهر الحالي، عقب عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته".وبينت أن "الشرائع الدولية، تمنح الشعوب المحتلة أرضها الحق الكامل بمقاومة هذا الاحتلال بكل الوسائل".وأشارت النقابة إلى أن الاحتلال، لا يحترم مبادئ الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة، ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الدولية والشرائع السماوية، داعية الى إجراء تحقيق دولي سريع في هذا الشأن، والتعامل مع حالات استهداف الصحفيين كجرائم حرب.وطالبت مؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقضاء الدولي، بأن تتداعى لوقف هذا الإجرام، بحق الصحفيين الفلسطينيين والدوليين، ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمه، وتطبيق المعايير الدولية التي تضمن سلامة الصحفيين التي اعتمدتها الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والوثائق القانونية الدولية من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات المتصلة بسلامة الصحفيين، والقرار المتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وقالت، "إن العالم اليوم، خصوصا العالم الحر، وكل المنظمات الدولية والأممية، أمام مسؤولية إنسانية وحقوقية تاريخية، لإيقاف ما يرتكبه الاحتلال من جرائم كي لا يتحول العالم إلى غابة لا قانون ولا عرف ولا قيم أخلاقية أو إنسانية تحكمها".الى ذلك، دعا مجلس النقابة، أعضاء الهيئة العامة إلى وقفة تضامنية مع الأشقاء في القطاع، ودعما للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع المجازر، الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا أمام مقر النقابة.وأكد المجلس في الجلسة التي ترأسها الزميل النقيب راكان السعايدة، تنفيذ الفعاليات التضامنية المجدولة بشكل كامل، لإدامة حالة التضامن والتفاعل مع تطورات العدوان المجرم على القطاع.-(بترا)