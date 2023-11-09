"نساء الأردن": على العدالة ألا تتوقف عندما تنتهك حقوق الفلسطينيات

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عمان-الغد - وقعت مشاركات على رسالة تضامنية من نساء الأردن مع الغزيات موجهة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية؛ باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف التصعيد اللاإنساني والخطر الممارس من قوات الاحتلال في القطاع.وشددت على ألا تتوقف العدالة عندما تنتهك حقوق الفلسطينيين من نساء وفتيات؛ فحياتهم لا تقل قيمة عن حياة غيرهم.جاء ذلك خلال إطلاق اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، أمس، رسالة تضامن من نساء الأردن مع نساء غزة، خلال فعالية "نساء فلسطين في مواجهة العدوان على غزة".وشارك في الفعالية رئيسة اللجنة الوزارية، ووزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ووزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، والأمينة العامة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ورؤساء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن.وقالت بني مصطفى، إن الأردن يتناغم فيه الموقف الرسمي مع الشعبي، ويقف اليوم مدافعا عن فلسطين، كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيبقى السند والداعم، والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.وأضافت بني مصطفى: "اليوم نقف كنساء أردنيات خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك والجهود الدبلوماسية الجبارة التي يبذلها وتبذلها الحكومة، لوقف الحرب على غزة، وأبرزها قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتبني المقترح العربي الذي تقدم به الأردن بشأن وقف اطلاق النار، والدعوات المتكررة لإعلان هدنة إنسانية فورية، ووقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وفتح المجال أمام تدفق المساعدات الإنسانية، ووقف سياسة العقاب الجماعي، والتصدي لمحاولات التهجير القسري من قطاع غزة والضفة الغربية".واستنكرت الدعوات التحريضية لاستخدام سلاح نووي ضد أبناء غزة، مع تجاوز عدد الشهداء الــ 10 الآف شهيد، 70 % منهم من النساء والأطفال.وعبرت بني مصطفى، عن فخرها بمواقف جلالة الملكة رانيا العبدالله التي فندت ودحضت كل المغالطات والادعاءات المنحازة للرواية الصهيونية.وتطرقت لحجم ألم ومعاناة النساء والأطفال والمدنيين في فلسطين وغزة، في ظل تسارع وتيرة الاحداث ووحشيتها والمجازر التي ترتكب يوميا تحت ذرائع بائسة تستخف بعقل ووجدان الضمير العالمي.ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والتدخل فورا لوقف العدوان مؤكدة أن حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة غيرهم.من جانبها، أكدت حمد عمق العلاقة التي صاغها جلالة الملك والشعب الأردني في تاريخ القضية الفلسطينية، وهو ما يتجلى في مواقفهم المشرفة الداعمة لحقوق الفلسطينيين، وحراكه النشط الذي لم يتوقف منذ أن بدأ العدوان على غزة.وقالت، إنه "ومنذ السابع من (اكتوبر) ودماء النساء والاطفال في قطاع غزة تروي ارضنا المباركة، وأن غزة تغرق في بحر الدماء ودموع الثكالى، مشيرة الى ان الفلسطينيين يواجهون كيانا غاصبا يبحث بكل عنجهية، عما يمحو هويتنا، وتهجيرنا مرةً اخرى وإبادة من تبقى على الأرض، ما يجعلنا في نكبة جديدة".وشددت حمد، على أن أيدي القتلة الصهيونيين تطارد الفلسطينيين وتضيق الخناق على غزة التي باتت أكثر وحدة وانعزالا من ذي قبل، وما تزال العائلات فيها تلملم أشلاء أحبتها ممن ارتقوا في المنازل والساحات والباحات والمدارس والمساجد والكنائس والمشافي والأسواق.وقالت "إن هناك اكثر من مليوني إنسان في غزة يعيشون كابوسا مرعبا فالقصف الجوي والبري و البحري بذخيرة محظورة دوليا لا يتوقف، ولا وسيلة للاختباء".فيما أشارت العلي لصمود المرأة الفلسطينية المكافحة المناضلة لا سيما في ظل ما تعاني منه غزة وأهلها ونساؤها وأطفالها من اعتداء همجي وقصف شرس للمدنيين في منازلهم وفي المدارس والمستشفيات والكنائس وتصاعد في اعداد الشهداء، بحيث يشكل النساء والاطفال العدد الاكبر منهم، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية والمبادئ الانسانية من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة ونظام روما الأساسي واتفاقية لاهاي وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1325.وثمنت الجهود الحثيثة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في شتى المحافل الدولية لوقف الحرب على غزة وادخال المساعدات الانسانيةوأشارت الحاج حسن للإجراءات التي اتخذها المركز في إطار الجهود المستمرة لوقف العدوان على قطاع غزة، والذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني، لافتة الى ان حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تتزامن هذا العام مع أحداث نشهد خلالها أعنف هجوم مسلح يستهدف وبصورة مباشرة المدنيين، بخاصة النساء والأطفال وهم الذين يفترض بأن يتمتعوا بحماية خاصة، وفقا لاتفاقية جنيف بشأن حماية السكان المدنيين، إلا انهم يستخدمون اليوم كأداة في الحرب وتمارس بحقهم أبشع صور الإبادة الجماعية.وأكدت أن هذه الحرب ستترك آثارا اجتماعية ونفسية وجسدية أيضا على الأطفال والنساء وهو الأمر الذي يستدعي أن يتم وضع الخطط المستقبلية للاستمرار في تنسيق الجهود لمساعدة ضحايا الحرب هذه على تجاوز ما مروا به وأن لا ينتهي الأمر عند وقف إطلاق النار.