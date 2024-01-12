الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نص كلمة ولي العهد في مستهل غداء عمل موسع استضافه رئيس الوزراء السنغافوري

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
كلمة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في مستهل غداء عمل موسع استضافه رئيس الوزراء السنغافوري
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا سعادة رئيس الوزراء على كلماتك الطيبة ودعوتك الكريمة.

أصحاب السعادة،

لقد حظينا بترحيب يملأه الدفء وكرم الضيافة منذ وصولنا إلى سنغافورة. إنه لشرف عظيم لي وللوفد المرافق أن أكون هنا في زيارتي التي طال انتظارها.اضافة اعلان

علاقاتنا الثنائية متجذرة بعمق في قيمنا المشتركة. يسعدني أن أرى صداقتنا تتعمق على مر السنين، وأن أكون هنا اليوم، حيث نعمل معًا من أجل تحسين وازدهار دولنا، وهو هدف مركزي نسعى إليه بكل جد من أجل شعوبنا.

نجتمع اليوم في وقت صعب ومؤلم لمنطقتنا. إن المشاهد التي نراها في في غزة تدمي القلب، والخسائر الفادحة في أرواح الأبرياء، والمعاناة اليومية التي لا توصف، والتدمير المتعمد ليس فقط للبنية التحتية الأساسية، ولكن أيضًا للثقافة والتراث ودور العبادة، إضافة إلى تحطيم أحلام وآمال أجيال بأكملها.

يجب أن تتوقف إراقة الدماء. ويجب أن تنتهي المعاناة. ويجب أن يعود النازحون داخلياً. ويجب إعادة الحقوق المسلوبة.

تتطلب هذه الأوقات الحرجة عملًا جماعيًا وتظافر القوى لتحقيق المصلحة العليا، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال الالتزام المتساوي وغير الانتقائي بالقوانين والأعراف الدولية. إننا في حاجة ماسة إلى أن تتغلب أصوات الحكمة والتعاطف على أصوات الانقسام واللامبالاة.

بذل جلالة الملك كافة الجهود من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة عبر كافة المنابر الدولية. وقبل خمس سنوات، أكد جلالته، في كلمته أمام المؤتمر الدولي "مجتمعات متماسكة" في سنغافورة، أن الأزمة الأساسية في منطقتنا هي الحرمان الطويل من إقامة الدولة الفلسطينية، وأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يغذي الفتنة والتطرف العالمي. وتثبت أعمال العنف السابقة والحالية أن هذا هو الواقع. إن حل الدولتين هو الطريق إلى الأمام، وهو الموقف الذي يدعمه كل من الأردن وسنغافورة.

إن الأردن، جنباً إلى جنب مع حلفائه وأصدقائه، لا يدخر جهداً لتحقيق السلام والأمن الإقليميين. وهنا، أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تقدير الأردن لتصويت سنغافورة لصالح لمشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدم به الأردن، ولدعمكم لجهود الإغاثة الإنسانية في غزة.

وعلى المستوى الثنائي، يسعدني أننا نشهد فرصًا جديدة من شأنها أن تتيح المزيد من التعاون والتنسيق بين بلدينا، والتي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.

الأردن حريص على تبادل المعرفة مع سنغافورة، والتي تحظى بنموذج يثير الإعجاب في التحديث. لقد كانت هذه الرحلة غنية ومثمرة، وأنا أتطلع إلى تسخير اجتماعاتنا لدفع النمو والتقدم وتمكين الشباب الذين هم عماد القوى العاملة في المستقبل.

"أتمنى أن يجلب لنا هذا العام السلام والوئام بينما نقوم بواجبنا الجماعي في خدمة الإنسانية".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ولي العهد يبحث فرص التعاون في الاستثمار مع قادة أعمال سنغافوريين

ولي العهد يبحث فرص التعاون في الاستثمار مع قادة أعمال سنغافوريين

منذ 23 دقيقة
ولي العهد يلتقي وزير الأمن القومي ووزير التعليم في سنغافورة

ولي العهد يلتقي وزير الأمن القومي ووزير التعليم في سنغافورة

منذ1 ساعة
الأميرة رجوة تلتقي مع عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري

الأميرة رجوة تلتقي عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري

منذ2 ساعة
هلال

السبت غرة شهر رجب

منذ3 ساعة
ولي العهد يرعى إطلاق معرض أردني في سنغافورة يساهم في الترويج السياحي للأردن

ولي العهد يرعى إطلاق معرض أردني في سنغافورة يساهم في الترويج السياحي للأردن

منذ3 ساعة
الميثاق الوطني : يعقد لقاء استقطابيا في لواء الحسينية بمحافظة معان

الميثاق الوطني : يعقد لقاء استقطابيا في لواء الحسينية بمحافظة معان

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

مرافعة الحكومة عن الموازنة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات | منذ2 ساعة
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 