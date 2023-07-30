نظاما "العناية الطبية" و"السلامة المهنية".. هل يوفران حماية كافية للعمال؟

هبه العيساوي

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عمان – بصدور نظامي العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات والسلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، لتنضم إلى مجموعة التشريعات في هذين المجالين، يظل السؤال قائما حول مدى إسهامهما في تجاوز مشكلة التطبيق وضمان عناية طبية وسلامة مهنية أكثر للعمال.أول من أمس دعت وزارة العمل، أصحاب العمل إلى الاطلاع على النظامين، الذين سيدخلان حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، الذي بين أنهما يعتبران "نقلة نوعية في تطوير منظومة بيئة العمل".لكن، وفي وقت يؤكد فيه خبراء في قطاع العمل أن النظامين يعدان "خطوة إيجابية"، غير أنهم بينوا في حديثهم لـ"الغد" أنه كان "الأجدى مناقشة بنود النظامين وإجراء حوار وطني مع الجهات المعنية الأقرب إلى الظروف التي يعانيها ويواجهها العمال، وتحديدا في المهن الخطرة".وأكدوا ضرورة الاستعجال بإلزام أصحاب العمل بتطبيق تلك الأنظمة بعد صدور التعليمات التي توضحها، وضمان التفتيش الدائم على المؤسسات للتأكد من تطبيقها.ورغم تأخر صدور النظامين، بحسب رئيس المجلس النوعي للسلامة والصحة المهنية والبيئة، فراس شطناوي، غير أنه أكد أن إصدار النظامين "أمر إيجابي بالتأكيد".وبين شطناوي أنه منذ نحو 25 عاما لم يتم تحديث القوانين الخاصة بموضوع الصحة والسلامة المهنية لدى المؤسسات.وأضاف: "صحيح أن أساس التشريع موجود لكنه كان بحاجة إلى تحديث وتطوير وتعليمات توضح بنود القانون بشكل أكثر تفصيلا".وبين أن نحو 80 % من الأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية موجودة في الأساس، وستصدر خلال الفترة المقبلة تعليمات تفصل تلك الأنظمة.واستدرك أن الأهم هو التزام أصحاب العمل والمؤسسات بتطبيق تلك التعليمات والأنظمة، مقابل التأكد من وزارة العمل عبر التفتيش المستمر.من جانبه، قال الناشط النقابي وناشر موقع رنان، حاتم قطيش، إن إصدار النظامين خطوة في الاتجاه الصحيح من ناحية المبدأ، ويدعمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في القطاع الخاص، لكن الملاحظ أن عقلية المشرع عندنا ما تزال تمترس خلف الفردية في إصدار التشريعات، وعدم تفعيل الحوار الاجتماعي الحقيقي.وأضاف قطيش: "كنت أتمنى أن يتم إطلاق حوار وطني برعاية وزارة العمل يضم أصحاب العمل وممثلي العمال الحقيقيين الذين يعيشون ظروف العمال والمختصين قبل إصدار المسودة، وعدم الاكتفاء باستقبال ملاحظات - غير ملزمة - يمكن للوزارة إهمالها بكل بساطة".ورأى ضرورة وضع أصحاب العمل أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، من خلال وضع أنظمة وتعليمات هو أمر ضروري وهام ولكن الأهم من ذلك هو قيام وزارة العمل بواجبها في التفتيش على أصحاب العمل، وضمان تطبيق هذه الأنظمة والتعليمات؛ فبغير التفتيش الحقيقي والفعال ستبقى هذه الأنظمة حبرا على ورق وسيستمر العديد من أصحاب العمل بتطبيق رؤيته ومفهومه الخاص لبيئة العمال الآمنة.ولفت إلى أن "العديد من الاحتجاجات العمالية، خاصة في الآونة الأخيرة، تتعلق باعتراض العمال على إجراءات أصحاب العمل بخصوص الرعاية الصحية للعمال، وما فصل عشرات العمال قبل عدة أيام من أحد مصانع الحديد إثر إضراب يطالب بعدم الغاء التأمين الصحي للعمال، إلا شاهد حي على ذلك".وأوضح أن "عدم اكتراث العديد من أصحاب العمل بتأمين شروط السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، وعدم قيام وزارة العمال بواجبها في التفتيش على المنشآت خاصة تلك المصنفة على أنها ذات بيئة خطرة، هو السبب الحقيقي في ارتفاع الحوادث في مواقع العمل، وما حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة إلا دليل دامغ على ضعف التفتيش على هذه المنشآت، والتقاعس في تطبيق شروط السلامة، والتي قد تكون ذات نتائج كارثية".وكانت كشفت مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل، عن أن عدد الجولات التفتيشية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية العام الماضي 2022 بلغ حوالي 9163 زيارة، تم خلالها تقديم 589 نصحا وإرشادا، و1660 إنذارا ومخالفة لـ748 منشأة.