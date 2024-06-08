نظاما فحص الأدوية والمستلزمات الطبية يسهمان بتحسين المواد الدوائية وعمل المختبرات

حنان بشارات

اضافة اعلان

عمان- جاء إقرار الحكومة أول من أمس، لنظامي فحص الأدوية 2024، وفحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل 2024، لتنظيم فحص الأدوية والمستلزمات، في اطار محلي وعالمي، وفق اعتمادية المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وفي نطاق منظومة اعتماد المصانع الدوائية العالمية ومنظمة الصحة العالمية، وهو ما ينطبق على فحص المستلزمات الطبية، الذي ينظم فحص المستحضرات بما تحتويه من فيتامينات ومعادن ومستحضرات طبيعية، وفحص الأدوية في المختبرات التعاقدية، لمنح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة ممارسة مخبرية جيدة، وتنظيم تحليل الأدوية ومستلزماتها الطبية.وفي هذا السياق، فإن نظام الأدوية، حظر تداول أي دواء مسجل، الا بعد اجتيازه الفحص الأولي، وعدم تداول أي دواء، إلا بعد تقديم طلب للتداول، وموافقة المدير العام لـ"الغذاء والدواء" على تداوله، بالإضافة لحظر تداول أي تشغيلة "عدد معين من وحدات الإنتاج لدواء صنع من المواد ذاتها"، من الأدوية الواردة كهبات أو غير المسجلة الا بعد اجتيازها الفحص.واعتبرت الحكومة، ان المختبر يجري الفحص للعينة وفقا للمواصفات المعتمدة، باستخدام طرق التحليل الواردة في الملف الفني، أو وفقا لأي من دساتير الأدوية المعتمدة، أو باستخدام طرق تحليل مثبتة، (لها دراسات تثبتية أو تحققية، وحسب المرجعيات العالمية) وفق سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر.من هنا، فإنه بموجب النظام الجديد، ستستوفي المؤسسة رسوما قدرها 150 دينارا لفحص و/او تداول عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا تفحص أو يجري تداولها، وذلك عند اجتياز الفحص الأولي، بحيث يجرى الفحص لتشغيلة لاحقة لها، أما حال اجتيازها للفحص، فيسمح بتداول التشغيلات اللاحقة بقرار من المدير العام، ولكل تشغيلة دون إخضاعها للفحص.كما انه في حال لم تجتز العينة الفحص الأولي، تحول الى لجنة الشؤون المخبرية بالمؤسسة لاتخاذ الإجراء المناسب، أما عند عدم اجتياز الفحص الأولي ثانية، فتحول من لجنة الشؤون المخبرية إلى اللجنة الفنية المعنية باتخاذ الإجراء المناسب.وهنا، فقد أجاز النظام الجديد للمؤسسة بقرار من مديرها العام، تحليل تشغيلات من الأدوية قبل التداول، بناء على تنسيب من اللجنة الفنية المعنية، وللمدير العام أيضا، إصدار شروط خاصة لإجازة تشغيلات الأمصال والمطاعيم، كما انه أتاح اخضاع الأدوية المتداولة للفحص، وفق خطة لجنة مراقبة ما بعد التسويق، وتخضع المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطبيعية، في هذا الاطار، للفحص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية بعد مرور النظام الجديد بمراحله القانونية.وقد اجاز النظام للمؤسسة، حق التعاقد مع مختبر خارجي لتحليل العينات، على أن تحدد الشروط والمهام والمسؤوليات للمؤسسة والمختبر ضمن عقد قانوي، ومنح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة (GLP)، بعد التفتيش عليها، والتأكد من تطبيقها لأسس الممارسة المخبرية الجيدة، وفق المراجع المعتمدة، وصدور قرار المدير العام بمنحها شهادة (GLP).لذا يحق للمختبر في حال عدم توافر الإمكانيات، إجراء أي فحص مخبري في المختبرات، المعتمدة لدى المؤسسة الحاصلة على (GLP) من المؤسسة، وكذلك إخضاع المستحضرات المتداولة للفحص بعد التسويق دون مقابل، بينما تستوفي المؤسسة 1000 دينار رسم منح او تجديد او توسعة مجال شهادة (GLP) للمختبرات التي تعتمدها المؤسسة.عليه، فقد أتاح النظام للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض الاعتراض، على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام لدى لجنة الاعتراضات خلال شهر من تاريخ تبلغه بالقرار، على أن يرفق باعتراضه الوثائق والمبررات، ومعاقبة مخالفي أحكام النظام وفق القانون.اما بشأن نظام فحص المستلزمات الطبية رقم 89 لسنة 2017 وتعديلاته، فقد حظر تداول ما تقرر فحصه من أي مستلزم: طبي، معقم، مطهر، مستحضر تجميل، مستحضر تجميلي صيدلاني، إلا بعد صدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله، بينما حظرت التعديلات الجديدة، تداول أي مستلزم طبي تقرر تحليله، ولا يخضع للتسجيل إلا بعد اجتيازه للفحص المخبري، وصدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله.وبموجبها، جرى حظر تداول أي تشغيلة من المستلزمات الطبية أو المعقمات الخاضعة للفحص أو المطهرات الواردة، هبات أو الموافق على استيرادها وهي غير مسجلة، والغازات الطبية، إلا بعد اجتيازها الفحوص وصدور قرار بتداولها.وأشار النظام إلى أن المختبر يجري الفحص لما يقدم له من عينات وفقا للمواصفات المعتمدة، وباستخدام طرق التحليل المعتمدة، أو وفقا لدساتير الأدوية المعتمدة أو المواصفات القياسية الأردنية المعتمدة، أو باستخدام طرق تحليل مثبتة "لها دراسات تثبتية أو تحققية وحسب المرجعيات العالمية"، ووفق سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر.وإذا لم تجتز عينة الفحص الأولي، تحول للجنة الشؤون المخبرية في "الغذاء والدواء"، لاتخاذ الإجراء المناسب، وفي حال عدم اجتيازه للمرة الثانية، تحول للجنة الفنية المعنية.وقد أقر النظام، أن فحص التشغيلات الثلاث الأولى، يجري وفق ما تقرر تسجيله وتحليله من المستلزم الطبي أو المطهر، على أن تحسب نتيجة الفحص الأولي من ضمنها، لكن عند اجتياز التشغيلات للفحص، يسمح بتداول التشغيلات اللاحقة بقرار من المدير العام، ولكل تشغيلة دون إخضاعها للفحص، وإذا لم تجتز الفحص، فتفحص تشغيلتين متتاليتين كل مرة، وحال اجتازت أي تشغيلة الفحص فيسمح بتداولها بقرار من المدير العام.وهنا، استثنى النظام الخيوط الجراحية، على أن تخضع القياسات المستوردة أو المصنعة محليا للفحص للتسجيل للقياس المفحوص ولمرة واحدة فقط، وكذلك تستثنى المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات المستوردة بكميات غير تجارية، أو لمرضى محددين بالاسم، بقرار من المدير العام، وبناء على توصية اللجنة.وبين ان ما تقرر فحصه من مستحضرات التجميل، والتجميل الصيدلاني، يخضع للتحليل بقرار من المدير العام، بناء على توصية من لجنة دراسة المستحضرات المشكلة في "الغذاء والدواء"، على أن يلتزم المستورد أو المصنع المحلي، بدفع رسوم التحليل وتوفير الوثائق والمواد اللازمة للفحص.ويحق لـ"الغذاء والدواء"، وفقا للنظام الجديد المعدل التعاقد مع مختبر خارجي كمختبر تعاقدي، لتحليل العينات، على أن تحدد الشروط والمهام والمسؤوليات لكل من المؤسسة والمختبر، ضمن عقد قانوني وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية وتستوفي المؤسسة 125 دينارا رسم فحص، أو تداول عن كل عينة من المستلزمات الطبية، أو المعقمات أو المطهرات أو المستحضرات المستوردة أو المصنعة محليا.كما تستوفي المؤسسة، ضعف رسم الفحص عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا، والتي تطلب الشركة الصانعة أو الوكيل الأولوية لفحصها، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.وأتاحت التعديلات الجديدة للنظام لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة، إعفاء عينات الهبات الممنوحة إلى جهة حكومية من الرسوم.وبموجبها تخضع المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات أو المستحضرات المتداولة في الأسواق للفحص بعد التسويق دون مقابل، كما تستوفي "الغذاء والدواء" 1000 دينار رسم منح أو تجديد أو توسعة مجال شهادة الممارسة المخبرية الجيدة، للمختبرات التي تعتمدها المؤسسة.وقضت التعديلات، بأنه للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض، الاعتراض على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام لدى لجنة الاعتراضات المشكلة خلال 30 يوما من تاريخ تبلغه القرار، على أن يرفق باعتراضه الوثائق والمبررات لذلك.وقال، إنه لا يجوز مراجعة المؤسسة إلا من الصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية، ويصدر المدير العام التعليمات لتنفيذ أحكام النظام.كما نص النظام، على معاقبة كل من يخالف أحكام النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، فيما يلغى نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017 وتعديلاته، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول، حتى تلغى أو تستبدل بغيرها، وفقا لاحكام هذا النظام.