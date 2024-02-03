نظام "البصمة" يصطدم بمعارضة "الأطباء" وإشكاليات التطبيق

حنان بشارات

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عمان– في الوقت الذي كشف فيه مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ "الغد" عن إصرار الوزارة على تفعيل نظام البصمة في كافة مرافقها لتشمل كافة الكوادر وليس الأطباء فقط، طالبت نقابة الأطباء بإعادة النظر في النظام فيما يتعلق بالأطباء تحديدا، وتشكيل لجنة للاتفاق على آلية عمل تراعي ظروفهم وآليات عملهم.وكانت وزارة الصحة عممت قرارا بتفعيل نظام مراقبة الدوام الجديد (البصمة) في مستشفياتها، واعتماده كأداة رسمية لاعتماد برامج الدوام فيها للكوادر الصحية العاملة.وشددت على كوادرها الصحية، عبر كتاب رسمي صدر عنها، أنه سيحسم التأخير والغياب عن الدوام مباشرة من رصيد إجازات الموظف، وفي حال استنفاد الرصيد سيتم الحسم مباشرة من الراتب.كما شددت على أنه سيجري توجيه العقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ بحق الكوادر المخالفة وغير الملتزمة بنظام البصمة، وفي حال عدم تقيد الموظف بنظام البصمة لـ10 أيام متصلة أو متقطعة، سيُعامل معاملة المتغيب ويعتبر فاقدا وظيفته.غير أن نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أرسل كتابا إلى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أكد فيه ضرورة إشراك النقابة في المداولة حول نظام البصمة، مؤكدا أن الأطباء موافقون أن تشمل التعليمات فئات العاملين في المستشفيات، وليس أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى وجود صعوبات في تطبيق النظام على الأطباء، متسائلا كيف سيتم التعامل مع المناوبات، وكيف سيقوم الطبيب المناوب بالبصم بعد قضاء 36 - 48 ساعة في المستشفى؟ وهل سيتم ذلك يوميا؟وتابع: "ماذا عن الأطباء الذين ينتدبون من قبل رؤسائهم للعمل في مستشفى آخر يوما أو أكثر في الأسبوع.. هل سيوفر نظام البصمة إثباتا لعمله في المستشفى الآخر؟"وأضاف: "هل هناك بدلات مادية او إجازات إدارية إذا زادت ساعات عمل الطبيب عن الحد الأعلى المسموح به في نظام الخدمة المدنية؟".وطالب نقيب الأطباء بتأجيل تطبيق نظام البصمة على الأطباء لمدة شهر، وتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لوضع أسس ثابتة لهذا التطبيق بمختلف صنوفه، وترشيح كل من الدكتور ماجد نصير والدكتور مظفر الجلامدة والدكتور طارق الخطيب والدكتور حازم القرالة ممثلين عن النقابة في هذه اللجنة؛ لمعرفتهم بصعوبات تطبيق البصمة.وكانت وزارة الصحة أرسلت تعميما آخر يقضي بضرورة استجواب كافة الموظفين الذين لم يقوموا بتوثيق بصمتهم على النظام، وموافاة المديرين المعنيين بالاستجوابات والتنسيبات بالسرعة الممكنة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته المعمول بها حاليا وتحت المساءلة القانونية.ووفقا لمصدر طبي في القطاع الخاص قال لـ "الغد" إن القرار جاء "لأن أعدادا كبيرة من العاملين في وزارة الصحة من أطباء وممرضين يعملون بالخفاء في مستشفيات خاصة، ولغايات ضبط عملهم لجأت الوزارة إلى تفعيل البصمة، للتأكد من التزامهم بأوقات الدوام الرسمي".ووفقا لمصدر في وزارة الصحة، أشار إلى أن مديرية تراخيص المهن والمؤسسات تجري جولات تفتيشية على مستشفيات القطاع الخاص والمراكز الصحية للتأكد من تطبيقها شروط الترخيص التي أنشئت وفقها، وبأن لا موظفين في القطاع الحكومي الصحي يعملون فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال تم ضبط أي مخالفة.وأشار المصدر إلى أنه من المرجح أن يعقد اجتماع يضم معنيين في وزارة الصحة ونقابة الأطباء للوقوف على الصعوبات التي تعترض تطبيق نظام البصمة، وحل الإشكاليات القائمة.