نظام "مكاتب التشغيل" الجديد.. هل يفتح باب الانتهاكات العمالية؟

هبة العيساوي

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عمان - فيما نشرت بنود مسودة نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها على الموقع الإلكتروني لديوان الرأي والتشريع، قبل مروره بالقنوات القانونية، أبدى نقابيون وحقوقيون ملاحظات عديدة حول النظام.ومن أبرز الملاحظات التي أشار إليها هؤلاء في حديث لـ "الغد"، توسيع صلاحيات وزير العمل، الأمر الذي يتنافى مع العمل المؤسسي ويتناقض مع الحاكمية الرشيدة، متسائلين حول أهمية وجود الأنظمة والتعليمات إذا كانت مرتبطة دائما بموافقة الوزير.ورأوا أن النظام سيخلق تراجعا في شروط العمل، وسيفتح الباب على مصراعيه للانتهاكات والممارسات غير القانونية في العديد من القطاعات التي سيجري توظيف العاملين فيها.من جانبه، أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي أن النظام صادر بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (أ) والفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، قد يكون إصداره في هذا الوقت مهما وضروريا.لكن الصمادي انتقد عدم إشارة النظام إلى كيفية التعاطي مع الفقرة (د) من المادة (10) من قانون العمل، والتي تنص على: "للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية، وأي هيئات عامة أخرى للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك".وتساءل الصمادي لماذا لم يتم الاستمرار بتفعيل تلك الفقرة المشار إليها، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى إثارة الجدل في المستقبل في حال مارست أي نقابة دورها في عملية التشغيل، خارج إطار المكاتب المنوي السماح لها بالعمل لتشغيل الأردنيين.وأكد أن النظام لم يشر أو يؤكد الدور المستقبلي لمديريات التشغيل في الوزارة استنادا للفقرة (أ) من المادة (11) من قانون العمل.وقال: "أعتقد أن نسبة (7 %) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (11) في النظام مبالغ فيها بعض الشيء، وخاصة في ظل تدني الأجور المعروضة في سوق العمل".وبحسب الصمادي، فإن النظام لم يلزم المكاتب بمتابعة ظروف تشغيل العاملين، وخاصة من حيث ضرورة التأكد من أخد كافة حقوقهم العمالية من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وإجازات، وضرورة استلام أجورهم في المواعيد المحددة .....الخ.وأشار أيضا إلى أن النظام لم يلزم المكتب بمرجعية خاصة في حال وجود أي نزاع عمالي ما بين العامل، وصاحب العمل، بالتنسيق مع وزارة العمل والنقابات".من جانبه، أكد المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن المشكلة تكمن في التعديلات التراجعية التي طرأت على المادة 10 من قانون العمل في نيسان (إبريل) الماضي، إذ سمحت هذه التعديلات لوزارة العمل، بدلا من الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتشغيل الأردنيين، بالتعاقد مع أي جهة داخل أو خارج المملكة لهذه الغاية، أو ترخيص شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم العمال الأردنيين العاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.وأضاف المرصد أنه يمكن الجزم بأن هذه التعديلات ستخلق تراجعا في شروط العمل، وستوسع من الانتهاكات في سوق العمل، فهناك شركات كبرى عديدة أصبحت تعتمد في الآونة الأخيرة على شركات تسمى "تطوير الأعمال" أو "المساندة"، بهدف تخفيض النفقات وحرمان العاملين لديهم من الحمايات الاجتماعية والحوافز والميزات الإضافية والأجور التي تؤمن لهم حياة كريمة.وبين أن المرصد العمالي كشف عن وجود فجوة أجور كبيرة بين العاملين في الوظيفة والمهام نفسها في الشركات المساندة والكبرى، بالرغم من عملهم في المهام والمنشأة ذاتهما، إضافة إلى حرمانهم من الحقوق والمنافع التي يتمتع بها زملاؤهم الذين يقومون بالمهمات نفسها في المنشآت ذاتها.ورأى أن بعض الشركات المشغلة تمارس انتهاكات في ظل غياب المظلات النقابية التي ترعى حقوق العمال وتدافع عنهم، أو تؤدي دور المفاوضة الجماعية وإدارة الاحتجاجات السلمية للعمال.وتابع: "لذلك، يجب إجراء تعديلات على هذا النظام، بإضافة نصوص تضمن حماية حقوق العاملين والعاملات عند توظيفهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وأيضا تكثيف حملات التفتيش على هذه الشركات المشغلة للعمال، وبخاصة عقود العمل المبرمة.ويستدعي ذلك أيضا، ضرورة فتح باب التنظيم النقابي، وعدم حصر النقابات العمالية بـ17 نقابة عامة فقط، فجلها ضعيفة في مسائل النزاع العمالي، والسماح بالتعددية النقابية لضمان وجود مظلات ونقابات عمالية لمختلف العاملين الراغبين بذلك، خصوصا وأن المفاوضات الجماعية محصورة بنقابات العمال رغم أن أكثر من 80 % من القوى العاملة في الأردن غير منضوية تحت مظلة نقابات عمالية.بدوره، قال الناشط النقابي، وناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن (رنان)، حاتم قطيش، إن مسودة هذا النظام تأتي ترسيخا وامتدادا للنهج الحكومي في تهميش الحوار الاجتماعي، وانتهاج أسلوب البراشوت في وضع التشريعات الوطنية.وأضاف: كان المطلب الدائم والمستمر بأن تكون هذه المسودات نتيجة حوار اجتماعي يساهم فيه جميع الأطراف ذات الاختصاص لتكون مواد هذه الأنظمة أكثر ملاءمة لجميع الأطراف.وبين قطيش أنه يلاحظ توسيع صلاحيات الوزير، ما يتنافى مع العمل المؤسسي ويتناقض مع الحاكمية الرشيدة، فما فائدة وجود أنظمة وتعليمات إذا كانت مرتبطة، في النهاية، بموافقة الوزير؟ والأصل أن قرار فتح وإغلاق هذه المكاتب يرتبط باستيفاء الشروط وليس بموافقة أو عدم موافقة الوزير، كما فتح النظام الباب للوزير لإضافة شروط أخرى لم ترد في النظام أو حتى التعليمات.وأشار إلى أن حديث النظام عن نسب معينة يتقاضاها المكتب بدل خدمات هي خطوة جيدة، ومن هنا تجيء أهمية الحوار الاجتماعي مع ذوي الاختصاص لتقدير مدى واقعية هذه النسب، وأيضا تقدير واقعية قيمة الكفالة المطلوبة من هذه المكاتب.