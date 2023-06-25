الإثنين 26 حزيران 2023
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نفوق مئات الأغنام الأردنية في السعودية - فيديو

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الأغنام
نشرت صحيفة المواطن السعودية مقطع فيديو يظهر نفوق أعداد كبيرة من الأغنام بمحافظة حفر الباطن مشيرة إلى أن هذه الأغنام مستوردة من الأردن، بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن وعدة دول أخرى وفق الصحيفة. اضافة اعلان

وأضافت بأن عددا من أصحاب الأغنام النافقة قالوا إن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن؛مما تسبب لها في العطش والنفوق.

وأشار أحد المتضررين في تصريح للصحيفة السعودية بأن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفًا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.

وأكدت الصحيفة أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن ومركز وقاء مواقع نفوق الأغنام، باشرا الحادثة وتبين من مستقبل الإرسالية بأنها نافقة بسبب النقل، وتم التخلص منها بالطرق الصحية. صحيفة المواطن السعودية 



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