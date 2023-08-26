الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

نفوق 60 رأس غنم دهسا على الطريق الصحراوي

أغنام - (تعبيرية)
أغنام - (تعبيرية)
أكد مندوب إدارة السير أن الحركة المرورية على الطرق داخل العاصمة تشهد نشاطاً في العديد من المواقع؛ أبرزها المناطق الصناعية والتجارية والطبية، حيث تم توزيع رقباء السير منذ ساعات الصباح الباكر لتوفير بيئة مرورية آمنة وضبط المخالفات الخطرة والمعيقة للحركة المرورية؛ كالاصطفاف المزدوج والعرضي والوقوف في الأماكن الممنوعة والانشغال بمشتتات الانتباه وغيرها من المخالفات.اضافة اعلان

وأشار المندوب لإذاعة "الأمن العام"، صباح اليوم السبت، إلى أنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع العديد من الإعاقات المرورية نتيجة لارتكاب مخالفة التتابع القريب والتعامل الخاطئ مع المنعطفات المؤدي إلى حوادث مرورية والتي تم رفعها بشكل فوري.

من جانبه، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إنه ومن خلال التقارير الواردة إلى العمليات الرئيسية فإن الحركة طبيعية ومتوسطة وانسيابية وجميع الطرق سالكة ولا عوائق.

وحول أبرز الحوادث المرورية التي تم التعامل معها خلال الساعات الماضية من صباح اليوم السبت، بين أنع تم التعامل مع تدهور مركبة شحن نتيجة دهس 60 رأسا من الأغنام، ما أدى إلى نفوقها جميعا بسبب عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة على الطريق الصحراوي ما بعد محطة الأبيض الأمنية بحوالي 1 كلم باتجاه الجنوب خلال فترة الليل وقطعها للشارع العام.

وأضاف: على الطريق الصحراوي وتحديدا ما قبل الحسينية باتجاه الجنوب، تم التعامل مع حادث دهس لجملين أدى إلى نفوقهما يوم أمس، وتم إجراء اللازم؛ وعلل سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية من قبل السائق.

وفي ما يتعلق بمخالفة تجاوز السرعات المقررة والمؤدية إلى حوادث محققه، أوضح أنه تم ضبط مركبة على الطريق الصحراوي في منطقة ضبعة تسير بسرعة 191 كلم بالساعة، ومركبة أخرى تسير بسرعة 161 كلم بالساعة على طريق جامعة العلوم، ومركبة أخرى على طريق المطار تسير بسرعة 168 كلم بالساعة.

وتابع المندوب أنه في منطقة البحر الميت تم ضبط مركبة تسير بسرعة 166 كلم بالساعة، وعلى طريق الـ100 تم ضبط مركبة تسير بسرعة 170 كلم بالساعة، وفي منطقة شويعر تم ضبط مركبة تسير بسرعة 187 كلم بالساعة، وعلى طريق الـ100 تم ضبط مركبة تسير بسرعة 167 كلم بالساعة، وتم إجراء المقتضى القانوني بحق جميع مرتكبي هذه المخالفة الخطرة.
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