نقابة الصحفيين تدين حادثة اعتداء موظف في اتحاد الكرة على رئيس تحرير الغد

دان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين حادثة الاعتداء التي تعرض لها رئيس تحرير صحيفة الغد الزميل مكرم الطراونة، مساء الخميس، من قبل أحد الموظفين العاملين في اتحاد كرة القدم خلال عملية دخوله إلى ستاد عمان لمؤازرة المنتخب الوطني أمام طاجيكستان.



واعتبر المجلس في بيان له اليوم أن هذا الاعتداء سابقة خطيرة وعمل لا أخلاقي وتصرف غير مسؤول وخارج عن إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها مطالبا بمحاسبة الموظف من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمنع تكرار مثل هذه التصرفات والأفعال مستقبلا.



وأكد المجلس وقوفه مع حقوق الزميل وصحيفة الغد في أية إجراءات يرونها مناسبة معتبرا هذا العمل مرفوض وهذه الحادثة اعتداء على الهيئة العامة لنقابة الصحفيين.



وطالب مجلس النقابة اتحاد كرة القدم بالاعتذار الفوري عن مثل هذه التصرفات المشينة التي تعتبر إساءة بحق الزملاء الصحفيين والمهنة.

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وقال النقيب الزميل راكان السعايدة إن النقابة تتابع الموضوع بالتنسيق مع صحيفة الغد من أجل إيصال كافة الحقوق للزميل الذي تعرض لمثل هذه السلوك غير المقبول.



وأكد السعايدة أن مجلس النقابة لن يتهاون مع اعتداء أو تجاوز بحق أي من الزملاء أعضاء الهيئة العامة.

وفي التفاصيل، أقدم الموظف في اتحاد كرة القدم ثامر الدبوبي، مساء الخميس، بالاعتداء على رئيس تحرير صحيفة الغد الأستاذ مكرم الطراونة، خلال عملية دخوله إلى ستاد عمان لمؤازرة المنتخب الوطني أمام طاجيكستان.



وبشكل غريب وأثناء قيام الطراونة بالحديث والاستفسار عن آلية الدخول قام الدبوبي وبشكل غير لائق بالصراخ بشكل هستيري قبل أن يعتدي باليد على رئيس التحرير ومنعه من الدخول لحضور المباراة.



واستنكرت صحيفة الغد هذا الاعتداء السافر على رئيس تحرير صحيفة وطنية، مطالبة بضرورة معالجة الموضوع، ومؤكدة على حق الصحيفة في ملاحقة المسؤولين عن هذا الفعل الذي لا يليق بأخلاق الأردنيين.