نقابة الصحفيين تعلن أسماء بعثة الحج الصحفية والإعلامية

قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اختيار 16 زميلا وزميلة للمقاعد المخصصة من وزارة الأوقاف لبعثة الحج الصحفية والإعلامية، برئاسة أمين سر مجلس النقابة الزميل سامي الحربي.

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كما قرر المجلس إجراء انتخابات النقابة بتاريخ 25 تشرين الأول من العام الحالي.

وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة بحضور عدد من أعضاء المجلس، إن اختيار الزملاء للبعثة الإعلامية جاء بعد مراجعة طلبات الزميلات والزملاء المتقدمين للمشاركة في الوفد الإعلامي لموسم الحج الحالي والتأكد من انطباق الشروط، ووفق الأسس والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحج.

وأكد دور البعثة في نقل أخبار الحج والجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف وملاحظات الحجاج الأردنيين والمشاكل التي يواجهونها، إضافة إلى تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية للدين الإسلامي الحنيف وعكس واقع وظروف الحجاج في تقاريرهم الإعلامية والصحفية، داعيا اللجان المشرفة على الحج في الديار المقدسة إلى تسهيل مهمة الصحافيين المرافقين للبعثة.

وقال السعايدة إن الزملاء والزميلات الذين وقع عليهم الاختيار هم: حاتم عمر علي حسين من صحيفة الرأي، وخلوي حامد جويحان من صحيفة الغد، وياسر محمد المثقال العلاوين من صحيفة الدستور، وعوني عمر فريج من صحيفة الأنباط، وعرين عبدالله ملاوي من صحيفة صدى الشعب، وعبد الحميد بني يونس من صحيفة نبض البلد، وخالد بني دومي من صحيفة الأمم، وعودة محمد بركات الخوالدة من صحيفة الجوردن تايمز.

فيما تم اختيار الزملاء من المواقع الإلكترونية: أسامة فلاح أسعد الراميني من أخبار البلد، وعلاء خلف البلاسمه من ديرتنا الإخبارية، وأشرف محمد خميس حسن من الموجز الإخباري، ورائد فرحان عبد الله الحراسيس من حرير الإلكتروني، وخليل الصالحي من تيليسكوب الإخبارية.

أما الإذاعات فقد وقع الاختيار على فراس الاسماعيل الحديدي من إذاعة نون، وغازي محمد المرايات من إذاعة ميلودي. --(بترا)