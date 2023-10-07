السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"نقابة المحامين" تتوقف عن الترافع الأحد في جميع محاكم المملكة

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نقابة المحامين
دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة عند الساعة 11 من صباح غد الأحد دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وللوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين.اضافة اعلان

وحيت النقابة البطولات التي يخوضها الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته الباسلة، والنصر الذي حققته على الكيان الصهيوني الغاصب.

وقرر مجلس النقابة خلال اجتماع عقده اليوم فتح حساب للتبرع لنصرة الشعب الفلسطيني، ومخاطبة إتحاد المحامين العرب لتعميم القرار على النقابات العربية لفتح حسابات مماثلة.
كما قررت دعوة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الاجتماع في عمان من2-4 الشهر المقبل تحت شعار (فلسطين القضية العادلة).
ودعا المجلس أعضاء النقابة للمشاركة في وقفة العز والشموخ التي دعت إليها النقابات المهنية لدعم صمود للشعب الفلسطيني ومقاومته أمام مجمع النقابات في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وقررت المجلس التبرع من حساب دعم الصمود للشعب الفلسطيني بمبلغ خمسون ألف ديناراً للمستشفى الميدانيٍ للقوات المسلحة الأردنية في غزة لإرسال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الجارية.
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