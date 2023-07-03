نقابة المهندسين تقيم حملة جمع للتبرعات لإعادة إعمار جنين

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اعلن نقيب المهندسين، رئيس اللجنة العليا لإعمار فلسطين في الأردن م.احمد سمارة الزعبي عن نية اللجنة العليا إقامة يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني يتم خلاله إطلاق حملة لجمع التبرعات للمساهمة في اعمار مادمره الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه الاخير على جنين ومخيمها.واضاف ان اليوم التضامني سيكون ضمن سلسلة نشاطات ستقيمها اللجنة العليا للمساهمة في اعمار فلسطين.وأشار سمارة أن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين باشرت بالمخططات الهندسية لتنفيذ مستشفى الباطنية في مجمع الناصر الطبي في قطاع غزة، والبيت الامن لايواء ايتام القدس.واكد أن اللجنة العليا والتي تضم نقابتي المهندسين والمقاولين لن تتوانى عن تقديم الدعم الممكن للشعب الفلسطيني لدعم صموده وتصديه بابسط المقومات للاحتلال الصهيوني وغطرسته.ووجه التحية للمقاومين الذين يخوضون نيابة عن الأمة العربية والإسلامية معركة الشرف والكرامة، ويدافعون عن اعدل قضية، ويتصدون لاوضح عدو طالما مارس الإرهاب بحق الامة العربية والإسلامية.ومن الجدير ذكره ان اللجنة العليا للاعمار في فلسطين - الاردن هي جزء من الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين والتي قامت بتنفيذ ما يقارب 100 مشروع في غزة والقدس في القطاعات الحياتية المختلفة.