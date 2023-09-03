نقابيون: العقد الموحد لمعلمات التعليم الخاص مهم.. لكن الرقابة أهم

هبة العيساوي

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عمان- أبدى خبراء في قطاع العمل تفاؤلا حذرا في قضية عقد العمل الموحد لضمان حقوق العاملين في التعليم الخاص، متسائلين عن الضوابط التي ستلزم المدارس والإدارات بتطبيق شروط العقد.وأكد الخبراء في حديث مع "الغد" إيجابية هذه الخطوة ولكن شددوا على أهمية الرقابة والمتابعة والتفتيش وضرورة الربط بين جميع الجهات ذات العلاقة والممثلة بوزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ونقابة العاملين في التعليم.وأشاروا إلى أن التلاعب في العقود ما يزال موجودا وأن علاقات القوة هي التي تفرض نفسها على أرض الواقع، لذلك يجب أن يزيد دور النقابة وأن تتابع وتكون أكثر حرصا. وتم يوم الخميس الماضي توقيع عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/2025.وكان وزير العمل يوسف الشمالي قال خلال التوقيع، إن النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهرا.وأضاف الشمالي أن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض.ولفت إلى أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.وبين أن البنود الجديدة ألغت المصادقة على عقود العمل الموحدة التي كانت ملزمة بها مؤسسات التعليم الخاص لدى النقابتين النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة.وأكد أن الوزارة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة "حماية"ومنها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن هذه البنود الجديدة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جاءت خدمة للصالح العام.بدوره قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة إن مشكلة التعليم الخاص معروفة والمشكلة الأولى هي الأجور والتلاعب فيها، لذا يجب أن يكون هناك رقابة حقيقية، وهذا يعني أنه لا يكفي العقد بحد ذاته إذا لم يكن هناك التزام أصلا في صيغة العقد.وأكد أبونجمة أن تطوير العقد أمر إيجابي ولكن عملية الرقابة هي الأهم، وخاصة فيما يتعلق بالأجور، أما القضية الثانية فهي استخدام المعلمات بأعمال ضمن عملهم الرسمي كتوصيل الطلاب وما إلى ذلك، مبينا أن هذه قضية أيضا يجب أن تنتهي.ولفت إلى التلاعب بالعقد من قبل بعض المدارس، هو المشكلة الأساسية، كالتسجيل في الضمان الاجتماعي وكإنهاء العقد ومن ثم إعادته أو تجديده مرة أخرى بعد انتهاء الدورة الصيفية، لذا يجب أن يكون في صياغة العقد الجديدة بند يعالج هذا الأمر.ورأى أبونجمة أن العقد لا يكفي لمعالجة المشكلة من خلاله لوحده، يجب وجود إجراءات رقابية وبشكل خاص، موضوع استخدام المعلمات في أعمال ومهام غير طبيعة عملهم.وأكد أنه يجب أن تشارك وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم الخاص من حيث ضبط الأمور والتشبيك مع وزارة العمل ومع الضمان الاجتماعي، بحيث يتم اعتماد العقد في كل اشتراكات الضمان.وقال أبونجمة إنه طالما يوجد عقد فيجب أن يكون الاشتراك يغطي مدة العقد كاملة إلا إذا ثبت عكس ذلك، وهذا الأمر لا يتم إلا في حال تم التشبيك مع وزارة التربية التي يجب عليها توثيق العقد لديها.ونصح المعلمين إلى أنه عند توقيع العقد أن يلزم المدرسة بتسليم نسخة إلى مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية، وهذا الأمر يساعد على توثيق العقود في وزارة التربية ومن خلاله يمكن أن يتم الرقابة سواء من الضمان الاجتماعي أو من وزارة العمل.من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إنه من وجهة نظره أن أي اتفاقيات وأي تعديلات وأي تفاهمات تتم بين الأطراف ذات العلاقة بتحسين شروط عمل العاملات في المدارس الخاصة هي خطوة إيجابية للأمام ومطلوب دعمها ومطلوب الترويج لها ومطلوب نشرها على نطاق واسع.وأكد عوض أن الأساس هو التزام أصحاب المدارس والإدارات بالعقد وأن تعرف بنود العقد من قبل المعلمات والمعلمين في هذه القطاعات وخاصة المعلمات، لأن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع معلمات.وبين عوض أن أدوات الشكاوى والتعامل معها بسرية أيضا مهمة، ولكن للأسف على أرض الواقع لا يطبق.ولفت عوض إلى أن الشيء الجديد هو مدة العقد بدل عشرة شهور أصبحت 12 شهرا، وأن تكون الأجور إلكترونية كانت في الشروط سابقا، وتسليم الرواتب في مواعيدها كانت سابقا، وقضية الشكاوى في وزارة العمل موجودة سابقا أيضا، وحملة التوعية موجودة.وأكد أن المشكلة كانت في التنفيذ، والذي يفرض التنفيذ والذي يضمن أن هذه الاتفاقيات تنفذ على أرض الواقع هي علاقات القوة.وبين عوض أن وزارة العمل لا يمكنها وحدها أن تفرض على المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن اتفاقيات عقود العمل الموحدة مصادق عليها من جهات العلاقة كلها، ولكن لم تمس جوهر الأمور، والذي يحكم شروط العمل في القطاع الخاص، وفي المدارس الخاصة علاقات القوة بين العاملات والعاملين من جهة وأصحاب الأعمال من جهة.ورأى أنه بدون نقابة تتابع ظروف العمل يوميا، وتفرض على أصحاب الأعمال بالقانون وبقوة تأثيرها كنقابة ممثلة للعمال، لن يحدث تقدم.ولفت إلى أنه في السابق كان يتم تحويل الأجور إلكترونيا وبعد أن يتم تحويلها يطلبون من المعلمات إرجاع جزء من الأجور.وقال عوض إنه "بتقديري الذي يحدث مهم ومطلوب تشجيعه ويجب أن يدعم ومطلوب الذهاب إلى الأساس الذي يحول دون إنفاذ معايير عمل في التعليم الخاص أو في غيره من القطاعات الأخرى.وأضاف أنه يجب إعادة النظر بمنظومة التنظيم النقابي في الأردن، وخلاف ذلك نأمل بأن تكون هذه الاتفاقية منفذة على أرض الواقع ولكن تفاؤلي حذر وليس كبيرا.رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مازن المعايطة، اعتبر في بيان، حصلت "الغد" على نسخة منه، أن العقد الجماعي الذي وقعته وزارة العمل مع النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة، "خطوة نوعية ستعزز حقوق" العاملين في هذه المؤسسات.وقال المعايطة في البيان، إن العقد الجماعي "سيتصدى للتجاوزات القانونية التي يشهدها القطاع، كما أنّه يوفر الحماية للمعلمات؛ الشريحة الأكثر عرضة للتعدي على الحقوق العمالية والتجاوز عليها".وأضاف أنّ العقد "تضمن مكتسبات جديدة تضاف إلى ما ورد في العقد السابق، وأهمها، أتمتة العقد الموحد (عقد محدد المدة يسري على كافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال)، وزيادة مدته لتصبح (12) شهراً، بدلا من 10 شهور، عندما يتم إبرامه بين الطرفين لأول مرة، وإضافة المحافظ الإلكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمن الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها أو التجاوز عليها".