نقاشات نيابية ساخنة حول الإعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب

جهاد المنسي

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تسيد موضوع الإعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب الجامعي، جلسة النواب تحت قبتهم أمس، إذ اشتكى بعضهم مما وصفوه بـ"تقلص عدد ما يمنحونه من إعفاءات طبية"، كما عبروا عن رفضهم للتعليمات الجديدة المتعلقة بالصندوق، مطالبين بتأجيلها لعامين.الجلسة التشريعية التي ترأسها رئيس مجلسهم احمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة واعضاء من الفريق الحكومي، خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وفيها اقر النواب 3 مواد من أصل 18 منه.مشروع القانون اعتبره نواب بوابة إصلاحية مهمة ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي رعاها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تضمنت تعديلات دستورية وقوانين الانتخاب والاحزاب.رئيس اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني) غازي ذنيبات أشار إلى أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومات إصلاحي بامتياز، إذ تضمن مواد تسهم بتعزيز المنظومة الإصلاحية. وقد وافق النواب على النص الوارد فيه، إذ أوضح أن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.كما انه يبين أن الوثائق المصنفة، هي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة، أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ، أو أشرطة تسجيل أو صور شمسية وأفلام أو مخططات أو رسوم أو خرائط، أو ما يشابهها، والمصنفة على أنها سرية، أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.ولفت إلى أن الدائرة وفق التعريف الوارد في المشروع، هي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو رسمية عامة، أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام، والنقابات والأحزاب، وأي جهة تتلقى تمويلا جزئيا أو كليا من الموازنة العامة للدولة، أو من أي جهة أجنبية، والمسؤول؛ هو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة أو مدير الجهة المعنية.وبموجب المشروع، فيتشكل مجلس يسمى "مجلس المعلومات" برئاسة وزير الثقافة وعضوية: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس. والأمينين العامين لوزارتي العدل والداخلية، ومديري دائرة الاحصاءات العامة، والاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين والمحامين الأردنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة، يسميهما رئيس الوزراء لعامين.وفي الجلسة، طالب رئيس لجنة التربية والتعليم بلال المومني، بتأجيل تطبيق نظام صندوق الطالب الجامعي لعامين على أقل تقدير، معتبرا بأن النظام الذي اصدرته الحكومة يضر بالطلاب، بخاصة انه صدر على نحو مفاجئ، كما انتقد النظام أيضا صالح العرموطي.وأعلن خليل عطية تبني مذكرة نيابية، وقع عليها 32 نائبا جاء فيها "في كل عام من هذا الوقت، نجد أن مسألة صندوق دعم الطالب، يجب طرحها وبشكل جديد من وزارة التعليم العالي، ولكن بحرمان أكبر عدد من الطلبة لحق التقدم وتشديد في الشروط، وهذه مسألة يعرف الكل موقف المجلس منها، بعدم المساس بها، وفي الوقت نفسه ننادي بتخفيف الشروط ورفع الأعداد بأي شكل، بما فيها تعديل احكام المخصصات الموجودة في الموازنة، برفعها لاستيعاب أكبر عدد ممكن، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، فهم اولى بالرعاية والدعم".وجاء في المذكرة، ان "الاستثمار في التعليم هو الأساس، وعليه نرجو العودة عن القرارات المتخذة والتي تمثلت بحرمان الطلبة أصحاب المعدل المقبول من التقديم (مقبول أو 68 % فما دون)، وحرمان طلبة السنة الأولى من المنافسة على المنح والقروض الجزئية، وفقط سيتنافسون على منح كاملة مثل اوائل المملكة والالوية والمنح المخصصة لجامعات الجنوب، والغاء بند البُعد عن الجامعة، واضافة نقاطه الى نقاط المعدل، وحرمان العائلة الواحدة من الاستفادة الا من منحة واحدة وقرض أو قرضين فقط، وحرمان الطالب المستفيد من منحة او قرض، ويتدنى معدله في الفصل الحالي عن 2.5، وايقاف المنحة أو القرض المقدم له.وجاء في المذكرة، أن عدد المنح والقروض المخصصة للطلبة هي 35 ألف فقط. طبعا نسبة منها للمنح الكاملة، يعني أكثر من 50 % لن يحصلوا على شيء، وعليه يرجى التعهد والالتزام بمطالبنا الواقعية وعدم المساس بها.الجلسة شهدت أيضا، تهنئة من الصفدي إلى الطوائف المسيحية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما هنأ الخصاونة على سلامته، بعد عملية صغيرة اجراها لعينيه.وتحدث خالد أبو حسان وسليمان ابو يحيى حول الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب، مطالبين بإعادة النظر فيها، ومشيرين الى ان تقنينها بهذا الشكل، يضر بالمواطنين والمرضى، ووعد الصفدي بعقد اجتماع بين لجنة الصحة ووزير الصحة لمناقشة الأمر.