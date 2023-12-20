نقص التمويل والنفايات العشوائية والتنوع الحيوي.. أبرز تحديات وزارة البيئة

فرح عطيات

اضافة اعلان

عمان– ما يزال نقص التمويل المُناخي، وإلقاء النفايات بصورة عشوائية، وحماية التنوع الحيوي من أبرز التحديات التي تعاني منها وزارة البيئة.ورغم ما شهده العام الحالي من إنجازات على صعيد إصدار العديد من التشريعات والخطط والسياسات البيئية، لكن قضايا عدة أخرى تنتظر أن "تُحقق النتائج المرجوة منها لرفع سوية العمل البيئي في المملكة العام المقبل".ومع قرب انتهاء العام الحالي، وحلول سنة جديدة، يأمل خبراء ومعنيون في وزارة البيئة "تحقيق قفزات نوعية على صعيد الملف البيئي في المملكة، والذي يجعل منها نموذجا يحتذى به على صعيد المنطقة العربية، بل والعالم كذلك".وفي هذا الشأن أكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة لـ"الغد"، أن "الأردن يعد من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المُناخية مثل قلة هطل الأمطار، التي تنعكس سلباً على الأمن الغذائي والمائي".كما أن "التنوع الحيوي والتصحر والتشجير تعد من الملفات الضاغطة على مستوى صُنع القرار، والمتمثلة بالاعتداء على الغابات، ونشوب الحرائق، رغم الإجراءات الكثيرة المتخذة من قبل الجهات المعنية لحمايتها"، بحسبه.وأضاف الخشاشنة أن من بين التحديات الأخرى التي تواجه عمل الوزارة "الإلقاء العشوائي للنفايات، وعملية فصل المخلفات من المصدر، والعمل بمبادئ الاقتصاد الدائري، التي ترتبط جميعها بالتعليم، والوعي، وتطبيق القانون".وبين أن "هنالك مخاوف من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في المملكة، في ضوء عدم دراية القطاع الخاص، والصناعي وغيرهم بما يولده من فرص استثمارية كبيرة تُدر الكثير من الأرباح المالية".كما أن "الاستهلاك المستدام أو المسؤول، يعد من بين التحديات كذلك، إذ إن نسب استخدام البلاستيك تضاعفت في الفترة الماضية، مقارنة بخمس سنوات سابقة، ودون إدراك خطورتها على البيئة من قبل المستهلكين".وعلى صعيد التمويل الدولي، شدد على أن "هنالك نقصا كبيرا في تدفق التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات البيئية، خاصة المتعلقة بالتكيف مع التغير المُناخي، واستدامة الغابات وغيرها".وعلى صعيد الإنجازات، أجملها الخشاشنة بـ"إصدار العديد من التشريعات، والسياسات، مثل تلك المعنية بالوصول الى مستوى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، فضلاً عن إصدار خطة التكيف المُناخي".وبشأن أسواق الكربون، أعرب عن أمله بأن "يتمخض العام المقبل عن وضع سياسة، أو تشريع بهذا الصدد، ليصبح بمثابة محفز للتحول نحو الاقتصاد الدائري والأخضر في المملكة".وهنالك "توجه لدى وزارة البيئة العام المقبل لإصدار شهادة خضراء، وتحقيق مفهوم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في المنشآت الكبيرة والصغيرة في المحافظات، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة"، بحسبه.وتسعى الوزارة كذلك إلى "الاستمرار بتحويل كافة الموافقات المسبقة إلكترونياً، حيث أنجز أكثر من 5000 معاملة وموافقة إلكترونية في قطاع النفايات"، تبعا لتأكيداته.كما أن "عدة مشاريع دخلت حيز النفاذ من بينها إنشاء 8 آلاف نظام لجمع المياه في المباني الحكومية، والمدارس والمنازل، في محافظات الوسط والجنوب، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)" وفق ما ذكر.وقال إن من إنجازات الوزارة "ارتفاع نسبة السيارات الكهربائية إلى الضعف في الأردن، والخليط الطاقي".وفي ملف التغير المُناخي، أكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان، أن "الأردن لا يستثمر الفرص التي تتاح أمامه خلال مشاركته في قمم المُناخ سنوياً، في ظل ما يشهده من تحديات مُناخية كبيرة تنعكس سلبا على قطاعات المياه، والطاقة والزراعة".ودعا إلى "إعادة النظر إستراتيجيا في إدارة ملف التغير المُناخي في المملكة، وأن لا يكون التعامل معه أشبه بفزعة موسمية، بل باتباع نهج ترابطي فعال بين كافة القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية".وهذه الخطوة تُنفذ، وفق الشوشان، من "خلال إعداد قانون خاص للتغير المُناخي، وإجراء ترتيب مؤسسي يدفع به ليكون في مقدمة أولويات الدولة للعقود المقبلة".وفي رأيه "يجب إدماج التغير المُناخي في الخطط الوطنية القطاعية، والسياسات العامة كافة، مع إعادة إحياء مجلس الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات المدنية والأكاديمية".و"بالرغم من توفر الإرادة السياسية من قيادة المملكة في ملف التغير المُناخي، إلا أن هنالك حاجة إلى الجاهزية الفنية المتمكنة على المستوى الوزاري؛ لاستثمار الفرصة الواعدة، والقابلة للتحقيق"، بحسبه.وهذا الأمر، كما يقول، من شأنه أن "يجعل الأردن رائدًا في العمل المُناخي، بل وتقديمه كنموذج على المستوى العالمي، في ظل عدم استقرار المنطقة واحتضانه النسبة الأكبر من اللاجئين".وبين الشوشان أن "العالم مقبل على تغييرات جذرية في طبيعة ممارسة الأنشطة الاقتصادية منخفضة الكربون، لتحقيق مستهدفات اتفاق باريس للمُناخ، والذي لن يتحقق إلا ضمن إطار قانوني ومؤسسي مرن عالي الكفاءة، يحقق المصالح الوطنية في الأمن المُناخي الشامل".وأما على صعيد ملف التنوع الحيوي في المملكة، فإن "عام 2000 شكل بداية التراجع في حماية الموروث الطبيعي في الأردن، رغم أن المملكة كانت على سدة ريادة حماية الطبيعة في الوطن العربي، بل ودوليا، وعلى سائر الأصعدة المؤسسية"، وفق المختص في مجال التنوع الحيوي إيهاب عيد.وقال عيد إن ذلك تجسد بـ"تأسيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والمحميات الطبيعية، وبإصدار العديد من الأنظمة، مثل نظام منع صيد طيور السبت في حوض نهري اليرموك والأردن".واستدرك: "لكن اليوم فإن حماية التنوع الحيوي في الأردن تتسم بالانحدار الشديد، فمثلا أصبح 39 % من أنواع الثدييات معرضا للانقراض"، بحسبه.وأما بالنسبة للنباتات "فالحال ليس بأفضل، فالغابات تئن تحت حقيقة أنها تمثل ما يقل عن 1 %، في وقت يوجد أكثر من 35 % من النباتات مهددة بالانقراض، بحسب التقييمات التي أصدرتها الحديقة النباتية الملكية"، كما ذكر عيد.وبين أن "أكثر من 70 نوعا من النباتات قد انقرض، فيما تعرض نوعان من الزواحف والبرمائيات للانقراض".ولفت إلى أن "البيئة البحرية أيضا بحاجة إلى الكثير من الاهتمام، وإن كان تأسيس المحمية البحرية يعد خطوة إيجابية لحماية الأنظمة البيئية الحرجة في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة".وشدد عيد على أن "هنالك ضرورة أن تولي الحكومة أهمية للتنوع الحيوي، مع تعزيز دور وزارة البيئة ماليا، وفنيا، ومؤسسيا، وتوفير الموازنات المالية، والآليات الرقابية على عمل المؤسسات في قطاع التنوع الحيوي".ولا يختلف الحال في ملف قطاع الغابات في المملكة، فبحسب خبير الغابات د. ليث الرحاحلة فإن "القطاع يشهد تحديات مالية، إلى جانب عدم وجود تخصصات جامعية أو مساقات تعليمية ذات علاقة مباشرة بعلوم الغابات في المملكة".ولفت الرحاحلة إلى أن "العديد من المتخصصين في مجال الغابات ممن تخرجوا من المعهد العربي للمراعي في اللاذقية، وجامعة الموصل، سيتقاعدون من العمل في غضون فترة قصيرة، أو أنهم تقاعدوا بالفعل".وذلك الأمر، بحسبه، يتطلب "رفد القطاعات المختصة بالغابات بالكفاءات المدربة والمتخصصة في مجال علوم الغابات".كما أن "الأردن لا تتوفر لديه أي مراكز متخصصة لإعطاء دورات تدريبية في مجال إدارة الغابات"، تبعاً له.وأشار إلى أن "التشريعات والتعليمات، والأنظمة في الأردن، تضمن تحقيق الإدارة المستدامة، وإشراك المجتمعات المحلية في قطاع الغابات، لكنها لا تنعكس في وثيقة واحدة وهو ما يؤدي إلى تشتت الجهود الحكومية".لكن "ثمة حاجة لتكثيف برامج التوعية بأهمية المناطق الغابوية والمحافظة عليها، وما تقدمه الغابات غير الخشبية من خدمات بيئية للمجتمع المحلي"، في رأيه.ومن وجهة نظر الرحاحلة، فإن "سياسة واستراتيجية قطاع الغابات التي أعدت في الفترة الماضية من قبل الحكومة، بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية، لم تشهد تنفيذا فعليا لغاية الآن".وأما في شأن ملف النفايات في المملكة، فأكدت رئيسة حملة "همة ولمة" لانا حمارنة، أن "هذا القطاع لا يشهد أي تغيير جذري وعلى المستويات كافة، لانعدام وجود منظومة تشريعية متكاملة تُطبق بشكل صارم على المخالفين".ولفتت حمارنة إلى أن "ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات تنتشر بشكل كبير، من دون وجود آليات للسيطرة عليها من قبل الجهات المعنية".وبينت أن "هنالك حاجة لزيادة الحملات التوعوية بشأن تأثير النفايات على التربة، والمياه، والهواء، وعلى مناحي الحياة المختلفة كافة".وأضافت أن "العديد من المشاريع التي يعلن عنها من قبل الحكومة لا تدري عن تفاصيلها المجتمعات المحلية، ما يجعل انخراطها في تلك المشروعات يكاد يكون معدوما، لذلك لا تُحقق النتائج الإيجابية المرجوة منها، مثل تغيير السلوكيات".وأشارت إلى أن "عدم ربط العمل المُناخي بالتنمية الاقتصادية، وقطاع النفايات بشكل أخص، يعد من بين التحديات التي تواجه المملكة".ولا بد من "إدماج مفاهيم التعامل مع النفايات والعمل المُناخي ضمن المناهج الدراسية في المملكة، وعلى صعيد السياسات المتبعة في القطاع الخاص، حتى لا تنحصر الجهود في رفع سوية العمل في قطاعي المخلفات والمُناخ بالمؤسسات الحكومية وحدها"، وفق قولها.وبينت أن "المحاولات الفردية، سواء كانت على شكل مبادرات، أو تلك التي تنفذها جمعيات بشأن النفايات، لا تكفي وحدها لتغيير السلوكيات من دون وجود رادع قانوني للمخالفين".ولفتت إلى غياب "العمل التشاركي بين المؤسسات والأفراد والجهات كافة، لذلك فإن الجهود متشتتة في مجال قطاع النفايات".