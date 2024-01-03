نقيب المحامين: نقود تحالفا دوليا لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه

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عمان-الغد - نفذت نقابة المحامين مسيرة، انطلقت من أمام قصر العدل في عمان، باتجاه مجمع النقابات المهنية، تنفيذا لقرار النقابة، وبالتزامن مع مسيرات ووقفات نفذتها نقابات المحامين العربية، بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب.وارتدى المشاركون في المسيرة روب المحاماة، وهتفوا للمقاومة الفلسطينية في غزة وللشهيد القائد صالح العاروري، ولمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه، ولوقف العدوان وجرائم الاحتلال ضـد الشـعب الفلسطيني.وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود "نقف اليوم إلى جانب المحامين العرب في العواصم العربية مع الحق الفلسطيني العادل، ومقاومته الباسلة في صد العدوان الصهيوني الذي بدأ قبل 75 عاما، والى جانب طوفان الأقصى الذي بدأ في السابع من اكتوبر الماضي الذي أعاد الى الامة كبرياءها".واضاف ابوعبود، في كلمة له خلال الوقفة امام مجمع النقابات، ان ما قامت به المقاومة وصمود شعبنا في غزة والضفة والقدس، أظهر أن الجيش الصهيوني نمر من ورق، وانه لولا أن هناك عالما منافقا يمده بالسلاح والدعم، لأصبح هذا الكيان في خبر كان.وأشار الى انه برغم التحالف الظالم الذي تقوده اميركا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والدفاع عن كيانها الصهيوني، فإن المقاومة استطاعت خلال شهرين، إخراج أكثر من ثلاث فرق عسكرية عن الخدمة، وتكسرت على صخور غزة أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وتبعثرت كرامته تحت اقدام المقاومة وأطفال غزة، واصبحت بشائر النصر اقرب.وقال ابوعبود، ان العدو الصهيوني عندما شعر بأن الهزيمة تلوح في الافق بدأ يروج للمرحلة الثالثة للحرب، وعاد إلى أصله وسياسة اغتيال القادة، ظنا منه أنه سيفت في عضد الشعب الفلسطيني، ونسي أن الفلسطينيين كلهم قيادة وقادة، مشددا على أن الجيش الصهيوني لم يسرح قواته، وان المقاومة اخرجته عن الخدمة وجعلته "منتهي الصلاحية".ووجه التحية للاب والام الفلسطينيين اللذين يقدمان ابناءهما على مذبح الحرية، ولبطولات الشعب الفلسطيني التي أحيت روح الجهاد والمقاومة، واعادت التأكيد على عدالة القضية، حتى بدأ الحق الفلسطيني يأخذ مكانه على مساحة الكرة الأرضية.واكد ابوعبود، أن العدو لا يفهم إلا لغة الحديد، وانه "لا يفل الحديد إلا الحديد"، وان نقابة المحامين ستبقى رمحا بيد الشعب الفلسطيني، وسهما بيد الاردن، ودرعا عربيا في وجه الاحتلال ومخططاته، لافتا الى انها تقود تحالفا دوليا لملاحقة الكيان على جرائمه، وطالب الاردن بالانضمام لدولة جنوب افريقيا لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه.ودعا لتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وتقديم الدعم للمقاومة التي تدافع عن الشرف العربي، موضحا ان ما يميز الاردن، بأنه نذر نفسه للدفاع عن فلسطين، وان الموقف الرسمي ينسجم مع الموقف الشعبي، وان المطلوب المزيد.وشدد على ضرورة تفعيل مقاومة التطبيع، واعتبر بأن قيام قلة قليلة بتزويد الكيان بالغذاء، يعتبر خيانه ومشاركة في المؤامرة، وان كل من يمارس التطبيع مع العدو خائن لدينه ووطنه وعرضه، فالشعب الاردني لم يطبع طيلة عقود، ولن يطبع، وهو بريء ممن طبع وخذل.ودعا للتصدي لمخططات الكيان الصهيوني الذي ينظر للاردن على انه ليس وطنا بديلا بل وطن "اسرائيل"، وان الاردن قيادة وحكومة وشعبا في خندق واحد في التصدي لتلك المخططات ودعم الشعب الفلسطيني.