نولاند: القيادة الإنسانية للملك بغزة كانت حاسمة في التقدم المحرز

مسؤولة أميركية تؤكد تأييد بلادها ليكون الأردن مركزا للمساعدات الجوية للفلسطينيين

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عمان-قالت القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إن القيادة التي أظهرها جلالة الملك عبدالله الثاني والأردن على الصعيد الإنساني في غزة كانت حاسمة في التقدم الذي أحرزناه هذا الأسبوع، وفتح معبر كرم أبو سالم.وأضافت في مقابلة مع (بترا)، نحن نؤيد بالكامل طموح الأردن في أن يصبح مركزا للمساعدات الجوية للشعب الفلسطيني بينما نمضي قدماً، ولذلك، وبرغم صعوبة الوضع الحالي، علينا التعاون معاً لحماية المدنيين، وضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتوفير مزيد من المساعدات للمتضررين من الصراع.وزادت، أن الأردن كان رائدا منذ عقود، بحماية الشعب الفلسطيني والتعاون معنا لتلبية احتياجاته الإنسانية والاقتصادية.وأكدت أن للمستشفى الميداني الأردني في غزة أثرا كبيرا، مضيفة، أنه وبعد أن فتح معبر كرم أبو سالم، نتوقع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة لثلاثة أضعاف.وقالت، ناقشنا اليوم في الأردن ضرورة تلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية، وضمان تلبية احتياجات السكان للمأوى، وضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على التنقل في غزة.وأضافت، بدأنا أيضاً مناقشة ما سيحدث عند انتهاء هذا الصراع من حيث ضرورة القيام بإعادة الإعمار، وضمان وجود أمن محلي، وحكم محلي، والعودة إلى موضوع كيفية خلق الظروف التي تسمح للدولتين بالعيش جنباً إلى جنب بسلاموأمان.وقالت، إن العام المقبل يصادف الذكرى الـ75 على إقامة الشراكة الأميركية الأردنية، ولطالما كنا متحدين وعملنا معاً في الأوقات الجيدة والصعبة، لافتة إلى أننا نشهد فترة صعبة منذ 7 أكتوبر، ومن المهم جداً لنا فهم الوضع والعمل على ضمان عدم اتساع دائرة هذا الصراع، لحماية المدنيين الأبرياء وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، وعملنا بشكل وثيق مع جلالة الملك، والحكومة الأردنية من أجلذلك.وقالت إننا نعمل جاهدين لضمان عدم اتساع نطاق الحرب الدائرة الآن، وأنا أدرك بأن الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية بأكبر قدر ممكن، يمثل أولوية رئيسة للأردن، وهذا يعني التصدي لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون، وعدم إتاحة المجال أمام فتح جبهة جديدة في الشمال مع حزب الله، مثلما ووضعنا مبادئ توجيهية بهذا الخصوص.وبشأن مستقبل غزة، قالت إن الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن، أكدا موقفنا من عدد من القضايا التي يجب منع حدوثها، منها التهجير القسري للفلسطينيين سواء في الضفة أو غزة، لافتة إلى أن ذلك حدث سابقا وأن تكراره لن يسهم في النجاح بحل هذه الأزمة.وزادت، أعتقد بأنه من الضروري أن نكون منفتحين وصادقين مع بعضنا عند مناقشة وجهات نظرنا، وأن نتعاون معا بحل القضايا التي يمكن لشراكتنا أن تُحدث فرقاً فيها، وقد تجلى ذلك بالتعاون إنسانيا، فقد حظيت بشرف الاجتماع مع المسؤولين في وكالة الأونروا اليوم وإجراء محادثة عبر الفيديو مع موظفين فلسطينيين عاملين فيها بغزة.وحول الدعم الأميركي للأونروا قالت، لطالما كانت الولايات المتحدة وما تزال أكبر جهة مانحة للدعم والتمويل للأونروا لسنوات عدة، علاوة على ذلك، أعتقد بأن الظروف الحالية تسلط الضوء بشكل أكبر على الجهود المنقذة للحياة التي طالما قامت بها الأونروا دائما، وتقودها في الوقت الحالي.-(بترا-صالح الخوالدة)