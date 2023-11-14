الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هاجس شق قناة بنغوريون وسلب غاز القطاع.. هل يؤجج نزعة الاحتلال الدموية في غزة؟

جانب من ساحل قطاع غزة المحاصرة-(أرشيفية)
جانب من ساحل قطاع غزة المحاصرة-(أرشيفية)
 تدفع هواجس السيطرة على احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل غزة بالكيان الصهيوني المحتل إلى رفع وتيرة عدوانه الوحشي على هذا القطاع، بغية فرض سيطرته الكاملة عليه.اضافة اعلان
فمبررات الاحتلال الصهيوني بشن عدوان على قطاع غزة يتعدى "كما يدعي محاولة القضاء على المقاومة والإرهاب"، وإنما "يهدف لتحقيق أحلام صهيونية بالسيطرة على حقول النفط والغاز، وبناء قناة بن غوريون التي ستربط بين إيلات والبحر الأبيض المتوسط"، وفق خبراء في مجال النفط والغاز.
و"بعد العملية العسكرية التي نفذها الاحتلال في غزة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2008، ظهر ترتيب إقليمي جديد اشتمل على عسكرة ساحل غزة بكامله، وعلى مصادرة حقول الغاز الطبيعي الفلسطينية، ووضعها تحت السيادة الصهيونية على مناطق غزة البحرية"، وفق تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
و"بهذا تكون حقول الغاز الطبيعي في غزة قد أدمجت بحكم الواقع في المنشآت الصهيونية في عرض البحر المجاورة لمنشآت قطاع غزة، وهو أمر يخل بالقانون الدولي"، بحسب التقرير الصادر عام 2019.
"فهذه المنشآت المختلفة الموجودة في عرض البحر مرتبطة أيضاً بخط نقل الطاقة الذي يسيطر عليه الاحتلال، والممتد من إيلات في البحر الأحمر إلى نهاية خط أنبوب النفط في ميناء عسقلان شمال حيفا وتركيا بميناء جيهان التركي، وفيها نهاية خط الأنابيب الممتد من باكو-تبيليسي– وتركيا، المزمع ربطه بخط الأنابيب العابر للاحتلال، والرابط بين إيلات وعسقلان"، كما جاء في التقرير الذي حمل عنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: إمكانياتُ النفط، والغاز الطبيعي التي لم تتحقق".
وتقدر احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية بنحو 1.5 مليار برميل من الخام، و1.4 تريليون قدم مكعب من الوقود الأزرق، حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وفي رأي الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد عامر الشوبكي، فإن "العدوان الإسرائيلي على غزة وتهجير سكانه، يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على القطاع إستراتيجيا، وعلى الثروات الطبيعية من بينها حقول الغاز، وعلى رأسها حقل مارين الواقع قبالة ساحل غزة".
وتبلغ كمية احتياطات الغاز المحققة في حقلي مارين 1، ومارين 2 قبالة ساحل غزة، 1,4 تريليون قدم مكعبة، وفق تقرير الأونكتاد.
وقدم الشوبكي سرداً تاريخيا لاكتشاف الغاز قبالة سواحل غزة، حيث قال بأنه "ضمن الحدود المسطرة في الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية، وقطاع غزة المعروف أيضاً باتفاق أوسلو الثاني، الذي جرى التوقيع عليه عام 1995، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية لها الولاية البحرية على مياهها على حدود 20 ميلاً بحرياً من ساحل غزة".
وكانت وقعت السلطة عقداً لاستكشاف الغاز مدته 25 عاماً مع مجموعة بريتش غاز في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1999، التي اكتشفت حينها حقل غاز شاسع (غزة مارين) على مسافة تتراوح ما بين 17 و21 ميلا بحريا قبالة ساحل غزة، بحسب الأونكتاد.
وفي عام 2000 حفرت مجموعة بريتش غاز بئرين في حقل الغاز، وأنجزت دراسة جدوى أسفرت عن نتائج جيدة، وحيث إن الاحتياطات قُدرت بتريليون قدم مكعبة من هذه المادة الخام من النوعية الجيدة، فإن المخزون الفلسطيني سيتيح تصدير هذا المنتج بعد تلبية الاحتياجات الفلسطينية منه.
وينص العقد البالغة مدته 25 سنة على منح مجموعة بريتش غاز 90 % من حصص امتيازات التنقيب، والسلطة الوطنية
 10 % إلى أن يبدأ إنتاج الغاز، وكان من المقرر أن ترتفع هذه الحصة في وقت لاحق إلى
 40 %، تملك 30 % منها شراكة اتحاد المقاولين المسؤولة عن تطوير المشروع.
لكن، وبحسب قول الشوبكي "عارضت حكومة إرئيل شارون فكرة استفادة السلطة الفلسطينية من حقل الغاز مارين، والذي يعد خرقاً واضحاً لاتفاق أوسلو لكون إيراداته ستذهب لتمويل الإرهاب".
وبقيت العقبات موجودة حتى عام 2020، وفق الشوبكي "حيث بدأت اتفاقيات جادة للاستفادة من هذا الحقل بوساطة أميركية ومصرية، ومن ثم اتفق في العام الحالي بأن تستفيد السلطة الوطنية الفلسطينية من مقدرات هذا الحقل، وأن يبدأ الحفر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن الحرب غيرت تفاصيل المعادلة".
وكان من المتوقع، بحسبه، أن "تجني السلطة الفلسطينية ما بين 600 - 800 مليون دولار بمثابة إيرادات سنوية من هذا الحقل، والذي كان كفيلاً بتغطية العجوزات المالية التي تعاني منها، وألا تحتاج لأي دعم خارجي".
وبالعودة للسرد التاريخي المتضمن في تقرير الأونكتاد، فإنه "في تموز (يوليو) عام 2000 منح رئيس وزراء إسرائيل مجموعة بريتش تصريحاً أمنياً لحفر أول بئر في المنطقة البحرية (مارين 1) كجزء من الاعتراف السياسي الإسرائيلي بأن البئر تقع ضمن ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية".
و"كان التصريح الصادر عن رئيس الوزراء بحفر البئر الثانية واكتشاف الغاز في البئرين (مارين 1 ومارين 2) يبدو وكأنه يعد الشعب الفلسطيني بإمكانية الحصول على ثروة مفاجئة تدعم سعيه إلى العدالة، والسيادة وتجعل اقتصاد الدولة المقبلة قادراً على النمو والاستمرار".
و"بالاستناد إلى معدل السعر في الفترة بين 2012 و2017، تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه الاحتياطات 5,392 مليار دولار، بسعر 3,852 دولار لكل 1000 قدم مكعبة من الغاز الطبيعي".
وبعد وفاة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، وحدوث فك الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، وبعد العمليات العسكرية الإسرائيلية الثلاث في غزة، بسطت إسرائيل، بحكم الواقع، سيطرتها على احتياطات غزة من الغاز الطبيعي في عرض البحر، كما جاء في التقرير ذاته.
وبمقتضى الاقتراح الذي كان معروضا عام 2007 مع مجموعة بريتش غاز، تقرر أن يتم نقل الغاز الفلسطيني من الآبار الواقعة في عرض بحر غزة عبر أنبوب تحت البحر إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي، وبذلك تنقل السيطرة على بيع هذه المادة الخام لإسرائيل، لكن المحاولة باءت بالفشل وعلقت بحجج أن الإرهاب سيمول من عائداتها.
ولا يقتصر الأمر على تلك المطامع الاقتصادية النفطية حسب، بل إن "الحلم الإسرائيلي القديم بإنشاء قناة بن غوريون كبديلة لقناة السويس المصرية، سيحقق إيرادات كبيرة للإسرائيليين، وقيمة إستراتيجية وأمنية كذلك".
كما أن "الممر الاقتصادي الذي سيربط ما بين أوروبا والهند وعبر الشرق الأوسط، ويمر قرب غزة، يعتقد بأنه مهدد من قبل المقاومة الفلسطينية، لذلك فإن السيطرة على قطاع غزة بات الحل لإنهاء هذا التهديد من وجهة نظر إسرائيل وأميركا"، كما شدد الشوبكي. 
ويتفق عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة مع أن "المطامع الإسرائيلية في السيطرة على حقول الغاز الواقعة بالقرب من السواحل الفلسطينية، والتي تحتوي كميات تجارية من الغاز والنفط كبيرة، وتعد من الأهداف بعيدة المدى للعدو الصهيوني".
وشدد السلايمة لـ"الغد" على أن "تلك الخطوة ستؤدي إلى تحييد أي جهة منافسة للعدو الصهيوني فيما يتعلق بالسيطرة على حقول الغاز، رغم أنه يعد حقاً من حقوق الفلسطينيين".
وهنالك كذلك "هدف مبيت يفرض على العدو الصهيوني التوجه نحو السيطرة على غزة، وهو إنشاء قناة بن غوريون البديلة لقناة السويس، وربط شرق آسيا بأوروبا، والذي لن يتحقق إلا بعبورها ضمن سواحل القطاع"، بحسبه.
ولا يمكن "تحقيق تلك الخطوة إلا بتهيئة القطاع والسيطرة عليه، وإيجاد نظام حكم موال للاحتلال، والتي تعد من الأهداف الإستراتيجية الأخرى للكيان الصهيوني في حربه على غزة"، كما ذكر.
وأكد أن "تزايد الطلب العالمي على الطاقة نتيجة النمو السكاني المطرد، وما يفرضه من تطور تكنولوجيا ورفاهية، يتطلب تحقيق الاستدامة لإمدادات الغاز والنفط عبر السيطرة على الحقول من قبل الجانب الصهيوني".
بدوره، أكد نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة لـ"الغد" أن "سواحل فلسطين تتميز بتواجد كميات من الغاز الطبيعي، في حين أن حقل الغاز الصهيوني الذي يستورد منه الأردن هذه المادة الخام، يعد جزءاً من الحقول الموجودة على مقربة من تلك السواحل".
وأضاف الشوابكة أن "الصراع يكمن في الطريق الذي ينوي الكيان شقه عبر غزة، والذي يتطلب فرض السيطرة على هذا القطاع بصورة كاملة من قبل قوات الاحتلال".
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