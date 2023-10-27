الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هتافات "وسط البلد" تدين المجازر الصهيونية في غزة

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جانب من مسيرة وسط البلد - (تصوير: أمير خليفة)
عمّان -  تقاطر آلاف الأردنيين أمس للمشاركة في المسيرة المركزية التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد في عمان باتجاه ساحة النخيل، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق أهل قطاع غزة.اضافة اعلان
وأكد المشاركون دعمهم للمقاومة الفلسطينية المسلحة في مواجهة الاحتلال، ورفضهم اتهام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالإرهاب، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لدحر الاحتلال.
وندد المشاركون بالموقف الأميركي ودول غربية من العدوان على غزة، ومشاركة الولايات المتحدة في هذا العدوان، حيث رفعوا لافتة كبيرة توعدوا فيها بالرد على الجرائم المقترفة بحق الأهل في فلسطين، مطالبين الحكومة بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أميركا.
كما طالب المشاركون الحكومة بطرد سفير الاحتلال لدى عمان، وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة، واتفاقيتا الغاز والماء مقابل الكهرباء.
وردد المشاركون هتافات بعدة شعارات، من بينها: "مدّي يا انتفاضة مدّي.. دوسي ع الأمريكي وعدّي".. مدّي مدّي بكل مكان.. الضفة وغزة وعسقلان"، "قالوا حماس إرهابية.. كلّ الأردن حمساوية"، "سيري سيري يا حماس.. انتي المدفع واحنا رصاص"، "ع المباشر وبوضوح.. صوّر يا وائل دحدوح، معلش وحقك علينا ما في سكوت ما في سكوت.. لو حطوني في التابوت"، "علّي صوتك يا أردن.. خلي تسمع واشنطن".
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