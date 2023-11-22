"هدنة الأيام الأربعة".. هل تؤسس لوقف إطلاق للنار أم تفتح باب الجحيم ثانية؟

هبة العيساوي

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عمان- بعد الإعلان عن هدنة إنسانية بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ظهرت تساؤلات عديدة حول مدى التزامه بالاتفاق، وهل سيمهد ذلك لوقف لإطلاق النار وانتهاء العدوان على قطاع غزة.محللون عسكريون وسياسيون، اختلفوا حول مستقبل هذه الهدن، ومصير العدوان على القطاع، لسوابق مع تجارب عديدة مع الكيان الذي اعتاد خرق الهدن، لكن آخرين رأوا بأنه تحت ضغط شارعه الذي يطالب بعودة رهائنهم، والضغط الدولي عليه، واستمرار نزيف خسائره الاقتصادية، وارتفاع عدد قتلاه في قتاله مع المقاومة وجراء الضربات الصاروخية على مستوطناته ومدنه المحتلة، سيرضخ، بل وسيدفع لتوسل مزيد من الهدن.يدخل اتفاق الهدنة الإنسانية بين الكيان والمقاومة الفلسطينية، حيز التنفيذ فجر اليوم على أن يستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد، بعد نجاح جهود وساطة مشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية في دفع الكيان لقبولها، وموافقة المقاومة عليها وفق شروط واضحة، قال مشاركون في التفاوض عليها، بأن الوصول إلى هذه الهدنة كان شاقا ومؤلما، وتشمل تبادل 50 أسيرا من النساء الإسرائيليات والأطفال في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين محتجزين في سجون الكيان، على أن يزداد عدد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، والوقود.الفريق الركن المتقاعد غازي الطيب، قال إنه برغم أن الكيان عودنا على عدم التزامه بأي اتفاقات أو مواثيق أو قوانين دولية، أو قيم حرب، لكنه في عدوانه الأخير على غزة، يهتم بتلبية أوامر أميركا، الراعية الأولى له، والتي قدمت له كل شيء يحتاجه لتنفيذ عدوان وحشي على القطاع وأهله.وأضاف الطيب، بما ان أميركا حليفة الكيان الاولى، فمن مصلحتها حاليا إرساء تهدئة في القطاع، فرضتها إحداثيات عديدة، أبرزها انكسار الكيان عسكريا، وضغط المجتمع العالمي الشعبي والسياسي، وصلابة المقاومة، لذلك فإن الكيان سيلتزم بالاتفاق، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية ألزمت الكيان بالاتفاق، وهي مستعدة لمواجهة أي نقض يقوم به، كونها الوحيدة التي تعرفه جيدا، وفقا لتجربتها السابقة في حروب معه، وبحسب مقولتها المعروفة دائما "إن عدتم عدنا".ورأى الطيب، أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، يريد تبييض وجهه أمام شعبه، وضغط الولايات المتحدة عليه، لذلك يتوقع بأن يلتزم بالهدنة، والتي ستكون مقدمة لوقف اطلاق النار في القطاع بشكل تام.ولفت إلى أن الكيان، لم يحقق أهدافه من عدوانه الهمجي الذي أعلن عنه في بداية الحرب، وقد بدأ بتقديم تنازلات أجبرته عليها المقاومة بصمودها الأسطوري، وللأسف، لم يحقق أي منجزات كان ادعى انه سيحققها في بداية الحرب، سوى عمليات تدمير مروعة للمباني، وجرائم القتل الوحشية بحق الأطفال والنساء والكهول في القطاع.وسيجري تسليم الرهائن من أسراه للجنة الدولية للصليب الأحمر، لينقلوا إلى منطقة رفح، وهناك، برعاية من الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين، سيجري نقلهم للكيان، وعند تسلمهم، سيبدأ بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الفلسطينيين، وفق العدد المتفق عليه، بمعدل أسير من الكيان مقابل 3 أسرى فلسطينيين.المحلل السياسي والعسكري نضال أبو زيد، رأى أنه في ظل نجاحات المقاومة العسكرية في كل محاور القتال الرئيسة، ما اجبر الكيان على قبول الهدنة مرغما، جاءت شروط الهدنة له مذلة، بخاصة بعد تصريح بعض أركان حكومته من اليمين المتطرف، بانه لن تكون هناك هدنة، ولن يقبلوا بها، لكن قبلوها صاغرين، تحت زعم أنهم يحاولون إعادة تنظيم أنفسهم، والخروج من مأزق ضغط شارعهم على حكومتهم المتطرفة.وقال أعتقد بأن ما بعد الهدنة، سيكون اقسى على الكيان مما قبلها، فالمقاومة ما تزال تبرع بالتلاعب بقواته ميدانيا وبحكومته عسكريا، لذلك فقد تمدد الهدنة إذا ما أفرجت المقاومة بشكل متسلسل عن أسرى آخرين منه، وبالتالي لذا ستفرج عن عدد آخر غير المتفق عليه من أسراه.ورأى أبو زيد، أن تمديد الهدنة لأكثر من أربعة ايام، سيجعل المقاومة تكسب الوقت، وتلعب عليه جيدا في هذه الحرب، وبالتالي تريد كسب اكبر وقت ممكن، لإدراكها خطورة وجود قوات للكيان ميدانيا في غزة، وبقائها في حالة استمكان واستعداد قصوى.وبين أن هذا يعني، بان القوات ستبقى حسب العرف العسكري مشتبكة، أي أن الماكنة الاقتصادية للكيان ستتعرض لخسائر، فقواته تحتاج لنفقات دائمة، وبالتالي فإن المقاومة ستلعب على عامل الوقت، إذا ما أخذنا بالاعتبار أنها تريد جره الى فترات أطول من ذلك، لتضعه أمام عامل الطقس الضاغط على العمليات البرية.وقال أبو زيد، نعرف بأن الطقس لا يساعد القوات الجوية على تقديم إسناد كاف للقوات البرية، وبالتالي، كلما زادت مدة العمليات البرية وزاد الوقت، زاد الضغط السياسي والعسكري على الكيان.من هنا، يبدو بأن المقاومة تخطط لجره وقتا أطول، بإطالة أمد الهدنة، وهذا قد يؤدي لنجاح واضح جدا للمقاومة في كل ما قدمته ميدانيا وسياسيا.اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، اعتبر هذه الهدنة مؤقتة وهشة، وما هي إلا ترتيبات وإجراءات وقائية لفترة محدودة، يجري فيها تبادل أسرى بين طرفين متحاربين، موضحا بأن المنطقة ما تزال ساخنة في فلسطين، وفي دول أخرى كالعراق واليمن ولبنان، لذلك يتوقع حدوث اختراق للهدنة.ورأى، أن من المحتمل تكرار الهدن الإنسانية، لكنها لن تكون حلا للصراع، بخاصة وأن الكيان لم يحقق أهدافه التي أعلنها في بداية عدوانه، وأي وقف لإطلاق النار، سيعتبر انتصارا للمقاومة.وبين أبو نوار أنه من المبكر الحديث عن وقف تام وكامل لإطلاق النار، فاحتماليته ضعيفة في ظل عدم وضوح الحلول في الكيان، لافتا للدور المهم الذي يقع على عاتق مصر حاليا لمساعدة القطاع من الجنوب.