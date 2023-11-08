هدن "مؤقتة أم تكتيكية".. عندما تصبح "الإنسانية" مدخلا للتحايل..!

سماح بيبرس

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عمان – مع دخول الشهر الثاني للعدوان الوحشي على قطاع غزة، ما تزال تتوالى الدعوات والمطالبات لهدن إنسانية، تكررت وتدحرجت حتى وصلت للاقتراح بـ"وقفات تكتيكية"، تظل جميعها مرهونة إلى مسألتين: "مؤقتة" أو مشروطة من جانب الاحتلال، ما يجعل منها مجرد دعوات يناور خلالها الغرب والاحتلال الصهيوني، للهرب من ضغط دولي يتفاقم وينتقد بربرية الاحتلال، وداعميه من النخب الغربية.في المقابل، تظل الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، هي المخرج الانساني والواقعي الذي تتمسك به حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، وقوى أممية على غرار الأمم المتحدة التي كانت قد طالبت على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، بـ"وقف اطلاق النار"، بعد أن تحوّلت غزة لـ"مقبرة للأطفال"، حيث أشار الى أنّ الظروف المتدهورة في القطاع، تجعل الحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني "أكثر إلحاحًا".وفي هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية د. محمد القطاطشة لـ"الغد" إن أي حديث عن هدنة إنسانية أو وقفات تكتيكية "هي ذر للرماد في العيون، وغير مجدية، ذلك أن الهدنة الإنسانية لها شروط يحددها الطرف القوي المسيطر".وأضاف "أما الوقفات التكتيكية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الاميركية، ودولة الاحتلال فهي توقف اطلاق النار في مناطق محددة لشارع معين أو منطقة بذاتها، أو لأغراض محددة، كأن يكون لتسيير قافلة، وهي غير مجدية ايضا، ولن توافق عليها "حماس" التي تطالب بوقف لإطلاق النار لفترة معينة، لإدخال المساعدات الإنسانية، وإخراج الأسرى والمحتجزين من جنسيات أخرى".واعتبر القطاطشة، أن أي حديث يخالف فكرة وقف كامل لإطلاق النار غير حقيقي، وأن ما تلجأ إليه الولايات المتحدة مع الاحتلال من حديث عن هدنة إنسانية تارة أو وقفات تكتيكية تارة أخرى، مجرد مناورة للهروب من حرج بدأ يضيق الخناق عليهما بفعل الضغط الغربي الذي يشاهد القتل والتدمير اليومي، ويخالف المعايير الإنسانية والأخلاقية.وتكرر استخدام الولايات المتحدة والغرب بدعوات "الهدنة الإنسانية"، حتى أن فرنسا بدورها دعت أيضا لـ"هدنة إنسانية فورية"، مشددة على ضرورة "قدرتها على أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار".في مقابل هذه الدعوات والمطالبات، يظل الاحتلال بغطرسته يرفض أي اقتراح أو مطالبة بـ"هدنة مؤقتة"، ويشترط أن يكون مرهونا بإطلاق سراح ما يسميه بـ"رهائن" تحتجزهم "حماس"، وهي التي رفضت عرضها في صفقة "الكل مقابل الكل" لتبييض سجون الاحتلال، ما يدلل على أن الاحتلال يمارس تضليلا منهجيا لإطالة أمد الحرب، بحثا عن "ردع موهوم" تؤكد المؤشرات أنه لا يتحقق.في موازاة ذلك، يرى خبراء عسكريون ومتخصصون في القانون الدولي، بأنّ "الهدنة الإنسانيّة" أضعف وسائل حماية المدنيين في الحروب، لأنها غير دائمة ومؤقتة، كما أنّها ليست مضمونة من حيث عدم التزام الدول بها، لكنها ضرورة انسانية في ظل الواقع المرير الذي يعيشه أبرياء غزة.يقول اللواء ركن متقاعد من القوات المسلحة محمد فرغل، إنّ الاحتلال اخترق كل القوانين والمعاهدات الدوليّة، ولن يلتزم بأي مما جاء بها ما دامت الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة تدعمه وتموّله.وأوضح بأنّ الهدنة ضرورة إنسانيّة لتأمين احتياجات المدنيين الذين قطعت عنهم لأسابيع كل مقومات الحياة الأساسيّة، والذين يعيشون تحت القصف الهمجي الوحشي المتواصل، فهي ضرورة للتخفيف من معاناة أهل غزة.ويرى فرغل بأنّ إسرائيل، لن تقبل بالهدنة إلّا إذا كان هناك ضغط دولي مؤثّر، وتحديداً من الولايات المتحدة التي تمولها وتدعمها.ويشدد على أنّ ما يتعرض له أهل غزة، يجب أن تتبعه مطالبات بمحاكمة ومحاسبة الدول والقادة العسكريين الذين شاركوا بهذه المجازر في المحاكم الدوليّة.الخبير الحقوقي كمال المشرقي، بيّن أنّ هناك عدّة أشكال من الهدن على صعيد القانون الدولي الإنساني في التعامل بين الأطراف المتنازعة، ومنها "الإنساني" و"التكتيكي" و"المؤقت"، بحيث تكون تمهيداً لمفاوضات أو عقد صلح.وأشار المشرقي إلى أنّ "الهدنة التكتيكيّة" في الحروب، تنفذ عادة تمهيداً للبحث والحديث عن إجراءات أخرى في الصراع، تتعلق بالجوانب الإنسانية لإدخال الغذاء والدواء والمواد الأساسية.ويرى المشرقي أنّ الكيان الصهيوني، تجاوز كل الاعراف والاتفاقيات والمواثيق الدوليّة التي تطبق في الحروب، حتى يضغط على المقاومة، مؤكدا على أن الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين "لا تسقط بالتقادم" ولا بدّ من ملاحقة المجرمين مرتكبي جرائم الحرب.أستاذ القانون الدولي بجامعة العلوم الإسلاميّة د. عبد السلام هماش، أوضح بأنّ طرق الحماية حسب القانون الدولي، تكون بدخول قوات إلى دولة ثالثة محايدة بالاتفاق مع الأطراف المتنازعة، تفصل بين المقاتلين، وهذا ما رفضته إسرائيل في اقتراح دخول قوات من مصر.وأضاف هماش، هناك طريقة لإنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين، والتي تحاول إسرائيل تطبيقها، وهو خيار "غير آمن"، وهناك طريقة ثالثة بأن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بإدخال قوات حفظ السلام الدوليّة للميدان، وتفصل بين القوات المتنازعة، وهذا يحتاج إلى هدنة، وإسرائيل رفضت ذلك أيضاً.أما الطريقة الأخيرة، بحسبه، فهي أضعفها، لأنّها مؤقتة وغير مضمونة، وهي "الهدنة الإنسانيّة" التي ترفضها إسرائيل حاليّا، لأنها ربطتها بتسليم الأسرى، برغم أنّ الهدنة لا تكون مشروطة في القانون الدولي الإنساني.ويضيف: "هناك طريقة تحديد الممرات الآمنة، إذ يجري تحديد شوارع معيّنة يمر عبرها المدنيون من دون أن يجري التعرض لهم، وهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن".ويرى هماش أنّه "عمليّاً فإنّ من يرفض تطبيق الهدنة حاليا، هي الولايات المتحدة الأميركية، بحيث أنّها كانت قد استخدمت في 18 الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لمنع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو لهدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.