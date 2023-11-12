هل أجبرت المنظمات على النزوح جنوب غزة بعد تزايد وتيرة العدوان الوحشي؟

فرح عطيات

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عمان – لم يعد التهجير القسري الذي تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني على غزة، مقتصرا على المواطنين والمدنيين في القطاع، بل أصبح يمارس ضد طواقم المنظمات الدولية والأممية العاملة فيه.فقد باتت طواقم المنظمات، تجبر على النزوح الى جنوب غزة بعد تزايد وتيرة العدوان الوحشي الذي يشهده القطاع منذ الـ7 من الشهر الماضي، من بينها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصليب الأحمر.تلك الخطوة وجدت مبررا لدى مختصين بالقانون الدولي، بأن "الهجرة القسرية لطواقم المنظمات الأممية والدولية، جاء لحمايتهم بالدرجة الأولى من استهداف العدوان المستمر لمدن غزة".وفي رأي المختص في القانون الدولي كمال المشرقي، فإن "ممارسات التهجير القسري التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين والأفراد في قطاع غزة، هي ذاتها تمارس بحق المنظمات الدولية".ولفت لـ"الغد" الى أن "ثمة ظروفا دفعت إكراها بالمنظمات الأممية والدولية الى عدم استمرارية عملها داخل قطاع غزة، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كذلك".وحذر من "عدم وجود أي تمثيل للمنظمات داخل القطاع، لكونه سينعكس سلبا على السير قدما بتقديم المساعدات الإنسانية، أو بحماية الفئات في المجتمع الفلسطيني".وشدد على أنه "لا بد من فتح المجال للمنظمات الدولية والأممية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها الإغاثية والإنسانية في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها القطاع، وأن تقوم الدول بالضغط على الكيان الصهيوني لهذه الغاية".وهذا الأمر "يترافق معه السعي نحو إيجاد ممرات آمنة، لعبور القوافل الإنسانية والمنظمات الدولية والأممية، وتسهيل حركتها للقيام بعملها داخل غزة، مع وجود ضمانات لسلامة طواقمها العاملة في الميدان من أي استهداف من قبل قوات الاحتلال"، بحسبه.وتلعب "المنظمات دورا مهما في تأمين الخدمات الصحية وغيرها في ظل التضييق على وصول المواد الضرورية لاستدامة عمل المستشفيات، والمراكز الصحية في غزة"، كما ذكر.وهذا الأمر، بحد قوله "يتطلب توفير الدعم المالي للمنظمات الأممية، بخاصة الأونروا لكونها القادرة على تخفيف المعاناة الذي يشهدها قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مع الصمت الدولي اتجاه التعامل مع هذه الأزمة".بيد أن المدير التنفيذي في معهد القانون والمجتمع معاذ المومني، أكد لـ"الغد" على أن "الانسحاب النهائي للمنظمات الأممية والدولية على حد سواء في غزة، يأتي للحفاظ على حياة العاملين في هذه المؤسسات، في ضوء عدم معرفة الى ما ستؤول اليه الأمور في القطاع".ولفت الى أن "القانون الدولي الإنساني، يقضي بأن تقوم الأمم المتحدة بإتاحة المجال لوكالات الغوث التابعة لها بالعمل، ولو بالحد الأدنى في قطاع غزة".وتأتي تلك الخطوة، بحد قوله "حتى لا ينسب الى هذه الوكالات بأنها مقصرة في مسؤولياتها بحق المعتدى عليهم من الضحايا سواء المواطنين والمدنيين في غزة، وبأنه لا يوجد جهة رقابية ترصد ما يحدث في القطاع".وأشار الى أن "هنالك حالة استبدال أو إحلال من هذه المؤسسات، بمعنى أن بعضها أصبح يكتفي بالحصول على أخبار ومعلومات مقتضبة حول ما يجري في غزة من جهات مختلفة، ودون أن تتأكد من صحتها".وفي رأيه فإن "ثمة التزاما على منظمات الأمم المتحدة كافة، بأن تقوم بواجبها في قطاع غزة، وفي كل مكان يشهد نزاعا، أو حربا، أو توترات سياسية".وبين أن "بعض دول أوروبا الشرقية، أو أميركا اللاتينية التي شهدت نزاعات مسلحة، وحروبا أهلية داخلية سابقا، قامت الأمم المتحدة حينها بفرض وصايتها على هذه الأماكن، وبقيت حاضرة للقيام بواجباتها".ويتفق الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود المحامي صدام أبو عزام مع أن "القصف العشوائي الذي تشهده مرافق قطاع غزة من بينها مواقع المنظمات الدولية، يؤكد على أننا أمام حالة إبادة جماعية غير مدروسة وممنهجة".وأضاف أن "التهديدات التي تطال طواقم المنظمات الأممية والدولية في قطاع غزة تهدف الى إخفاء الحقيقة، ومنعهم من تسليط الضوء على جرائم العدوان الصهيوني".وشدد على أن "النهج العسكري شبه المقصود الذي تنتجه قوات العدوان، يأتي لدفع المنظمات الدولية والأممية بتعليق أعمالها في غزة".وشدد على أن "انسحاب المنظمات، من شأنه أن يضعف قدرة السكان المدنيين على الصمود، وأن يقطع الإمدادات، وأن يفاقم من أعداد الجرحى، بل ويتسبب بانهيار الخدمات المختلفة التي تساهم العديد منها بتقديمها".ومن وجهة نظره، فإن "المنظمات الدولية تخضع في عملها لأنظمتها الداخلية وقواعدها المرجعية في توفير الحماية لطواقمها في حالات الطوارئ، ومن أي خطر أو قتل أو تهديد قد تتعرض له، وعبر الانسحاب من مواقع النزاعات والحروب التي قد تشهدها دول العالم".ورفض الخبير في القانون الدولي د. أنيس القاسم "فكرة انسحاب المنظمات الأممية والدولية من غزة، لكن في ظل القصف المستمر للقطاع، والذي تسبب بوفاة نحو 60 موظفا في الأونروا على سبيل المثال ، فإن مغادرة طواقم المنظمة بات أمرا ضروريا لحمايتهم".وشدد على أن "مخازن الأونروا التي تعرضت لعملية استيلاء، كان يجب أن يجري توزيع الأغذية قبيل مغادرة الطواقم لجنوب القطاع، في وقت يرتكب فيه الاحتلال جريمة التجويع بحق المواطنين في غزة".و"المنظمات الدولية في خضم حرب تحرير وطنية، تقوم بمهمات إنسانية، لكن لكثافة القصف وهمجيته، فإن لجوء أعضائها للأماكن الآمنة، لا يدلل على أنهم متآمرون وموافقون على جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من شمال غزة الى جنوبه"، كما ذكر.واستند في رأيه على أن " تلك المنظمات، كانت تقدم مساعدات في الفترات التي كانت عمليات القصف متوقفة، أو قليلة".