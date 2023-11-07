هل انقضى شهر العسل القصير بين الاحتلال والغرب؟

فرح عطيات

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عمان– لن تشكل التصريحات الأخيرة لوزير التراث اليهودي عميحاي إلياهو، بإلقاء "قنبلة نووية" على قطاع غزة تغييرات جذرية في الموقف الغربي تجاه الاحتلال الإسرائيلي، أو وقف الدعم الكامل الممنوح لها ومنذ نشأتها تاريخياً، وفق محللين سياسيين.وبرغم أن الغرب بدأ يكتشفون بأن الاحتلال حليفهم المدلل ووليد مشروعهم الاستعماري في المنطقة، أصبح يشكل عبئا عليهم، فإن الاستثمار فيه ليس له أي قيمة عسكرية، لكنه لن يكون بمنزلة خطوة نحو التخلي عن وجود ه في المنطقة، كما أكد محللون.وبرأيهم فإن "إجبار العالم الغربي لوقف دعمه لهذا الكيان الوحشي بشكل قطعي، لا يكون الا بإيقاع الدول العربية أقسى العقوبات بحق الدول الداعمة له كافة، بوقف امدادات النفط والغاز، وغيرها من الخطوات.مدير مركز دراسات الشرق الأوسط د. جواد الحمد أكد أن "الولايات المتحدة الأميركية، تنظر للاحتلال الإسرائيلي كمصلحة إستراتيجية كبرى في المنطقة، لكونه يقدم خدمات عالية المستوى للأمن الأميركي في العالم، وليس في المنطقة العربية فقط.وبين الحمد، أن تخلي الإدارة الأميركية عنه في أي حكومة كانت، يعد أمرا غير وارد، ولكن هناك تدافع فكري بين الادارات الأميركية، وقيادته الحاكمة، وقد يصل الى مستويات عدة، بينها التوتر، والحرج، والتفاهم والتفاؤل.وبناء على ذلك لن "تغير الإدارة الأميركية موقفها اتجاه الاحتلال، بسبب تصريحات وزير، أو رئيس حكومة، الا إذا أوقعت الدول العربية عقوبات على كلا الجانبين، مثل قطع علاقات وسحب سفراء، ووقف توريد النفط الى أميركا"، وفقه.و"لكن الولايات الأميركية تعلم بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وفريقه، انتهى وجودهم من الحياة السياسية لاسرائيل المستقبلية، بغض النظر عن النتائج التي ستؤول اليها الحرب على غزة"، برأي الحمد.واستند برأيه على أن "أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة قد انكشفت، ولا سيما في ظل جرائمه المرتكبة بحق المدنيين الإسرائيليين في المستوطنات الواقعة بالقطاع، بحجة قتل الإرهابيين".وأشار الحمد لـ"الغد"، الى أن "هناك متغيرا مهما جدا في أميركا، وهو أن المسيحية الصهيونية، أو المحافظين الجدد، اخترقوا فكرياً الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهذا الفكر يتماهى مع الأيديولوجية اليمينية الإسرائيلية الحاكمة والمعارضة".وأضاف أن "البنية القيادية لدى الاحتلال الإسرائيلي، أكان في المعارضة، أم في الحكومة، تندرج ضمن اليمين المتطرف، لذلك لديهم ما يسمى بأيديولوجية التوحش الكامنة في صدورهم وعقولهم، التي تترجم اليوم بجرائمهم في غزة، والتي لا تجد معارضة من الإدارة الأميركية".وبشأن الدول الأوروبية، فإن "هنالك معادلتين تحكمان الموقف الأوروبي تجاه الاحتلال، الأولى: تكمن في الرأي العام، والأخرى؛ ترتكز على مواقف البرلمانيين، ومن يعدون الأقرب في التعاطي مع مشاكل المنطقة العربية بتفاعل كبير" وفقه.كما أن الحمد "التظاهرات التي تشهدها العديد من دول أوروبا، وبمشاركة من الجالية العربية، أثرت على وزراء، ورؤساء وزراء في إسكتلندا وإيرلندا وإسبانيا، بحيث أدت لتغيير في مواقفهم، تجاه ما يحدث في غزة، لكنها لن تكون داعمة للموقف العربي والفلسطيني أو المقاومة".وبرأي المحلل السياسي عريب الرنتاوي، فإن "التغيير في نظرة الغرب تجاه الاحتلال الإسرائيلي، بدأ قبل عملية طوفان الأقصى، وبرغم أنه انتكس قليلاً في الأسبوع الأول من العملية بسبب حملة الاحتلال الدعائية الكثيفة حول قطع رؤوس الأطفال وما شابه ذلك"، لكن "سرعان ما انقضى شهر العسل القصير بين المحتل والرأي العام الغربي، وتبدلت المواقف".وعند "الحديث عن العالم الغربي، لا بد من التمييز بين مستويين، الأول أحدهما يتعلق بمؤسسات صنع القرار، والآخر بالرأي العام الذي شهد انقلابا في مواقفه، وبالذات في أوروبا"، ولفقا للرنتاوي.كما بدأ "الانقلاب يأخذ أبعاداً متسارعة وكبيرة في الولايات المتحدة على مستوى الرأي العام، في وقت تشهد فيه مواقف دول غربية تغييراً ملحوظا"، بحسبه.وبين لـ"الغد"، أن "هنالك انشقاقات وانقسامات في المؤسسة الحاكمة بالولايات المتحدة الأميركية، أثبتته وثيقة مسربة منذ يومين، تكشف عن انتقادات موجهة من عاملين بوزارة خارجية أميركا في تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب بين الاحتلال وحماس".وعلى المديين المتوسط والبعيد "بدأ الغرب يكتشف بأن الاحتلال الاسرائيلي، الحليف المدلل والابن غير الشرعي للغرب، ووليد المشروع الاستعماري الغربي في المنطقة، أصبح يشكل عبئا عليهم"، وفق الرنتاوي.وتابع "تاريخيا، أنشأ الغرب الكيان ليكون بمنزلة رأس حربة وقاعدة، وحاملة طائرات على الارض، وكل هذه التوصيفات، لكنه بدأ يكتشف بأن هذا الاستثمار الهائل ليس له أي قيمة عسكرية".ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبه، بل إن "الغرب حاولوا منذ اعوام طويلة إقناع العالم، بأن وجود حلف شرق أوسطي بزعامة الاحتلال، كفيل بصد التهديدات كافة، لكنه وبعد فشل هذا الكيان بالدفاع عن نفسه أمام حماس، سقطت معه تلك القناعة".ولأول مرة "أصبحت المناقشات حول مدى جدوى الاستثمار بالاحتلال تدور في العالم الغربي في الآونة الأخيرة"، وفقه.وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي في علاقاتها الاستثنائية، وغير المعهودة مع الغرب، وبالذات مع الولايات المتحدة دخلت على سكة التراجع، لكنه لا يمكن التنبؤ بالمرحلة التي ستصل اليها، في وقت أن العالم، لم يعد يحتمل وجود هذا الكيان الفاشي العنصري".بيد أن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، شدد لـ"الغد"، على أن "هذه المعركة بلا شك تختلف عن سابقاتها في الحروب العربية مع المحتل، وهنالك مجموعة حقائق برزت في هذه الحرب".ومن بين تلك الحقائق، بحسبه أن "الدولة الصهيونية لا تكترث بالقانون الدولي، ولا بأخلاقيات الحروب، ولا بتهديدها باستخدام السلاح النووي، والذي يكشف عن طبيعة هذه الدولة العدوانية، والتي تتنافى تماما مع قواعد الشرعية الدولية".كما أن "تلك الدولة التي كانت تُنكر امتلاكها لمثل هذا السلاح، جاءت الدعوة التي أطلقها وزير تراث الاحتلال، لتفضح أمرها بين دول المنطقة أو تلك الغربية التي كانت تعرف ضمنا، وتتستر على امتلاك الاحتلال للأسلحة النووية"، بحسب مصالحة.وأعرب عن "أسفه الشديد بأن تلك الدعوة، ستدفع بدول الإقليم لاقتناء السلاح النووي حماية لمصالحها وأمنها، لأن الكيان كشف عن أن لديه القدرة على استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة".وشدد مصالحة على أن "الدول الغربية التي تدافع بشراسة عن هذا الكيان، وعدم إمكانية هزيمته في أي حرب بالمنطقة، سيعيد النظر تماما بموقفه".كما أن "الطريقة غير القانونية والأخلاقية، أو تتنافى مع قواعد الحرب والقانون الإنساني في هجمة الاحتلال الشرسة، وباستخدام السلاح الجوي على مدنيين عزل وأطفال وكبار سن، يعد غير مألوف إطلاقا في الحروب"، كما ذكر مصالحة.ولفت الى أن "الكيان حاليا، والمنطقة كلها، تمر بمرحلة جديدة بشأن إدارة الصراع، بحيث لن تكون كما كانت سابقا، وبأن هنالك شعبا فلسطينيا يناضل ويكافح لنيل حقوقه، مقابل وجود عدوان سافر على أرضه منذ سبعة قرون ونيف، يحول دون حقه في تقرير المصير"."ولعلنا نرى تصريحات كبار المسؤولين، ومن بينهم الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، كيف يلوحون ويتحدثون بلغة مختلفة تماما عن الخطاب السياسي للولايات المتحدة المعتمد سابقاً تجاه الكيان المحتل"، وفقا له.ومن وجهة نظر عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله لدراسات العلوم السياسية والدولية د. حسن المومني، فإنه "ومنذ نشأ الاحتلال الإسرائيلي رافقه دعم غربي لا محدود، لما يمتلكه من ارتباط عضوي في الغرب، بخاصة لدى الولايات المتحدة"."وقد تختلف طبيعة العلاقة بين الأوروبيين وحكومات المحتل المتعاقبة، لكن حكومة نتنياهو، وقبل الحرب على غزة، كان يشوب علاقاتها مع الإدارة الأميركية والغرب، نوع من الإشكالية"، وفق المومني.ومع بداية "الحرب في غزة، كان الموقف الغربي داعما وبصورة غير مسبوقة للاحتلال، الذي منح بناء على ذلك، ضوءا أخضر في بدايات العدوان"، تبعا له.ولكن "في الأيام الماضية ونتيجة لعوامل كثيرة، بينها الوحشية الهائلة من الاحتلال في حربه على غزة، وانكشاف زيف سرديته التي قدمت في البداية، والثمن الإنساني الباهظ الذي تدفعه غزة الآن، مع الجهود الدبلوماسية الماراثونية الأردنية، أدت لتغيير جزئي في الموقف الغربي"، برأيه.ولفت المومني الى أن "الرأي العام الغربي بدأ تدريجيا يصبح ضاغطا، اذ شاهدنا في كل عواصم العالم، مظاهرات أدت إلى نوع من التغيير الجزئي في الموقف الأوروبي والغربي باتجاه المحتل عبر المطالبات في أمور إنسانية، وحماية المدنيين".وشدد على أن "هذا التغيير، يمكن التعويل عليه وتطويره بأن بشكل أوضح للمجازر الاجرامية للاحتلال الذي يرتكبها، وسلوك حكومته المتطرفة، والتي تسهم تدريجيا بتأكيد أن إسرائيل أصبحت تشكل عبئا على هذه الدول الغربية".وأضاف المومني، أن "التغيير في الموقف الغربي ليس جذريا، لأن الولايات المتحدة، ما تزال تتحدث عن الدعم الكامل للكيان المحتل".وبحسبه "وبغض النظر عن حالة التوتر التي قد تنشأ بين الغرب وحكومة نتنياهو، لا شك بأن هنالك التزاما تاريخيا من العالم الغربي بشأن الاحتلال وحماية أمنه".