الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل تتحقق الهدنة بين حماس والاحتلال.. ومن سيفرض شروطه؟

من آثار العدوان الصهيوني على غزة-(وكالات)
من آثار العدوان الصهيوني على غزة-(وكالات)
عمان – يتساءل محللون سياسيون عما إذا كانت ساحة الصراع بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تشهد تحولا كبيرا في المواقف الغربية تجاه الحرب الدائرة منذ 74 يومًا، في ظل اجتماعات أميركية صهيونية قطرية مؤخرا للترتيب لهدنة جديدة، ومن الذي سيفرض شروطه من الطرفين في نهاية المطاف؟اضافة اعلان
يأتي ذلك في الوقت الذي كررت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شروطها بأن "لا تبادل إلا بوقف كامل لإطلاق النار وتبييض السجون وخروج الجيش الصهيوني من كامل القطاع"، وفضلا عن شروط أخرى عديدة.
وفي هذا الصدد، رجح وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أن تكون ظروف الهدنة القادمة مشابهة للهدنة الأولى، من حيث رغبة الولايات المتحدة في توفير فاصل إنساني يخفف من ضغط الرأي العام، وأيضا يفتح المجال لإخراج عدد من الأسرى.
وأضاف المعايطة في تصريح لـ"الغد": "بالنسبة لحماس فإنها تريد وقفا لإطلاق النار يخفف الضغط عليها وعلى أهل غزة، وتزيد بذلك من كميات المساعدات".
وزاد: "أما نتنياهو فهو ليس متحمّسا لهذه الهدنة، لكنه يذهب لها تحت ضغط أميركي ومن أهالي الأسرى". 
ولفت إلى أن حماس تتحدث حاليا عن شرط وقف إطلاق النار، وهذا الشرط له تفسيران، الأول هو وقف مؤقت كما في المرة السابقة لعدة أيام، والشرط الثاني الذي تريده الحركة هو وقف كامل، مع سعي لصفقة تبادل واسعة تحقق لها مكسبا سياسيا.
وأكد أن الوقف الكامل للعدوان ليس على أجندة الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة في هذه المرحلة، مبينا أنه لن تكون هناك استجابة لشرط الوقف الكامل لإطلاق النار.
وقال المعايطة: "أعتقد في النهاية أننا مقبلون على هدنة تشبه إلى حدّ ما الهدنة الأولى مع اختلاف في بعض التفاصيل، وهي هدنة لكل الأطراف مصلحة فيها".
وأضاف مستدركا: "إلا إذا ذهبت حماس للتشدد في موضوع وقف كامل للعدوان، فأعتقد حينها أن هذا سيعطّل المفاوضات في مراحلها الأولية، وقد يفرض تفاصيل أخرى للهدنة بعد العودة للتفاوض".
من جانبه، يرى الخبير في العلاقات الدولية الدكتور بدر الماضي، أن الحديث الآن يتمحور حول حرب شرسة على قطاع غزة لأكثر من 74 يوما في ظل جهود دولية خجولة لمحاولة وقف الهجوم العنيف البربري غير المبرر من قبل دولة الاحتلال على المدنيين في القطاع المحاصر.
وأضاف الماضي في تصريحات لـ"الغد"، أنه على الرغم من الكثير من اللقاءات التي تحاول إيجاد أرضية مشتركة لوقف إطلاق النار، إلا أن الكيان الصهيوني ما يزال يجد نفسه صاحب الحق، وفي الوقت نفسه صاحب اليد الطولى في القرار السياسي والعسكري.
وأوضح أن "الاحتلال لا يعير أي انتباه للمجتمع الدولي وما يطلبه منها، لأنه يعلم بأن النظام الغربي الرسمي والولايات المتحدة لا يستطيعان إلا أن يدعماه في حربه على قطاع غزة، ولا يمكن لهذه الدول أن تدين سلوكه العسكري والسياسي".
واعتبر أنه في "الساعات الماضية، هناك حديث عن قرار هدنة جديدة، ويمكن أن تحصل في أي وقت خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، ويمكن أن تكون قبل نهاية هذا العام".
فيما اعتبر أن شرط حماس بتبييض السجون في الهدنة المقبلة "فيه مبالغة كبيرة جدا، كما يمكن لجيش الاحتلال أن يخرج من الجزء الأكبر من قطاع غزة لكنه لن يخرج بشكل كامل إلا بضمانات أمنية".
ولفت الماضي إلى أن هذه الضمانات "قد تكفل وجود منطقة آمنة في شمال غزة أو دخول قوات دولية لصدّ أي عمل في المستقبل من قبل قوات المقاومة على جيش الاحتلال".
وقال: "أعتقد أن ما يجري على الأرض الآن هو بالتأكيد ليس في صالح الطرفين، لا المقاومة ولا الكيان الصهيوني، ولكن ما يزيد الضغط على دولة الاحتلال هو وجود أسرى كُثر لدى المقاومة، فضلا عن ضغط المجتمع الدولي والدول الغربية عليها بسبب سلوكها على الأرض".
ولفت الماضي إلى أن العالم الغربي "لا يمكن أن يتماهى طوال الوقت مع هذا السلوك، وعلى دولة الاحتلال احترام ما تطلبه الولايات المتحدة والغرب حتى وإن كان ذلك خلف الأبواب المغلقة".
وفي موضوع تبييض السجون، أكد الماضي: "نحن نعلم أن الاحتلال اعتقل أكثر من 4500 فلسطيني خلال فترة الحرب، وهو لن يقبل بهذه الشروط كاملة لأنه أقام موازنة في قضية السجون، وربما تجري مفاوضات على سجناء الحرب المعتقلين مؤخرا".
وأشار إلى أنه لا يستطيع الجزم بأن حماس هي من فرضت شروطها، لكنه لا ينفي ذلك لأن المقاومة صلبة واستطاعت تكبيد العدو خسائر هائلة جدا.
وأكد الماضي أن الخسارة تبقى كبيرة أيضا في الجانب الفلسطيني، مبينا أن "الانتصار والهزيمة سيبقيان أمرا نسبياً في عين كلا الطرفين".
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