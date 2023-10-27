هل تتحول غزة إلى ساحة لتصفية حسابات دولية كبرى؟

زايد الدخيل

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عمان - فيما بدأ يخرج الصراع الدائر في غزة ومحيطها من حدود القطاع الضئيلة إلى ميدان التنافس الدولي، وإلى ساحة للتنافس وتصفية حسابات سياسية للقوى الكبرى، يرى مراقبون أن أنماط العلاقات الدولية، بما فيها التحالفات الرسمية وغير الرسمية، تشهد تحولات حقيقية، بينما تتفاقم تداعيات الصراعات، بسبب كثرة العوامل الفاعلة والمؤثرة فيها وتداخلها وصعوبة التحكم فيها، فضلاً عن غياب إرادة الإجماع الدولي في التعامل مع التحديات والمخاطر التي تواجه العالم.وقال هؤلاء المراقبون، في حديثهم لـ"الغد"، إن صراع الكبار تحت قبة مجلس الأمن بسبب أحداث غزة، هو صراع بين رخصة الإبادة الجماعية لغزة ودعوات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع.وكانت الأمم المتحدة، أعلنت، أول من أمس، أن مجلس الأمن الدولي فشل في تمرير مشروعي قرارين؛ أحدهما أميركي والآخر روسي بشأن قطاع غزة.واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع قرار تقوده الولايات المتحدة في مجلس الأمن، يدعو إلى هدنة إنسانية وإنشاء ممر آمن للمساعدات إلى غزة.ونال مشروع القرار الأميركي موافقة عشرة أعضاء، واعترضت عليه ثلاث دول هي الصين وروسيا والإمارات، فيما امتنع عضوان عن التصويت، أما مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار وتقديم مساعدات إلى غزة دون عوائق، فنال موافقة أربعة أعضاء من بينهم الإمارات، واعترضت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت.ويحتاج إصدار أي قرار إلى موافقة ما لا يقل عن 9 من الأصوات الـ15 في المجلس، مع عدم استخدام حق "الفيتو" من أي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.وفي هذا الصدد، يقول السفير السابق سمير مصاورة، إن التصويت الجديد على مشروع القرار الأميركي بخصوص غزة جاء بعد فشل تصويتين، الأسبوع الماضي؛ الأول على مشروع روسي حظي بتأييد خمسة أصوات فقط، والثاني برازيلي استخدمت الولايات المتحدة ضده حق النقض، علماً بأنه حصل على 12 صوتاً مؤيداً.وأضاف مصاروة "الصراع يحتدم، وشبح تمدده خارج الحدود يخيم على الأجواء في المنطقة، في الوقت الذي لم تفلح فيه الهيئة الوحيدة في العالم المكلفة بحفظ الأمن والسلم الدوليين في الاتفاق على حل بشأن التصعيد في غزة والكيان الصهيوني، وهنا يأتي السؤال: ماذا بعد؟".وتابع "عندما تحدث صراعات شديدة للغاية، تتقدم القوى العظمى وتتراجع الأمم المتحدة، وهذه هي حقيقة عالم الفوضى الذي نعيش فيه، إن الأمم المتحدة قادرة على تقديم المساعدة في حالة واحدة فقط، وهي عندما يصل الوضع إلى حد حفظ السلام".ويرى مصاروة أن روسيا والصين خرجتا منتصرتين من المعركة الدبلوماسية والسياسية بدعمهما غزة في مجلس الأمن الدولي، لا سيما أن بكين وموسكو زادتا من حظوظهما السياسية والدبلوماسية في الأوساط السياسية العربية وأمام الرأي العام الداخلي في منطقتنا، باعتبارهما ضمن رعاة السلام والحريصين على حياة المدنيين العزل، في حين أن معظم الأزمات التي انفردت بها واشنطن تأزمت لمدة سنوات ولم يتم حلها، والأزمة الفلسطينية أكبر دليل على ذلك، وتصاعد العنف في المنطقة حاليا يثبت فشلها الذريع في حل الأزمات.أما المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، فيرى أن الفيتو الروسي الصيني المزدوج الأول من نوعه، في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2011 في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار غربي متعلق بالأزمة السورية، شكل محطة نوعية جديدة في العلاقات الدولية.وأضاف "لعل أولى الإشارات التي يرسلها الفيتو المزدوج، الروسي الصيني، ضد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، هي عودة الانقسام بين دول مجلس الأمن الخمس، دائمة العضوية".وتابع "غير أن الإشارة الأهم التي أراد الساسة الروس والصينيون إرسالها، هي أنهم ما يزالون على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، وأنهم غير مستعدين لتغطية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد سكان غزة المدنيين، التي تخالف جميع مواثيق وأعراف القانون الدولي".بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني السرحان "للأسف، لم يتمكن مجلس الأمن من توجيه رسالة تهدئة بشأن التصعيد في غزة"، موضحا أن الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن أن تؤثر على الهجوم الصهيوني.وأضاف السرحان "فشل المجلس في تبني مشروعي قرارين أميركي وروسي بشأن غزة، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد المشروع الأميركي، في حين فشل المشروع الروسي في الحصول على أصوات كافية، ليثبت واقع الأمر أن غزة ليست ساحة للصراع بين الاحتلال وحركة حماس فقط، بل بين أميركا وروسيا أيضا في أروقة مجلس الأمن الدولي".ويرى أن أنماط العلاقات الدولية، بما فيها التحالفات الرسمية وغير الرسمية، تشهد تحولات حقيقية، بينما تتفاقم تداعيات الصراعات، سواء الأهلية أو الإقليمية أو الدولية، بسبب كثرة العوامل الفاعلة والمؤثرة فيها وتداخلها، وصعوبة التحكم فيها، فضلاً عن غياب إرادة الإجماع الدولي في التعامل مع التحديات والمخاطر التي تواجه العالم.وتابع "يتعزز التقارب الصيني الروسي في الآونة الأخيرة وبصورة متسارعة، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فضلًا عما تبذله الدولتان من جهود من أجل لعب أدوار دولية رئيسة في قطاع غزة لإيقاف العدوان الصهيوني الذي دخل أسبوعه الثالث".